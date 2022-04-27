¿Qué es exactamente la euforia del runner?

¿Qué es exactamente el subidón del corredor?
Salud y bienestar
Por qué es normal sentir un "subidón" después de una carrera larga.
La gente se enamora del running por varios motivos. Para algunas personas, es una excusa para salir y disfrutar del aire fresco, mientras que otras pueden sentirse motivadas a elegir este deporte porque se queman calorías. No obstante, es probable que mucha gente esté de acuerdo en que este ejercicio en concreto ofrece gran cantidad de ventajas para la salud mental.
Correr entre 5 y 10 minutos al día puede tener un impacto positivo en tu salud, por lo que mucha gente se pone las zapatillas de running y sale a correr regularmente. Conforme te notes más a gusto haciendo ejercicio, es probable que te sientas con fuerza para empezar a aumentar los kilómetros gradualmente. Antes de que te des cuenta, puedes llegar a fijarte objetivos a largo plazo, como apuntarte en tu primera maratón completa.
A medida que vayas alargando las carreras, es posible que empieces a sentir el subidón del corredor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es algo que sientan todos los runners. Si ya has notado las ventajas del subidón del corredor, seguramente te estés preguntando qué es lo que lo provoca.
¿Qué es el subidón del corredor?
El subidón del corredor hace referencia al estado breve de euforia después de una carrera. Te deja una sensación de tranquilidad y mayor relajación de la habitual después de un entrenamiento de alta intensidad. Por ejemplo, en vez de acabar una carrera con cansancio y molestias, el subidón del corredor te da un chute de energía y bienestar después de correr.
Aunque no es muy común, para reunir las condiciones para experimentarlo, tienes que correr, como mínimo, varios kilómetros.
¿De dónde viene el nombre?
No está claro de dónde viene el término originalmente, pero hay una teoría que dice que lo adoptaron los científicos en los años 1970 para definir una serie de cambios psicológicos que pueden experimentar los runners. Fue durante esta década que se hizo más habitual ver a runners teniendo este tipo de experiencia única, ya que fue el primer boom del running recreativo en Estados Unidos.
Dentro de la definición del subidón del corredor, en su comienzo estaban todas las alteraciones cuantificables en la química corporal, especialmente aquellas que mejoraban el estado de ánimo.
¿Cuánto dura el subidón del corredor?
Aunque a veces el subidón del corredor provoca sentimientos de euforia y alivio, no suele alargarse mucho en el tiempo. Imagínatelo como una explosión de un sentimiento muy intenso o un momento breve de euforia más que como algo que dure mucho tiempo. Sin embargo, para algunos runners esa sensación tan breve es una motivación para seguir desafiándose a correr más y con más intensidad. Así consiguen revivir esa sensación con más frecuencia.
¿El subidón del corredor es producto de mi mente?
Hay varios ejercicios que pueden provocar que tu cuerpo libere endorfinas. Estas son las sustancias químicas que producen las sensaciones de felicidad y placer. También pueden actuar como analgésico, lo que es genial para los runners de larga distancia y para los que hacen carreras difíciles.
Al principio, se creía que las endorfinas eran la causa principal del subidón del corredor. Estos neurotransmisores son conocidos por ayudar a disminuir el dolor muscular, lo que se puede considerar parte de los efectos del subidón del corredor. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que puede que no sean la causa.
Hoy en día, los científicos consideran que la sensación de euforia que provoca el subidón del corredor la produce un sistema del cuerpo llamado sistema endocannabinoide. Tu sistema endocannabinoide libera sustancias químicas conocidas como endocannabinoides. Conforme circulan por el torrente sanguíneo, el cuerpo empieza a sentirse más relajado e, incluso, eufórico. Y, cuando haces ejercicio, aumentan los niveles de endocannabinoides del cuerpo.
