12 trucos para alargar la vida de tus zapatillas de running

Máxima distancia: 12 formas sencillas de prolongar la vida de tus zapatillas de running
Innovación
La comunidad de runners comparte consejos para iniciarse en el cuidado diario y sencillo de su equipación. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Estos trucos te pueden ayudar a producir menos residuos y a ser más responsable como runner.
"Mentes innovadoras" es una serie que destaca los retos que afrontan y superan toda clase de atletas mediante la creatividad y la innovación.
Echemos la vista atrás al verano de 2020, a un día en el que la coach de running londinense Dora Atim corría por los campos de Inglaterra.
"Me puse a llorar en mitad del bosque", recuerda Dora. "Pero me sentía aliviada, feliz. No podía creer que pudiera disfrutar de aquello".
Ese tipo de conexión es totalmente normal. Cuando admiras la belleza y sientes la fuerza del lugar por el que corres, lo más lógico es querer protegerlo.
Lo bueno es que cuidar mejor del planeta se parece mucho a mejorar como runner. Cada hábito diario cuenta: incluso algo tan insignificante como cuidar las zapatillas de running para que duren más puede marcar una gran diferencia a largo plazo si eso implica que probablemente no te compres unas nuevas hasta que las necesites.
Por esta razón, hemos preguntado a nuestra comunidad de running global, de la que forman parte desde atletas profesionales hasta el apasionado equipo de diseño de Nike, cómo sacan el máximo partido a sus equipaciones. No lo sabemos todo, pero podemos aprender mucho de otras personas. Sigue leyendo para conocer nuestras píldoras de conocimiento preferidas y descubre cuáles son las que más te gustan. Somos un equipo.
Tus zapatillas son tus amigas. Las diseñadoras de Nike Rikke Bonde (I) y Shelby Wauligman (D) nos muestran cómo crean un vínculo personal con su equipación, por ejemplo, escribiendo mensajes inspiradores en ellas o cambiando los cordones.
1. Establece un vínculo con tu equipación
"Sentir empatía por las cosas que tenemos es una gran oportunidad para desarrollar más prácticas sostenibles", afirma Shelby Wauligman, diseñadora de ropa de running Nike. "Si sentimos respeto hacia las cosas, es más probable que alarguemos su vida útil".
Crear una conexión con tus zapatillas de running puede ser tan sencillo como personalizar los cordones, escribir una frase inspiradora en ellas o llevártelas a cada viaje, como hace Raj Mistry, diseñador jefe de ropa Nike que ha viajado por todo el mundo con sus zapatillas, desde el castillo de Edimburgo hasta las calles de Hanói.
Prepárate y ten tus zapatillas a punto para alcanzar el éxito a largo plazo. Al igual que runners como Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora y Kelechi Okorie (de izquierda a derecha), escoge las zapatillas que mejor rindan en las diferentes distancias, superficies y tipos de running de tus sesiones.
2. Corre con las zapatillas adecuadas para cada actividad
Un consejo para la próxima vez que vayas de compras: "Pregúntate qué quieres conseguir con el running, no lo que quieres conseguir con las zapatillas", afirma Jo Micheli, EKIN (es como llamamos a los expertos en productos Nike, que es la palabra "Nike" escrita al revés) de Los Ángeles.
Para sacar el máximo partido a tus zapatillas y a tus sesiones, pregúntate "por qué" antes de comprar. ¿Vas a correr por la naturaleza? Las zapatillas de trail resistirán mejor las rocas y distintos tipos de terreno. Si vas a hacer kilómetros sobre el asfalto o la cinta, unas zapatillas para asfalto con amortiguación recuperarán mejor la forma.
Londres (Inglaterra), julio de 2021. Dora Atim fundó Ultra Black Running el año pasado para que las mujeres negras y las personas no binarias la acompañaran en sus sesiones en la naturaleza y por los senderos. Para ella, el running es una fuente de cuidado personal y de empoderamiento. No hace falta decir que pone toda su energía cuando se prepara para recorrer unos kilómetros. "Creo firmemente que tienes que tener buen aspecto al correr porque, de lo contrario, no obtienes ventajas", afirma. "Tienes que sentirte como si estuvieras presumiendo de look".
