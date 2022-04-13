One Box de Nike reduce el embalaje a la mitad

Entrega especial: One Box reduce a la mitad el embalaje
Innovación
Descubre cómo el equipo de embalajes de Nike está prescindiendo de las cajas dobles para reducir los residuos y redefinir las funciones de las cajas de zapatillas.
Contenido presentado por Move to Zero, el camino de Nike hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos para proteger el futuro del deporte.
"El embalaje suele quedar relegado a un segundo plano", afirma Rich Hastings, el genio responsable de diseñar las cajas de zapatillas personalizables de Nike durante más de 20 años. "Sin embargo, parece que la gente no es consciente de que puede tener un gran impacto en el medioambiente".
Quizás te hayas dado cuenta de ese impacto cuando las zapatillas que has comprado online te llegan a casa metidas en una caja de zapatillas que, a su vez, está metida en otra caja. "Sabíamos que teníamos la oportunidad de mejorar nuestro modelo actual", explica.
Rich y su equipo pudieron hacerlo en 2020, cuando trabajaron en el lanzamiento de las Space Hippie. Esta colección de zapatillas está fabricada con un 25 %-50 % de contenido reciclado por peso, por lo que requería un embalaje con mucho menos impacto medioambiental en línea con el diseño centrado en el futuro.
Rich Hastings contribuyó a la creación de One Box después de trabajar en la caja de las Space Hippie (en el centro), que eliminaba el embalaje con una caja dentro
de otra que todo el mundo conocía.
"Las Space Hippie fueron el punto de partida", afirma Erica Swanson, miembro del equipo de operaciones de productos sostenibles. "Queríamos desarrollar un sistema innovador que permitiera enviar las zapatillas en su propia caja, sin tener que meterla dentro de otra".
De esta forma, se elimina una de las cajas que recibes cuando compras unas zapatillas online y que, de no ser así, acabaría en el contenedor de reciclaje. Aunque parezca sencillo, dar vida a este concepto líder en el sector requirió mucho esfuerzo.
Ensayo y error
"Como se suponía que iba a ser una edición limitada, decidimos arriesgarnos y probar algo que no sabíamos si iba a funcionar", cuenta Rich en relación con la colección de zapatillas que se envió en su propia caja rectangular.
"Sin embargo, fue tal el éxito de las zapatillas que tuvimos que fabricar más cajas en poco tiempo. Muchas personas comentaron que el diseño no era lo suficientemente resistente como para soportar el envío, así que tuvimos que actualizarlo basándonos en las opiniones recibidas".
Erica Swanson contribuye a que Nike vaya más allá con One Box. "El 86 % de la clientela afirmó
que le gustaría colaborar con las marcas para que fueran más sostenibles", explica Erica. "Con One Box, su deseo se hace realidad".
Rich y su equipo llevaron a cabo una serie de ejercicios de ingeniería, como pruebas de aplastamiento en las que se golpeaba la caja para comprobar que soportaría el viaje hasta tu casa. Esas pruebas ayudaron al equipo a crear un embalaje aún más resistente y demostraron que el diseño podía funcionar a una escala mucho mayor.
El resultado de soñar sin límites y llevar a cabo infinidad de pruebas es Nike One Box. El diseño actual permite enviar prácticamente cualquier par de zapatillas Nike. Y, aunque parezca algo distinta a la caja que supuso el punto de partida, el objetivo es el mismo: reducir los residuos.
Enviar las zapatillas en su propia caja y prescindir de la caja de envío y de cualquier otro embalaje es una gran victoria.
En comparación con el embalaje tradicional, One Box implica una reducción del 51 % en los residuos generados con los pedidos online de un solo producto independientemente de las zapatillas que se envíen.
En comparación con el embalaje tradicional, One
Box implica una reducción del 51 % en los residuos
generados con los pedidos online de un solo producto
independientemente de las zapatillas que se envíen.
¿Cómo se consigue que una caja sea innovadora? Según Chris Conklin, la clave está en los detalles.
Menos es más
"Nuestro equipo trabajó centrándose sobre todo en la forma en la que la clientela interactuaría con la caja", afirma Chris Conklin, de diseño de embalaje.
Echa un vistazo al resultado de ese trabajo tan minucioso:
- Exterior discreto
A simple vista, puede que One Box no llame mucho la atención, pero ese era precisamente el objetivo. "Tomamos esa decisión estratégica por motivos de seguridad", explica Chris al hablar sobre la ausencia de logotipos. "No queríamos que la caja anunciara que el paquete que tienes en la puerta de casa son unas zapatillas nuevas".
- Devoluciones sin cinta adhesiva
Para reducir el gasto de cinta, la tapa de la caja cuenta con una tira adhesiva. Sin embargo, el equipo era consciente de que a veces la clientela devuelve las zapatillas y debía dar una solución al respecto. Por ello, añadieron una segunda tira adhesiva que permite volver a cerrar la caja en caso de devolución.
- Estampados que no manchan
"Intentamos utilizar varios colores en los estampados del interior de la caja", afirma Chris. "Sin embargo, nos dimos cuenta de que la tinta manchaba las mediasuelas blancas, por lo que decidimos limitarnos al blanco para mantener el producto intacto".
Además, la forma de aplicar la tinta blanca está en línea con el objetivo general de reducir los residuos. "Tuvimos en cuenta el consumo de agua al hacer los estampados, porque queríamos que el diseño fuera lo más minimalista posible y su huella medioambiental baja".
En cuanto One Box llegue a tu casa, podrás ver todas estas características en una caja que es al mismo tiempo caja de zapatillas y de envío. También puede que veas algunas marcas. "Considéralas un recordatorio de que has contribuido a evitar que una caja acabe en el cubo de reciclaje", propone Erica.
El futuro de las cajas de zapatillas
¿Todo esto significa que One Box va a sustituir las cajas de zapatillas actuales? No de manera inmediata. Este año se van a enviar millones de One Box, una cifra que aumentará como resultado de pruebas y mejoras precisas. "Aunque hemos conseguido grandes avances, seguimos en periodo de pruebas", afirma Erica. "Existe la posibilidad de que One Box evolucione con el tiempo: su aspecto, su funcionalidad y el número de cajas que podemos ahorrar".
De igual forma que las Space Hippie inspiraron este revolucionario embalaje, One Box despierta nuevas ideas para cambiar otras prácticas de embalaje. Por ejemplo, reducir la cantidad de papel que se mete en las punteras de las zapatillas o acabar con las bolsas de plástico en las que viene cada prenda.
Rich añade que One Box es parte de un gran propósito: el objetivo general de Nike de reducir el embalaje de los productos, un esfuerzo que evoluciona constantemente.
"Somos líderes en este campo, pero esto solo acaba de empezar".
Erica Swanson
Directora sénior de operaciones de productos sostenibles
"Somos líderes en este campo, pero
esto solo acaba de empezar".
Erica Swanson
Directora sénior de operaciones de productos sostenibles
Para obtener más información: visita Nike.com/Sustainability para seguir cada paso de nuestro camino hacia la sostenibilidad y descubrir nuevas formas de conseguir en equipo el objetivo Move to Zero de un futuro con cero huella de carbono y cero residuos.
Fotografías: Ariel Fisher
Texto: Rebecca Coolidge