Al comparar las sensaciones que producen las endorfinas y los endocannabinoides, estas son similares, pero la gran diferencia es los lugares del cuerpo a los que pueden llegar. Las endorfinas no pueden moverse entre tu torrente sanguíneo y tu cerebro. Aunque son microscópicas, son demasiado grandes para atravesar la barrera sangre-cerebro. Sin embargo, los endocannabinoides sí que pueden. Es decir, los endocannabinoides son capaces de llegar al cerebro, las endorfinas no.
La dopamina también desempeña una función
Otra sustancia química que añadir a la fórmula del subidón del corredor es la dopamina. Este neurotransmisor es conocido por ser la sustancia química que "hace que nos sintamos bien". Libera sensaciones de placer y le da al cuerpo un chute de ánimo que puede hacerte sentir que has hecho una gran carrera.
Además, notarás que la dopamina sube cuando te pasa algo realmente bueno. Es como un sistema de recompensa de tu cuerpo. Cuando te permites comerte un trozo de tarta de chocolate o te ruborizas cuando te aplauden al conseguir un reconocimiento en el trabajo, lo que sientes es la dopamina.
¿Se puede inducir el subidón del corredor?
Dado que el subidón del corredor es producto de las sustancias químicas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, que trabajan conjuntamente de forma armoniosa, no hay una forma concreta de provocar esa sensación mientras corres. Lo único que parece seguro es que correr una carrera larga te da una mayor probabilidad de experimentar el subidón del corredor. Si quieres comprobar si eres el tipo de persona que puede sentir el subidón por correr, planifica una carrera de varios kilómetros como mínimo.
Pero, recuerda, nada te garantiza que vayas a tener el subidón del corredor, y no pasa nada. Los científicos aún no están seguros de por qué algunas personas experimentan el subidón del corredor y otras no. Incluso están empezando a darse cuenta de que no es solo correr lo que provoca esas sensaciones. Otras actividades aeróbicas, como montar en bicicleta y nadar, pueden inducir la combinación de sustancias químicas adecuada para imitar la sensación del subidón del corredor.
¿Conseguirá el subidón del corredor que haga más ejercicio?
Las personas que experimentan el subidón del corredor normalmente quieren seguir viviéndolo una y otra vez. Además, una ventaja de sentirte bien cuando haces ejercicio es que empiezas a disfrutar del entrenamiento. Para los runners que aumentan semanalmente sus kilómetros para conseguir una mejor forma física, experimentar un subidón del corredor puede animarlos a seguir trabajando duro. Saber que vas a tener ese subidón de euforia al final de una carrera larga quizá te anime a hacer más ejercicio, pero es probable que no sea la razón principal por la que corras.
¿Es peligroso el subidón del corredor?
La idea de que es un "subidón" puede tener connotaciones negativas. Pero, recuerda, el subidón del corredor es producto de sustancias químicas que se producen naturalmente dentro del propio cuerpo. Nuestro sistema endocannabinoide no necesita ayuda exterior para conseguir el subidón del corredor.
Algunos runners que experimentan el subidón del corredor pueden notar menos ansiedad o dolor una vez terminan de correr. También puede que sientan que le sacan más provecho al entrenamiento conforme empiezan a notar esa sensación de calma. En cuanto a las ventajas para la salud a largo plazo, no hay investigaciones que sugieran que el subidón del corredor mejora la salud en general. Al menos, no por sí solo.
No obstante, hay varios beneficios para la salud asociados al running.
Sentirse bien: con o sin el subidón del corredor
El subidón del corredor es solo la punta del iceberg en lo que se refiere a los beneficios del running o cualquier ejercicio aeróbico. Aunque sea algo que nunca experimentes, correr regularmente en tu rutina de entrenamiento puede ayudarte a:
- Aumentar la flexibilidad y la movilidad
- Fortalecer el sistema inmunitario
- Mejorar la memoria y la concentración
- Mejorar el estado de ánimo general
- Ayudar a perder peso
Así que, aunque notes un gran cansancio tras una buena carrera en lugar de estar listo para otros 8 kilómetros, sigue siendo bueno para tu cuerpo y eso es lo que importa.