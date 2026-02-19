Cosmic Unity: Behind the Design
Descubre cómo unas zapatillas de baloncesto confeccionadas con al menos un 25% de material reciclado por peso siguen con el proyecto de Nike para un futuro sin residuos.
Behind The Design: Cosmic Unity
No se trata de perfección, sino de progreso. En el baloncesto, cualquier cosa que un jugador pueda hacer por mejorar, incluso si es de forma gradual, marca la diferencia. Las Cosmic Unity van un paso más allá en la idea de un futuro con cero residuos. Están diseñadas con al menos un 25% de materiales reciclados por peso. No parece mucho, pero nuestros diseñadores están comprometidos con la creación de diseños con materiales sostenibles que mejoren un poco más cada año. Lee la historia de cómo darle una nueva vida a nuestros desechos puede acercarnos un poquito más a la iniciativa Move to Zero, que representa el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la eliminación de residuos.
Desechos con una nueva vida
La creación de las Cosmic Unity se remonta al año 2008, con el lanzamiento de las Nike Zoom BB II Low "Trash Talk". El modelo de perfil bajo fue el primer paso de Nike hacia la posibilidad de diseñar zapatillas con materiales reciclados sin alterar nada en cuanto a rendimiento. Las Cosmic Unity se atreven a llevar esta idea todavía más lejos. El equipo tomó decisiones conscientes y respetuosas pensando en la sostenibilidad en cada paso del proceso; desde los diseñadores (que renunciaron al papel e hicieron los bocetos en formato digitial) al equipo de producción (que acordó reducir el número de muestras que pedirían a la fábrica).
Cuidado con los desperdicios
A Bennett Shaw, responsable de producto de las Cosmic Unity, le apasiona el baloncesto, pero no está muy familiarizado con la iniciativa Move to Zero de Nike. Sin embargo, durante el desarrollo de las zapatillas, empezó a percibir un paralelismo entre su deporte favorito y la misión de Nike: la idea de avanzar un poco cada año. "Queremos mejorar poco a poco", explicó Bennet. "Nos hemos comprometido a intentar aumentar la cantidad de contenido reciclado un 5%. Con las Cosmic Unity, hemos alcanzado el 25% por peso". Para llegar a esta cifra mágica, los diseñadores aplicaron una combinación exclusiva de componentes reciclados parcialmente y materiales nuevos confeccionados de forma eficiente. Por ejemplo, se ha usado alrededor de un 10% de goma Nike Grind combinada con materiales nuevos para crear la mediasuela de espuma Crater Foam. Las zapatillas también cuentan con un sistema de cables por capas hecho con un 99% de materiales reciclados, un forro de poliéster reciclado y un refuerzo que combina poliéster y poliuretano reciclados. El equipo también se obsesionó con la estética de las zapatillas y se aseguró de que tuvieran un aspecto rápido, elegante y futurista.
Producto probado
A'ja Wilson, MVP de la WNBA, fue una de las primeras jugadoras profesionales en probar las Cosmic Unity en la cancha. Las zapatillas cuentan con una unidad Zoom Air Strobel completa, elaborada en parte con TPU reciclado, y se han diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en cada movimiento. La unidad Zoom Air Strobel es un componente que los jugadores con buen juego de pies, como A'ja, saben apreciar, pero está diseñada para todos los perfiles. "Me sorprendió su ligereza, creo que son ideales para cualquier jugador, sea cual sea su posición", dijo A'ja. "Me di cuenta de que las Cosmic Unity se podían adaptar a todas mis pisadas, a todos mis movimientos, y esa es la clave. Unas zapatillas deberían ser flexibles. No demasiado, solo lo suficiente como para que te sientas más veloz".