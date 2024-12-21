Quina diferència hi ha entre el running i el fúting?

Quina diferència hi ha entre córrer i fer fúting?
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Descobreix les diferències que hi ha entre aquestes dues modalitats i el paper que pot tenir cadascuna a l'hora de desenvolupar una bona forma física.
Cada dia, milions de persones es posen les sabatilles de running i van a fer quilòmetres, però quan surten al carrer, corren o fan fúting? N'hi ha un que sigui millor que l'altre?
La diferència entre córrer i fer fúting
Si bé els termes "córrer" i "fer fúting" no tenen definicions oficials (l'organisme oficial d'atletisme dels EUA no especifica en què consisteix cadascuna), hi ha alguns factors que poden determinar si el que fas és una carrera o una sessió de fúting.
1.Velocitat
Per a molta gent, el fúting consisteix, simplement, a córrer més a poc a poc. La comunitat experta diu que un ritme mitjà de fúting és d'entre 6 i 10 km per hora, mentre que amb el running es va més ràpid (a més de 10 km per hora o de 6 minuts per quilòmetre). Tanmateix, tingues en compte que la diferència entre córrer i fer fúting varia en funció de cada persona.
Fins i tot pots anar combinant el ritme de fúting i el de carrera en un mateix entrenament, sobretot si fas sessions amb intervals de velocitat o de ritme controlat, que normalment requereixen escalfaments i períodes de recuperació de fúting entre d'altres de més intensos. Tal com indica el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett en diverses carreres guiades per àudio de la Nike Run Club App, t'has de prendre l'escalfament molt seriosament.
"Si ara mateix t'estàs esforçant, si estàs portant el cos al límit o corrent al màxim, atura't. Esforçar-se massa, portar el cos al límit o córrer al màxim no t'ajuden en un escalfament, sinó que dificulten la sessió", diu.
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2.Intensitat
Independentment de la velocitat que tinguis, és probable que vagis alternant entre intervals a ritme de fúting i de carrera de tant en tant, sobretot durant els entrenaments més intensos. Per exemple, en els períodes de fúting de recuperació intercalats entre els intervals d'esprints de 200 metres, segurament deus anar més a poc a poc que quan t'escalfes. Això no obstant, si t'acabes de recuperar d'una lesió o tot just estàs provant el món del running, el millor és que comencis caminant o fent fúting abans de progressar cap a un ritme més accelerat.
Incorporar el fartlek o el canvi de velocitat a la rutina té moltíssims avantatges. En una ressenya d'estudis publicada el 2015 a Sports Medicine, es va determinar que els entrenaments d'intervals d'alta intensitat podien tenir un impacte positiu en la capacitat aeròbica màxima o, el que és el mateix, l'eficiència amb què el cos crea energia a partir de l'oxigen. En una carrera fartlek, s'alternen intervals a ritme més ràpid i més lent, cosa que potencia diversos sistemes d'energia i, a llarg termini, pot afavorir un ritme cardíac més baix en repòs.
3.Intenció
En funció dels teus objectius, és possible que vulguis fer una sessió a ritme moderat per deixar que les cames es recuperin després de fer la carrera llarga setmanal o bé que prefereixis alliberar estrès acumulat després d'un dia molt intens i augmentis la velocitat. Totes dues variants poden oferir avantatges si es fan correctament. Si vols esforçar-te de valent, ves augmentant la velocitat a poc a poc per no esgotar-te o entrenar-te en excés i evitar possibles lesions per sobreesforç.
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Tant si t'estàs entrenant per a una marató com si només vols moure't una mica durant el dia, córrer i fer fúting ofereixen grans avantatges físics i mentals. A més, tots dos es poden incorporar a programes molt diversos per ajudar-te a assolir diferents objectius. Recorda també que les carreres lentes de recuperació són tan importants com les de velocitat.
"Una carrera de recuperació correcta t'ajuda a recuperar-te en l'àmbit físic, mental, psicològic i emocional", diu el Coach Bennett.