Londres (Inglaterra), julio de 2021. Dora Atim fundó Ultra Black Running para que las mujeres negras y las personas trans y no binarias la acompañaran en sus sesiones en la naturaleza y por los senderos. Para ella, el running es una fuente de cuidado personal y de empoderamiento. Por eso, hace que cada parte del proceso sea un acontecimiento especial, desde hidratarse hasta vestirse. "Creo firmemente que tienes que tener buen aspecto al correr", afirma. "Tienes que sentirte como si estuvieras presumiendo de look".
3. Utiliza tus zapatillas solo para hacer running
"Todas las zapatillas tienen una esperanza de vida determinada y, cada vez que te las pones, están más cerca de ese fin", afirma el Coach Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "¿Tus zapatillas han perdido reactividad y solo has corrido 300 kilómetros con ellas? Puede ser, pero las has llevado puestas más de 800". Así que la próxima vez que salgas a hacer recados, recuerda que ponerte las zapatillas de running puede suponer una sesión de running menos con ellas en el futuro.
De igual forma, si sueles gastar esos preciados kilómetros andando con las zapatillas de running nuevas para hacerlas a tus pies, prueba este truco del runner de media distancia Craig Engels: "Les quito las plantillas a las antiguas y se las pongo a las nuevas", afirma. Y añade que las suelas interiores desgastadas evitan los calambres en los pies y le permiten rendir al máximo en sus sesiones con unas zapatillas recién estrenadas.
El EKIN Jo Michael nos muestra la manera correcta e incorrecta de quitarse las zapatillas de running. Cada detalle marca la diferencia.
4. Desata los cordones
Cuando hemos dicho que los consejos eran sencillos, no mentíamos. Incluso tomarse unos segundos después de cada entrenamiento para desatarse los cordones puede cambiar la vida de tus zapatillas de running a largo plazo.
Cada vez que te quitas las zapatillas sin desatarlas antes, podrías estar reduciendo la integridad estructural del talón. "En cuanto el talón empieza a romperse, tus sesiones de running empeoran", advierte Jo. Este mal hábito tan común también puede hacer que te pongas las zapatillas con los cordones atados en tu siguiente día de running, lo que duplica el daño a las zapatillas y, además, disminuye la sujeción. Así que tómate tu tiempo para atarlas correctamente, por el bien de tus zapatillas y el de tus pies. Son todo ventajas.
Si no te gustan los cordones, puedes optar por unas zapatillas fáciles de poner y quitar de Nike FlyEase o personalizar algún diseño con los cordones con bloqueo que Nike By You ofrece en algunos modelos seleccionados.
No hay nada como unas zapatillas secas. Amritpal Ghatora, coach de running afincado en Londres, nos enseña una forma sencilla de conseguir que tus zapatillas repelan la humedad y las bacterias: guardarlas con periódicos después de correr.
5. Acuérdate de secarlas
La humedad que pasa desapercibida puede acortar considerablemente la vida útil de unas zapatillas. "Las bacterias proliferan ahí. Ten en cuenta que sudas y que, cuando corres, pisas riachuelos y charcos", explica el Coach Bennett. "Una de las razones por las que las zapatillas no llegan a los 500 o 600 kilómetros no es que pierdan funcionalidad, amortiguación o reactividad, sino por su mal olor".
Para eliminarlo, asegúrate de que tus zapatillas se secan después de cada sesión. Empieza por guardarlas en un lugar en el que corra un mínimo de aire.
¿Están empapadas? Ve más allá y guárdalas con periódicos arrugados que absorban el agua y aceleren el proceso de secado. Raj, el diseñador de ropa, tiene incluso un cubo de arroz en su garaje solo para secar zapatillas, una versión del truco que probablemente hayas usado para quitar la humedad de un teléfono mojado.
