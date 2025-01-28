6 razones que explican por qué haces ejercicio pero no ves resultados

El ejercicio es importante para ganar fuerza y conseguir tus objetivos de pérdida de peso. Pero lo que haces cuando no estás entrenando también cuenta. "Los pequeños movimientos del día a día, como caminar, limpiar o incluso juguetear con el pelo, contribuyen a quemar calorías diarias", dice Sarah.

Estas actividades básicas rutinarias pueden ocupar gran parte de tu jornada, y la energía que quemas realizándolas se conoce como termogénesis por actividad sin ejercicio (NEAT, por sus siglas en inglés). Sin embargo, si tus entrenamientos de fuerza son demasiado intensos desde el principio, es posible que no tengas tanta energía para levantarte y caminar como lo harías normalmente.

"Si la intensidad del deporte te cansa tanto que dejas de hacer otras actividades, puede que ganes las calorías quemadas durante el ejercicio", explica Sarah. "Incorporar movimientos suaves diarios, como estiramientos o caminatas, te ayuda a mantener unos niveles de actividad altos".

Solución: primero, prueba a usar un monitor de actividad o un smartwatch para llevar un seguimiento de todos tus movimientos a lo largo del día, no solo cuando entrenas. Algunos dispositivos de seguimiento te animan a moverte si detectan que llevas demasiado tiempo sin hacerlo.

De todas formas, para ser más consciente de cuánto te mueves a diario, no necesitas ningún dispositivo. Subir por las escaleras en lugar de coger el ascensor o levantarte de la silla de vez en cuando para andar un poco son dos formas geniales de añadir más movimiento a tu día.

Si notas que te cansas demasiado entrenando como para seguir moviéndote al volver a casa, es posible que tu plan de entrenamiento sea demasiado intenso. Programa entrenamientos de recuperación a lo largo de la semana para reducir la carga de trabajo general y comprueba si eso te ayuda a mantenerte en movimiento durante el día.