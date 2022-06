Descobreix el mètode que hi ha darrere l'entrenament en carrera fartlek

La paraula "fartlek" en suec vol dir "joc de velocitat". Aquest mètode d'entrenament és flexible i efectiu. Un entrenament fartlek no té res a veure amb l'entrenament d'intervals tradicional, tot i que també alterna períodes de més velocitat amb altres de ritme més estable.

El fartlek és un estil de running continu que no permet fer pauses ni tenir períodes de recuperació. Això, però, no vol dir que et faltarà l'aire després de la primera ronda. L'objectiu del fartlek és que els runners ajustin el seu ritme d'acord amb el seu nivell d'energia per seguir corrent.

En lloc de mantenir una velocitat durant una distància o una durada fixada, un runner que faci un entrenament de fartlek pot jugar amb la velocitat. Per això s'anomena "joc de velocitat". Pots sortir a la carretera i establir un objectiu d'esprint fins al semàfor més proper i després fer fúting fins al següent. És possible que el proper esprint sigui més lent, però això forma part del procés de guanyar resistència i fortalesa amb el fartlek.

En una sessió de fartlek, el runner té autonomia per triar com vol córrer, en funció de la seva preferència individual. Això et pot ajudar a saber quan pots exigir-te més i quan pots baixar el ritme. Aquest estil representa d'una manera més precisa el que passa a les curses reals. No tens temps de parar de córrer i caminar una estona. Has de seguir corrent i ajustar el ritme quan sigui necessari. Aquest mètode t'ensenyarà a supervisar el teu ritme d'una manera divertida i flexible.