Un consejo en el que coinciden la mayoría de los runners con los que hemos hablado es olvidarse del secador. De acuerdo con el equipo de ingeniería de calidad, que son quienes prueban los productos Nike y los exponen a los elementos en un laboratorio especial, las altas temperaturas no son lo mejor para los adhesivos y las uniones que mantienen las zapatillas de una pieza.
6. Da un respiro a las zapatillas y prueba a rotarlas
Las zapatillas de running también necesitan un día de recuperación. "Es como darles un batido de recuperación", afirma Amritpal, coach y corredor de maratones. "Deja que se enfríen después de una sesión para que estén listas para la siguiente".
¿Cuánto debería durar el descanso? Entre 24 y 48 horas, según nuestro equipo de ingeniería, que afirma que, aunque el tiempo de recuperación exacto de las zapatillas depende de varios factores (como el material, el peso, el terreno o la distancia), dejar un tiempo considerable para que la mediasuela de espuma se descomprima después de una sesión les permitirá ofrecerte la máxima sujeción en el siguiente entrenamiento y conservar más reactividad con el paso del tiempo.
Correr con más frecuencia es un buen motivo para empezar a rotar las zapatillas. Aunque otro par suponga un gasto imprevisto y una inversión, podría garantizar que las zapatillas se mantienen en el mejor estado el mayor tiempo posible y evitar tener que cambiarlas antes de tiempo por culpa de un uso excesivo.
Londres (Inglaterra), julio de 2021. Después de un descanso por la pandemia, Dora espera retomar sus sesiones semanales de trail running con el grupo que, antes del confinamiento, formaban entre 30 y 40 personas. "Las mujeres negras necesitamos este espacio para ser nosotras mismas porque tenemos que cambiar constantemente nuestra forma de ser para encajar en el guion, siempre se nos excluye o somos invisibles", afirma. "Esto es por ellas. Ha florecido y se ha convertido en algo maravilloso".
Londres (Inglaterra), julio de 2021. Después de un descanso por la pandemia, Dora espera retomar sus sesiones semanales de trail running con el grupo Ultra Black Running que, antes del confinamiento, formaban entre 30 y 40 personas. "Las mujeres negras necesitamos este espacio para ser nosotras mismas porque tenemos que cambiar constantemente nuestra forma de ser para encajar en el guion, siempre se nos excluye o somos invisibles", afirma. "Esto es por ellas. Ha florecido y se ha convertido en algo maravilloso".
7. Cambia de terreno
"No hay dos superficies iguales", señala Coach Bennett. "No necesitas mucha amortiguación cuando corres sobre césped porque este ya hace parte del trabajo por ti". Cuando sea posible, Bennett recomienda correr sobre superficies más suaves (en césped, senderos o pista) para darles un respiro al cuerpo y a tu equipación. Les aconsejaba lo mismo al equipo de runners de campo a través y de pista de su instituto, a quienes a menudo no les era posible comprar varios pares de zapatillas de running. Aunque incluso runners profesionales, como Craig, lo creen firmemente.
"Corremos entre unos 110 y 160 kilómetros semanales, y el objetivo es encontrar una superficie lisa", afirma Craig sobre su rutina de entrenamiento en equipo, y añade que su pista favorita es la de ceniza. "Si corres sobre cemento, tus zapatillas se comprimen mucho más".
Las cifras son importantes, sobre todo los kilómetros que recorres. El EKIN Jo Micheli demuestra lo fácil y automático que es hacer un seguimiento con la Nike Run Club App. Antes, Jo optaba por un método más analógico: escribía en las nuevas zapatillas la fecha en la que las estrenaba y calculaba de forma aproximada la distancia mensual.
8. Registra tus kilómetros
En las zapatillas de running, la antigüedad no es más que un número. El tiempo que te han acompañado importa menos que el número de kilómetros que has recorrido con ellas. En palabras del Coach Bennett, "no son un cartón de leche". No tienen fecha de caducidad, así que puedes sacar del armario esas zapatillas que llevas años sin utilizar, pero, cuando empieces a correr, ten en cuenta el kilometraje.
