Behind the Design: Cosmic Unity

A Bennett Shaw, responsable de producto de las Cosmic Unity, le apasiona el baloncesto, pero no está muy familiarizado con la iniciativa Move to Zero de Nike. Sin embargo, durante el desarrollo de las zapatillas, empezó a percibir un paralelismo entre su deporte favorito y la misión de Nike: la idea de avanzar un poco cada año. "Queremos mejorar poco a poco", explicó Bennet. "Nos hemos comprometido a intentar aumentar la cantidad de contenido reciclado un 5%. Con las Cosmic Unity, hemos alcanzado el 25% por peso". Para llegar a esta cifra mágica, los diseñadores aplicaron una combinación exclusiva de componentes reciclados parcialmente y materiales nuevos confeccionados de forma eficiente. Por ejemplo, se ha usado alrededor de un 10% de goma Nike Grind combinada con materiales nuevos para crear la mediasuela de espuma Crater Foam. Las zapatillas también cuentan con un sistema de cables por capas hecho con un 99% de materiales reciclados, un forro de poliéster reciclado y un refuerzo que combina poliéster y poliuretano reciclados. El equipo también se obsesionó con la estética de las zapatillas y se aseguró de que tuvieran un aspecto rápido, elegante y futurista.