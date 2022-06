Com és que l'exercici redueix l'estrès?

Un bon entrenament pot transformar-te. Les dificultats com ara un dia dur a la feina, una discussió amb un amic o un horari caòtic et poden estressar o aclaparar, però a vegades la solució més simple és la més efectiva: fer exercici.



El nostre cervell respon a l'exercici d'una manera profunda i positiva, perquè l'activitat física el reconfigura a escala bioquímica i ens ajuda a gestionar l'estrès millor. És per això que els científics i els professionals de la salut recomanen l'exercici com a eina per combatre l'estrès crònic. Igual que prenem medicaments quan alguna cosa no va bé, l'activitat física freqüent no només és un tractament, sinó que també pot ser una activitat o una afició d'allò més divertida.



Els humans estan dissenyats per moure's, però més del 60 % dels adults dels EUA no es mouen prou, la qual cosa pot contribuir a augmentar els nivells d'estrès. Una gran part dels estatunidencs porten un estil de vida relativament sedentari i molts passen una gran part del dia asseguts, conduint o treballant asseguts. Segons l'American Institute of Stress, un 77 % de les persones del seu estudi afirmen que pateixen uns nivells d'estrès tan intensos que afecten la seva salut física.



La falta d'activitat física no és l'única causa de l'estrès, però l'exercici té un efecte molt potent al cervell.