¿Qué es exactamente la euforia del runner?

Hay varios ejercicios que pueden provocar que tu cuerpo libere endorfinas. Estas son las sustancias químicas que producen las sensaciones de felicidad y placer. También pueden actuar como analgésico, lo que es genial para los runners de larga distancia y para los que hacen carreras difíciles.



Al principio, se creía que las endorfinas eran la causa principal del subidón del corredor. Estos neurotransmisores son conocidos por ayudar a disminuir el dolor muscular, lo que se puede considerar parte de los efectos del subidón del corredor. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que puede que no sean la causa.



Hoy en día, los científicos consideran que la sensación de euforia que provoca el subidón del corredor la produce un sistema del cuerpo llamado sistema endocannabinoide. Tu sistema endocannabinoide libera sustancias químicas conocidas como endocannabinoides. Conforme circulan por el torrente sanguíneo, el cuerpo empieza a sentirse más relajado e, incluso, eufórico. Y, cuando haces ejercicio, aumentan los niveles de endocannabinoides del cuerpo.



Al comparar las sensaciones que producen las endorfinas y los endocannabinoides, estas son similares, pero la gran diferencia es los lugares del cuerpo a los que pueden llegar. Las endorfinas no pueden moverse entre tu torrente sanguíneo y tu cerebro. Aunque son microscópicas, son demasiado grandes para atravesar la barrera sangre-cerebro. Sin embargo, los endocannabinoides sí que pueden. Es decir, los endocannabinoides son capaces de llegar al cerebro, las endorfinas no.



La dopamina también desempeña una función



Otra sustancia química que añadir a la fórmula del subidón del corredor es la dopamina. Este neurotransmisor es conocido por ser la sustancia química que "hace que nos sintamos bien". Libera sensaciones de placer y le da al cuerpo un chute de ánimo que puede hacerte sentir que has hecho una gran carrera.



Además, notarás que la dopamina sube cuando te pasa algo realmente bueno. Es como un sistema de recompensa de tu cuerpo. Cuando te permites comerte un trozo de tarta de chocolate o te ruborizas cuando te aplauden al conseguir un reconocimiento en el trabajo, lo que sientes es la dopamina.