Quina diferència hi ha entre el running i el fúting?

El running ofereix una gran varietat d'avantatges i beneficis per a la salut, des d'un risc més baix de patir càncer fins a una millora en la gestió de l'estrès, sense tenir en compte les recompenses més intangibles, com ara la sensació d'haver acabat un entrenament difícil o les amistats que pots fer amb el teu grup de running. Descobreix això i molt més a continuació.

Segons un estudi publicat a Medicine & Science in Sports & Exercises, qualsevol participant que corria més ràpid tendia a consumir menys medicació per a la hipertensió, el colesterol i la diabetis. Després d'analitzar el rendiment i les necessitats mèdiques de més de 50.000 runners dels dos sexes, l'equip d'investigació va descobrir que els homes que corrien a una velocitat de 4 minuts per quilòmetre o superior necessitaven menys medicació que els que anaven a 6 minuts per quilòmetre o més a poc a poc. També van descobrir que les dones que corrien a una velocitat de 5 minuts per quilòmetre o superior consumien menys medicaments que les que anaven a un ritme de 7 minuts per quilòmetre o inferior.

És més, segons una ressenya de gairebé 170 estudis epidemiològics d'observació publicada a The Journal of Nutrition, el running pot ajudar a reduir el risc de tenir càncer i aportar un impacte positiu en cas de patir la malaltia. Aquesta anàlisi a gran escala va confirmar que l'activitat física reduïa de manera contundent el risc de patir càncer de còlon i de pit, i que tenia moltes probabilitats de reduir el de pròstata.

"Cada cop hi ha més proves que l'exercici també influeix en altres aspectes relacionats amb el càncer, com ara la detecció, la superació psicològica, la rehabilitació i les probabilitats de supervivència després del diagnòstic", indicava la ressenya.

A més dels avantatges físics del running, els estudis també indiquen que pot ser útil per reduir l'estrès crònic. Un estudi del 2018 publicat a Neurobiology of Learning and Memory va analitzar l'impacte de l'exercici en els ratolins, i va descobrir que els que estaven estressats i feien exercici tenien un rendiment i una memòria millors que els ratolins sedentaris.