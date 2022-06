Consells per tornar a córrer després d'una aturada llarga

Si estàs desitjant posar el peu a la carretera (o a la cinta de córrer), resisteix-te per poder tornar-hi en bones condicions. Torna a posar-te en forma progressivament amb aquest programa de quatre setmanes de caminar i córrer de Jessica McManus, fisioterapeuta i propietària de Full Circle Physical Therapy and Wellness Coaching.



Incloure moments per caminar en les carreres t'ajudarà a guanyar resistència i augmentarà la tolerància a l'impacte repetitiu del running. El resultat? Tindràs menys probabilitat de patir lesions per càrrega als músculs, a les articulacions, als tendons i als lligaments.



Proposa't córrer o caminar tres vegades per setmana. Fes un dia de descans o un de cross-training entre cadascun.



Comença cada entrenament amb un passeig de 10 minuts o una rutina d'escalfament dinàmica, o fes les dues coses. McManus suggereix que per fer un escalfament dinàmic pots fer exercicis amb el pes corporal com, per exemple, esquats lliures, gambades caminant, salts amb els peus a tocar els glutis i passos creuats.





● Setmana 1: camina 4 minuts, corre 2 minuts; 5 sèries

● Setmana 2: camina 3 minuts, corre 3 minuts; 5 sèries

● Setmana 3: camina 2 minuts, corre 4 minuts; 5 sèries

● Setmana 4: camina 1 minut, corre 5 minuts; 5 sèries



McManus indica que l'objectiu és guanyar resistència per poder fer una carrera de 30 minuts al final de la quarta setmana. No obstant això, pots continuar augmentant els entrenaments de caminar i córrer si ho necessites.



Para atenció a com et sents durant aquestes setmanes. Retrocedeix o para de córrer si t'apareix una lesió anterior o tens dolors nous.



Potser vols accelerar el procés si corres per perdre pes. Tanmateix, saltar-te passos del programa no li farà cap favor a la teva cintura. De fet, més aviat al contrari, perquè augmenta el risc que se't desplaci i et causi una lesió.



El running pot ser una eina ideal per perdre pes, però és millor que inverteixis el temps en la nutrició, el son i la recuperació. Encara que corris molt, no perdràs pes si no tens controlats aquests tres pilars.