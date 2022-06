Qué hacer con las zapatillas viejas

No todas las zapatillas pueden reutilizarse, algunas están demasiado desgastadas. Cuando te ocurra esto, podrás reciclar tus zapatillas viejas: los componentes textiles de estas se pueden reutilizar con otras funciones, o incluso convertirse en un nuevo par de zapatillas en algunos casos.



Algunas tiendas Nike de EE. UU. y Europa ofrecen reciclaje de zapatillas, así que comprueba si la tienda de tu zona presta este servicio. Con estos programas, los materiales de las zapatillas viejas donadas, como goma, espuma, fibra, piel y textiles, se recogen, separan y reutilizan o se procesan para crear nuevos materiales Nike Grind. Nike lleva casi tres décadas incorporando materiales Nike Grind en el diseño de productos, en establecimientos y en entornos de trabajo de todo el mundo. Mediante estas acciones, se han reaprovechado materiales reciclados para fabricar muebles, skates o incluso pistas de atletismo. De hecho, Nike Grind ha reciclado casi 60 000 toneladas de material obtenido de zapatillas desde 1992.



Nike Grind forma parte de un programa más amplio de sostenibilidad de Nike llamado Move to Zero, que representa el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la reducción a cero de los residuos para proteger el futuro del deporte. El objetivo es avanzar hacia un futuro circular en el que todo se reutilice y nada se desperdicie.



Si no puedes reciclar tus zapatillas en tu tienda Nike local, busca bancos de zapatos locales o contenedores para recogida de zapatos y así te asegurarás de que tus zapatillas viejas irán al sitio adecuado para su reutilización. También puedes contactar con centros de reciclaje más grandes para saber si procesan zapatos.