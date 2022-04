One Box de Nike reduce el embalaje a la mitad

¿Todo esto significa que One Box va a sustituir las cajas de zapatillas actuales? No de manera inmediata. Este año se van a enviar millones de One Box, una cifra que aumentará como resultado de pruebas y mejoras precisas. "Aunque hemos conseguido grandes avances, seguimos en periodo de pruebas", afirma Erica. "Existe la posibilidad de que One Box evolucione con el tiempo: su aspecto, su funcionalidad y el número de cajas que podemos ahorrar".



De igual forma que las Space Hippie inspiraron este revolucionario embalaje, One Box despierta nuevas ideas para cambiar otras prácticas de embalaje. Por ejemplo, reducir la cantidad de papel que se mete en las punteras de las zapatillas o acabar con las bolsas de plástico en las que viene cada prenda.



Rich añade que One Box es parte de un gran propósito: el objetivo general de Nike de reducir el embalaje de los productos, un esfuerzo que evoluciona constantemente.