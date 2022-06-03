12 trucos para alargar la vida de tus zapatillas de running

La humedad que pasa desapercibida puede acortar considerablemente la vida útil de unas zapatillas. "Las bacterias proliferan ahí. Ten en cuenta que sudas y que, cuando corres, pisas riachuelos y charcos", explica el Coach Bennett. "Una de las razones por las que las zapatillas no llegan a los 500 o 600 kilómetros no es que pierdan funcionalidad, amortiguación o reactividad, sino por su mal olor".



Para eliminarlo, asegúrate de que tus zapatillas se secan después de cada sesión. Empieza por guardarlas en un lugar en el que corra un mínimo de aire.



¿Están empapadas? Ve más allá y guárdalas con periódicos arrugados que absorban el agua y aceleren el proceso de secado. Raj, el diseñador de ropa, tiene incluso un cubo de arroz en su garaje solo para secar zapatillas, una versión del truco que probablemente hayas usado para quitar la humedad de un teléfono mojado.



Un consejo en el que coinciden la mayoría de los runners con los que hemos hablado es olvidarse del secador. De acuerdo con el equipo de ingeniería de calidad, que son quienes prueban los productos Nike y los exponen a los elementos en un laboratorio especial, las altas temperaturas no son lo mejor para los adhesivos y las uniones que mantienen las zapatillas de una pieza.