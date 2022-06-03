Para Raj Mistry, las zapatillas de running son mucho más que unas simples zapatillas.



"Creo que forman parte de tu historia", explica el diseñador jefe de ropa Nike. "Cuando entablas una relación más profunda con esta parte del equipamiento, tienes una conexión con ella. Eso hace que quieras que dure más tiempo".



Limpiar las zapatillas es una forma de reforzar esa conexión y de ser más consciente como cliente o clienta si eso implica comprarte unas con menos frecuencia. "No las vas a dejar en el armario cuando salga un modelo nuevo o después de correr algunos kilómetros", explica Raj, que desde su infancia es amante de la conservación y el cuidado de prendas vintage.



En el vídeo anterior, Raj nos enseña algunos trucos sencillos que podemos hacer a diario para mantener las zapatillas limpias y una técnica de limpieza más profunda para cuando estén muy sucias.



Echa un vistazo a nuestra guía completa para ver más consejos sobre cómo alargar la vida de tus zapatillas de running, como la importancia de desatártelas o escribir una frase inspiradora en ellas.