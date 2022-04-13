One Box de Nike reduce el embalaje a la mitad

"El embalaje suele quedar relegado a un segundo plano", afirma Rich Hastings, el genio responsable de diseñar las cajas de zapatillas personalizables de Nike durante más de 20 años. "Sin embargo, parece que la gente no es consciente de que puede tener un gran impacto en el medioambiente".



Quizás te hayas dado cuenta de ese impacto cuando las zapatillas que has comprado online te llegan a casa metidas en una caja de zapatillas que, a su vez, está metida en otra caja. "Sabíamos que teníamos la oportunidad de mejorar nuestro modelo actual", explica.



Rich y su equipo pudieron hacerlo en 2020, cuando trabajaron en el lanzamiento de las Space Hippie. Esta colección de zapatillas está fabricada con un 25 %-50 % de contenido reciclado por peso, por lo que requería un embalaje con mucho menos impacto medioambiental en línea con el diseño centrado en el futuro.