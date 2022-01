¿Qué es exactamente la euforia del runner?

Dado que el subidón del corredor es producto de las sustancias químicas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, que trabajan conjuntamente de forma armoniosa, no hay una forma concreta de provocar esa sensación mientras corres. Lo único que parece seguro es que correr una carrera larga te da una mayor probabilidad de experimentar el subidón del corredor. Si quieres comprobar si eres el tipo de persona que puede sentir el subidón por correr, planifica una carrera de varios kilómetros como mínimo.



Pero, recuerda, nada te garantiza que vayas a tener el subidón del corredor, y no pasa nada. Los científicos aún no están seguros de por qué algunas personas experimentan el subidón del corredor y otras no. Incluso están empezando a darse cuenta de que no es solo correr lo que provoca esas sensaciones. Otras actividades aeróbicas, como montar en bicicleta y nadar, pueden inducir la combinación de sustancias químicas adecuada para imitar la sensación del subidón del corredor.