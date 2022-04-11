Cómo contribuyen los datos al diseño de las zapatillas Nike

Para marcar la diferencia en el diseño de productos, cambiar los materiales es un buen punto de partida.



Los materiales suponen alrededor del 70 % de la huella de carbono de Nike. Por ello, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede reducir de forma considerable nuestras emisiones.



"Sabíamos que teníamos la responsabilidad de cambiar nuestros materiales", afirma la desarrolladora de materiales de zapatillas Isabel Torres en relación con la línea de productos Air Max de Nike. "Es como cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. Es algo lógico".



Sin embargo, incluso los cambios más lógicos pueden ser complicados sin la información adecuada. Es aquí donde los datos entran en juego.



"Una de las funciones de los datos es ayudar a los diseñadores a dar vida a sus ideas", explica Nina Watkins, una de las analistas de datos que ofrece a los equipos de diseño las herramientas para tomar mejores decisiones con respecto a los materiales. ¿Cómo lo hacen?