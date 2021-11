12 trucos para alargar la vida de tus zapatillas de running

Londres (Inglaterra), julio de 2021. Dora Atim fundó Ultra Black Running el año pasado para que las mujeres negras y las personas no binarias la acompañaran en sus sesiones en la naturaleza y por los senderos. Para ella, el running es una fuente de cuidado personal y de empoderamiento. No hace falta decir que pone toda su energía cuando se prepara para recorrer unos kilómetros. "Creo firmemente que tienes que tener buen aspecto al correr porque, de lo contrario, no obtienes ventajas", afirma. "Tienes que sentirte como si estuvieras presumiendo de look".