Billie Eilish ha hablado a menudo sobre su preocupación por el cambio climático y cómo ello afecta a su música, colaboraciones y giras por los estadios, donde no permite que se usen pajitas de plástico durante los conciertos e incluso pide al público que traiga sus propias botellas de agua. Aun así, siempre está dispuesta a aprender más. Ayana no solo tiene una gran trayectoria en el ámbito de la ciencia y de la política, también es cofundadora de Urban Ocean Lab, un centro de pensamiento sobre el futuro de las ciudades costeras, cofundadora de The All We Can Save Project, que apoya a mujeres expertas en clima, y cocreadora de How to Save a Planet, un podcast sobre soluciones contra el cambio climático.