Cómo contribuyen los datos al diseño de las zapatillas Nike

Análisis: Cómo los datos impulsan el diseño
Innovación
Innovamos en el análisis de datos para aumentar el contenido reciclado de las zapatillas clásicas. Los cambios estéticos son tan sutiles que ni los notarás, te lo aseguramos.
Contenido presentado por Move to Zero, el camino de Nike hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos para proteger el futuro del deporte.
Para marcar la diferencia en el diseño de productos, cambiar los materiales es un buen punto de partida.
Los materiales suponen alrededor del 70 % de la huella de carbono de Nike. Por ello, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede reducir de forma considerable nuestras emisiones.
"Sabíamos que teníamos la responsabilidad de cambiar nuestros materiales", afirma la desarrolladora de materiales de zapatillas Isabel Torres en relación con la línea de productos Air Max de Nike. "Es como cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. Es algo lógico".
Sin embargo, incluso los cambios más lógicos pueden ser complicados sin la información adecuada. Es aquí donde los datos entran en juego.
"Una de las funciones de los datos es ayudar a los diseñadores a dar vida a sus ideas", explica Nina Watkins, una de las analistas de datos que ofrece a los equipos de diseño las herramientas para tomar mejores decisiones con respecto a los materiales. ¿Cómo lo hacen?
Los avances en el diseño sostenible son posibles gracias a analistas de datos como Nina Watkins, en la imagen de arriba.
Pesar las opciones
Si alguna vez te has preguntado cómo se calcula el contenido reciclado, debes saber que esta tarea corresponde a personas como Nina.
"El cálculo es sobre todo álgebra básica", afirma Nina. "Sin embargo, se requiere mucho trabajo en equipo para conseguirlo". El mayor reto es llevar un seguimiento del contenido reciclado de cada componente de cada proveedor, una tarea nada fácil.
"Era un proceso totalmente nuevo, así que íbamos averiguando cosas sobre la marcha", sigue explicando. "Al principio, pesaba uno a uno los componentes de las zapatillas en una báscula de cocina".
Para determinar el contenido reciclado de las zapatillas, Nina pesó cada componente con una báscula de cocina.
Cómo se calcula el contenido reciclado de las zapatillas:
- Partimos del porcentaje de contenido reciclado de cada componente.
- Se multiplica esa cifra por el peso del componente para obtener su peso reciclado.
- Se suman los pesos reciclados de los componentes de las zapatillas.
- Se divide el peso total reciclado entre el peso total de las zapatillas.
- El resultado obtenido es el porcentaje de contenido reciclado por peso de las zapatillas.
"Con la maravillosa ayuda de nuestros partners de fabricación, hemos podido mejorar la metodología original", afirma Nina. "No solo se encargan de fabricar las zapatillas, sino que también pesan cuidadosamente cada componente antes de obtener las muestras".
Este flujo de datos a gran escala proporciona a los equipos de diseño de Nike información clave sobre los materiales, tanto para desarrollar zapatillas nuevas como para reinventar diseños clásicos.
Grace (a la izquierda) e Isabel utilizan los datos para tomar decisiones de diseño bien fundadas.
Los datos en acción
Un ejemplo de la toma de decisiones basada en datos es la sutil transformación de las zapatillas Nike Air Max 90, 95 y 97 para mujer.
"Estas zapatillas son icónicas", afirma Grace Lee, diseñadora sénior de materiales. "Sin embargo, la innovación es esencial para Nike, que siempre busca formas de mejorar. En este caso, sabíamos que podíamos renovar estas zapatillas para utilizar más materiales reciclados".
Su objetivo era actualizar zapatillas clave de la línea Air Max, una de las más populares de Nike.
Grace Lee, diseñadora sénior de materiales, compara los materiales.
El proyecto recibió el nombre de "Better Essentials". "Better" (mejor) porque el objetivo era incluir más materiales reciclados que en las originales. "Essential" (básico) porque la versión sostenible no podía prescindir de ninguno de los elementos que habían hecho que las originales fueran tan conocidas.
"Nos centramos en detalles como el ajuste, el olor y el tacto para que los fans de Nike disfrutaran del mismo producto, pero con un menor impacto medioambiental al utilizar materiales reciclados", cuenta la manager de línea de productos Negin Mani.
Ejemplos del producto final del proyecto Better Essentials: las zapatillas Nike Air Max 95 fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.
Pulir el diseño
A fin de cuentas, los datos y las herramientas de análisis permitieron al equipo tomar decisiones innovadoras con respecto a los materiales para actualizar todos los elementos, desde los cordones hasta el forro de la mediasuela, utilizando opciones recicladas con menor impacto medioambiental.
El resultado fueron unas zapatillas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.
El objetivo era que la transformación no se notara. Ni los aficionados más fieles a las Air Max deberían notar el cambio de materiales.
¿El equipo consiguió su propósito?
"Soy experta en materiales y no puedo distinguir entre las zapatillas originales y las fabricadas con materiales sostenibles", afirma Grace.
Así que podríamos decir que el equipo lo consiguió.
Para obtener más información: Visita Nike.com/Sustainability para seguir cada paso de nuestro camino hacia la sostenibilidad y descubrir nuevas formas de conseguir nuestro objetivo Move to Zero con huella de carbono cero y cero residuos.