Con la Nike Run Club App es muy sencillo llevar un seguimiento: etiqueta las zapatillas con un objetivo de distancia y la aplicación registrará automáticamente los kilómetros en cada sesión y te avisará cuando llegues al objetivo.
Aunque el kilometraje tampoco es lo más importante en la vida útil de las zapatillas, es la forma más sencilla de estimar su estado. Según el equipo de ingeniería de calidad de Nike, la mayoría de los diseños de nuestras zapatillas se prueban para que duren como mínimo entre 300 y 500 kilómetros. La clave está en la palabra "mínimo", así que si llegas a esa distancia y tus zapatillas siguen estando genial y las notas igual de bien, no te deshagas de ellas todavía, porque puede que aún den mucho juego.
Conoce tu cuerpo y tu equipación. Danielle Girard, exrunner de competición que trabaja en una tienda Nike, demuestra la importancia de los calentamientos y los estiramientos para identificar cualquier causa de molestias.
9. Diferencia entre cuidarte a ti y a tus zapatillas
En cuanto aparecen pequeños dolores y molestias, algunas personas empiezan a buscar unas zapatillas de running nuevas, pero la runner Danielle Girard anima a todos los atletas a los que ayuda a analizar sus rutinas anteriores y posteriores a la sesión antes de tomar la decisión.
"¿Te duelen mucho los gemelos después de cada entrenamiento?", pregunta Danielle, que sigue siendo fanática del running a día de hoy. "Puede deberse a que tus zapatillas están destrozadas y necesitas más amortiguación, o quizás solo tienes los gemelos cargados y tienes que estirar un poco más". En resumen, puede que seas tú y no las zapatillas.
Cuanto más corras, más en consonancia estarás con tu cuerpo y tu equipación, y serás más capaz de resolver los problemas que surjan. Mientras tanto, fíjate en tu forma de calentar y estirar antes de sacar conclusiones precipitadas sobre tus zapatillas y, por supuesto, presta especial atención a cualquier incomodidad habitual o recurrente.
Londres (Inglaterra), julio de 2021. "En mi opinión, la sostenibilidad está relacionada con la equipación. ¿Se la vas a dar a alguien? ¿Con qué frecuencia compras una nueva?". Otra manera genial de marcar la diferencia es tomarte el tiempo necesario para limpiar correctamente las zapatillas, bien con una limpieza rápida después de cada sesión o con una a fondo cuando les haga falta. "Tengo un día para limpiar mis zapatillas y así sacarles el máximo rendimiento", explica Dora. "Tiene que parecer que las acabo de estrenar y me alegra mucho no tener que comprar unas nuevas".
"En mi opinión, la sostenibilidad está relacionada con la equipación. ¿Se la vas a dar a alguien? ¿Con qué frecuencia compras una nueva?", explica Dora, coach de running afincada en Londres. Otra manera genial de marcar la diferencia es limpiar correctamente las zapatillas, bien con una limpieza rápida después de cada sesión o con una a fondo cuando les haga falta. "Tengo un día para limpiar mis zapatillas y así sacarles el máximo rendimiento", explica Dora. "Tiene que parecer que las acabo de estrenar y me alegra mucho no tener que comprar unas nuevas".
10. Cuándo y cómo limpiarlas
"Limpiar las zapatillas evita que se adhieran el polvo y la suciedad a las costuras o en las zonas más indeseadas. Y esto tiene que ver con la duración del material", explica Rikke Bonde, diseñadora de materiales de Nike y ultrarunner apasionada. "Si las limpias bien, durarán más".
Algunas personas con las que hemos hablado prefieren limpiarlas a fondo con jabón suave y agua de vez en cuando, como Kelechi Okorie, creativo y miembro del club de running TrackMafia de Londres, que se ha propuesto limpiar sus zapatillas una vez al mes.
Hay quienes optan por técnicas más delicadas para mantener las zapatillas en buen estado. La diseñadora de Nike Shelby recomienda quitar el exceso de barro con el césped, usar un palo para sacar la suciedad incrustada en el dibujo de la suela y pasar un trapo de tela reutilizable si es necesario.