Els avantatges de córrer per a la salut
El running ofereix una gran varietat d'avantatges i beneficis per a la salut, des d'un risc més baix de patir càncer fins a una millora en la gestió de l'estrès, sense tenir en compte les recompenses més intangibles, com ara la sensació d'haver acabat un entrenament difícil o les amistats que pots fer amb el teu grup de running. Descobreix això i molt més a continuació.
Segons un estudi publicat a Medicine & Science in Sports & Exercises, qualsevol participant que corria més ràpid tendia a consumir menys medicació per a la hipertensió, el colesterol i la diabetis. Després d'analitzar el rendiment i les necessitats mèdiques de més de 50.000 runners dels dos sexes, l'equip d'investigació va descobrir que els homes que corrien a una velocitat de 4 minuts per quilòmetre o superior necessitaven menys medicació que els que anaven a 6 minuts per quilòmetre o més a poc a poc. També van descobrir que les dones que corrien a una velocitat de 5 minuts per quilòmetre o superior consumien menys medicaments que les que anaven a un ritme de 7 minuts per quilòmetre o inferior.
És més, segons una ressenya de gairebé 170 estudis epidemiològics d'observació publicada a The Journal of Nutrition, el running pot ajudar a reduir el risc de tenir càncer i aportar un impacte positiu en cas de patir la malaltia. Aquesta anàlisi a gran escala va confirmar que l'activitat física reduïa de manera contundent el risc de patir càncer de còlon i de pit, i que tenia moltes probabilitats de reduir el de pròstata.
"Cada cop hi ha més proves que l'exercici també influeix en altres aspectes relacionats amb el càncer, com ara la detecció, la superació psicològica, la rehabilitació i les probabilitats de supervivència després del diagnòstic", indicava la ressenya.
A més dels avantatges físics del running, els estudis també indiquen que pot ser útil per reduir l'estrès crònic. Un estudi del 2018 publicat a Neurobiology of Learning and Memory va analitzar l'impacte de l'exercici en els ratolins, i va descobrir que els que estaven estressats i feien exercici tenien un rendiment i una memòria millors que els ratolins sedentaris.
Els avantatges del fúting per a la salut
Fer una carrera intensa et pot donar un gran sentiment d'autorealització, però el fúting també té avantatges que cal tenir en compte. Tant si vols tornar a córrer després de lesionar-te com si només vols provar aquest esport, el fúting té diversos avantatges per a la salut, a més del fet de moure's una mica, aclarir la ment i passar-s'ho bé.
De fet, un estudi publicat pel Departament de Salut i Serveis Humanitaris dels EUA el 2015 amb 55.000 participants d'entre 18 i 100 anys va examinar la relació entre el fúting i el risc de mortalitat en relació amb malalties cardiovasculars, i va descobrir que, amb una rutina de running de només 5-10 minuts al dia a menys de 10 km per hora, es podia reduir considerablement el risc de mortalitat de les malalties cardiovasculars.
Córrer o fer fúting: què és millor?
Tant córrer com fer fúting tenen avantatges per a la salut, encara que només facis un quilòmetre al dia. Segons el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA, la majoria de persones adultes pot millorar el seu estat d'ànim i la qualitat del seu son i reduir el risc de patir malalties cròniques i cardiovasculars fent entre dues i cinc hores d'exercici moderat o intens a la setmana. Tant córrer com fer fúting encaixen perfectament en aquesta recomanació.
Si t'agrada més córrer, el fúting pot tenir un paper important en els teus entrenaments setmanals. Si prefereixes el fúting, augmentar la velocitat amb algun esprint o alguna carrera de ritme controlat et pot oferir un repte estimulant, independentment de la rapidesa que assoleixis. Triïs el que triïs, totes dues activitats tenen un valor important i poden incrementar la teva passió pel running i ajudar-te a mantenir-te en moviment durant molts anys.
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