Fotografías: Ariel Fisher
Texto: Sallie Stacker
Contenido presentado por Move to Zero, el camino de Nike hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos para proteger el futuro del deporte.
Para marcar la diferencia en el diseño de productos, cambiar los materiales es un buen punto de partida.
Los materiales suponen alrededor del 70 % de la huella de carbono de Nike. Por ello, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede reducir de forma considerable nuestras emisiones.
"Sabíamos que teníamos la responsabilidad de cambiar nuestros materiales", afirma la desarrolladora de materiales de zapatillas Isabel Torres en relación con la línea de productos Air Max de Nike. "Es como cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. Es algo lógico".
Sin embargo, incluso los cambios más lógicos pueden ser complicados sin la información adecuada. Es aquí donde los datos entran en juego.
"Una de las funciones de los datos es ayudar a los diseñadores a dar vida a sus ideas", explica Nina Watkins, una de las analistas de datos que ofrece a los equipos de diseño las herramientas para tomar mejores decisiones con respecto a los materiales. ¿Cómo lo hacen?
Los avances en el diseño sostenible son posibles gracias a analistas de datos como Nina Watkins, en la imagen de arriba.
Para determinar el contenido reciclado de las zapatillas, Nina pesó cada componente con una báscula de cocina.
Pesar las opciones
Si alguna vez te has preguntado cómo se calcula el contenido reciclado, debes saber que esta tarea corresponde a personas como Nina.
"El cálculo es sobre todo álgebra básica", afirma Nina. "Sin embargo, se requiere mucho trabajo en equipo para conseguirlo". El mayor reto es llevar un seguimiento del contenido reciclado de cada componente de cada proveedor, una tarea nada fácil.
"Era un proceso totalmente nuevo, así que íbamos averiguando cosas sobre la marcha", sigue explicando. "Al principio, pesaba uno a uno los componentes de las zapatillas en una báscula de cocina".
Grace, Negin e Isabel (de izquierda a derecha) utilizan los datos para tomar decisiones de diseño bien fundadas y elegir
los materiales más sostenibles posibles.
Cómo se calcula el contenido reciclado de las zapatillas:
- Partimos del porcentaje de contenido reciclado de cada componente.
- Se multiplica esa cifra por el peso del componente para obtener su peso reciclado.
- Se suman los pesos reciclados de los componentes de las zapatillas.
- Se divide el peso total reciclado entre el peso total de las zapatillas.
- El resultado obtenido es el porcentaje de contenido reciclado por peso de las zapatillas.
"Con la maravillosa ayuda de nuestros partners de fabricación, hemos podido mejorar la metodología original", afirma Nina. "No solo se encargan de fabricar las zapatillas, sino que también pesan cuidadosamente cada componente antes de obtener las muestras".
Este flujo de datos a gran escala proporciona a los equipos de diseño de Nike información clave sobre los materiales, tanto para desarrollar zapatillas nuevas como para reinventar diseños clásicos.
Los datos en acción
Un ejemplo de la toma de decisiones basada en datos es la sutil transformación de las zapatillas Nike Air Max 90, 95 y 97 para mujer.
"Estas zapatillas son icónicas", afirma Grace Lee, diseñadora sénior de materiales. "Sin embargo, la innovación es esencial para Nike, que siempre busca formas de mejorar. En este caso, sabíamos que podíamos renovar estas zapatillas para utilizar más materiales reciclados".
Su objetivo era actualizar zapatillas clave de la línea Air Max, una de las más populares de Nike.
"Sabíamos que podíamos renovar estas zapatillas para utilizar más materiales reciclados", afirma la diseñadora de materiales Grace Lee, que aparece en la fotografía.
El proyecto recibió el nombre de "Better Essentials". "Better" (mejor) porque el objetivo era incluir más materiales reciclados que en las originales. "Essential" (básico) porque la versión sostenible no podía prescindir de ninguno de los elementos que habían hecho que las originales fueran tan conocidas.
"Nos centramos en detalles como el ajuste, el olor y el tacto para que los fans de Nike disfrutaran del mismo producto, pero con un menor impacto medioambiental al utilizar materiales reciclados", cuenta la manager de línea de productos Negin Mani.
La desarrolladora de materiales de zapatillas Isabel Torres trabajando (a la izquierda). Ejemplos del producto final
del proyecto Better Essentials (a la derecha).
Pulir el diseño
A fin de cuentas, los datos y las herramientas de análisis permitieron al equipo tomar decisiones innovadoras con respecto a los materiales para actualizar todos los elementos, desde los cordones hasta el forro de la mediasuela, utilizando opciones recicladas con menor impacto medioambiental.
El resultado fueron unas zapatillas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.
El objetivo era que la transformación no se notara. Ni los aficionados más fieles a las Air Max deberían notar el cambio de materiales.
¿El equipo consiguió su propósito?
"Soy experta en materiales y no puedo distinguir entre las zapatillas originales y las fabricadas con materiales sostenibles", afirma Grace.
Así que podríamos decir que el equipo lo consiguió.
Para obtener más información: Visita Nike.com/Sustainability para seguir cada paso de nuestro camino hacia la sostenibilidad y descubrir nuevas formas de conseguir nuestro objetivo Move to Zero con huella de carbono cero y cero residuos.
Fotografías: Ariel Fisher
Texto: Sallie Stacker