Mucha gente se pregunta si puede meter las zapatillas en la lavadora, pero las personas con las que hemos hablado prefieren dedicar un poco de tiempo a lavarlas a mano. Considéralo otra oportunidad para establecer un vínculo con tus zapatillas (siguiendo el consejo núm. 1).
No tengas miedo de hacer pequeñas reparaciones. Arriba, la diseñadora de materiales Rikke Bonde cose un pequeño desgarro. Ella lo llama "meditacostura", una oportunidad para conectar mentalmente con tu yo interior y tu equipación.
11. Repara lo que puedas
Las zapatillas de running son complejas, pero repararlas no tiene por qué serlo. "Si se rompen, pero la estructura general sigue en buen estado, las reparo", afirma Kelechi, un runner londinense que aprendió a coser un desgarro en la parte superior de sus Epic React con un vídeo en YouTube de técnicas de costura. "En Google hay de todo".
Aunque las reparaciones estructurales más importantes deberían dejarse en manos profesionales, cualquier runner puede hacer un arreglo básico en la parte superior y la suela exterior. A veces, es tan fácil como cambiar unos cordones desgastados o reforzar las zonas de gran fricción con un poco de cinta adhesiva.
"No tengo mucho apego a mis cosas", afirma Rikke, la diseñadora de materiales que lleva su kit de costura a sus supersesiones de running. "Sé que si hago un buen trabajo o si al menos lo intento, puedo ponérmelas o repararlas de nuevo".
La vida sigue. Puede que tus viejas zapatillas ya no valgan para correr, pero puedes seguir usándolas para el día a día o para dar una vuelta, como hace el Coach Bennett. Sé consciente de cuándo llega el momento, fíjate en las señales, como nos enseña Amritpal Ghatora.
12. Reconoce cuando llega el momento de jubilar tus zapatillas
"El objetivo no es alargar la vida útil de tus zapatillas para siempre, sino prolongarla para utilizarlas durante el tiempo en que deberían usarse", explica el Coach Bennett. "No pretendemos traer unas zapatillas rotas del más allá".
¿Cómo puedes saber que su vida útil ha llegado a su fin? Hay que tener en cuenta muchos factores. En primer lugar, cuántos kilómetros has recorrido con ellas. Como comentábamos, según nuestro equipo de ingeniería de calidad, la duración ideal está entre 300 y 500 kilómetros. Después, echa un vistazo a las zapatillas y a tu cuerpo: ¿las zapatillas tienen signos visibles de desgaste? ¿Se ha desgastado la suela y está lisa? ¿Notas menos reactividad o necesitas más tiempo para recuperarte después de una sesión de running? Si has respondido sí, enhorabuena, les has dado una vida plena a tus zapatillas. Dales las gracias y deja de correr con ellas.
Aunque ya no te las pongas para hacer running, no es un adiós definitivo. Si tus viejas zapatillas siguen estando presentables, dales una segunda vida usándolas en los paseos diarios o las tareas en el jardín, o dónaselas a alguien que las necesite. Cuando ya estén verdaderamente inservibles, puedes dejar zapatillas de cualquier tipo en las Nike Stores que participan en programas de reciclaje.
Ahora que tienes las herramientas, deja huella
Los hábitos cotidianos suman. Imagínate la diferencia que pueden marcar nuestras acciones colectivas cuando trabajamos en equipo. Si has aprendido hoy algo nuevo sobre el cuidado de las zapatillas, compártelo con el mundo.
"La comunidad del running es un lugar ideal para hacerlo, porque la componen personas muy consideradas a las que les encanta salir a correr. Esa conexión con el entorno se lleva dentro", afirma Shelby, diseñadora de Nike, que corre para despejar la mente y conseguir inspiración. "Normaliza cuidar de tus cosas. Cuanta más gente lo haga, más cambiará el mundo".
Presentado por Move to Zero: el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la reducción a cero de los residuos para proteger el futuro del deporte.
Texto: Emily Jensen
Fotografías: Holly-Marie Cato