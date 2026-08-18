Zapatillas recicladas con al menos un 20 % de materiales sostenibles: grandes pasos para lograr cero residuos
Prestamos gran atención a los componentes con los que fabricamos nuestros productos para que puedas sentirte genial al ponértelos. Al elegir calzado elaborado con plástico, piel y tejidos reciclados, ayudas a reducir las emisiones de carbono y los residuos. Nuestros innovadores ingenieros y diseñadores se esfuerzan constantemente por encontrar formas diferentes de reutilizar los residuos para fabricar las zapatillas Nike. Eso significa que podemos ofrecerte la misma calidad y rendimiento superiores con un menor impacto en el entorno.
Lograr cero residuos comienza por los materiales
Desde las partes superiores de tejidos transpirables hasta la espuma reactiva que colocamos bajo el pie, los materiales constituyen más del 70 % de la huella ecológica de unas zapatillas. Nuestro calzado sostenible está diseñado de forma responsable y utilizamos componentes reciclados procedentes de residuos posconsumo y posfabricación. Por ejemplo, en la campaña Reuse-A-Shoe de calzado reciclado, que lanzamos en 1992, se utilizan zapatillas usadas, que transformamos en los materiales Nike Grind. Desde las suelas de goma y la amortiguación de espuma hasta las partes superiores de piel y textil, se separa todo y se tritura hasta convertirlo en gránulos, que utilizamos para fabricar ingeniosos hilos de alto rendimiento, así como pistas de atletismo y canchas deportivas. Estamos, literalmente, cambiando las reglas del juego desde sus mismos cimientos.
El compromiso cero
Al crear materiales más eficientes y reutilizar plásticos, fibras y tejidos usados, estamos dando grandes pasos en nuestro compromiso de reducir las emisiones de carbono. Nuestro objetivo es fabricar ropa y calzado sostenibles utilizando la mayor cantidad posible de material reciclado, sin sacrificar el rendimiento, la durabilidad o el estilo. Esto implica replantearnos la forma en la que lanzamos nuestros productos al mercado. Ahora los diseñamos para que duren más y, cuando llega el momento, damos a los materiales una segunda vida al utilizarlos para crear otros productos.
Nike Air: ligereza en tus pies y menos residuos
¿Buscas unas zapatillas elaboradas con materiales sostenibles? Las Nike Air Max son un buen comienzo. Desde 2008, todas las suelas Air elaboradas en nuestras instalaciones Air Manufacturing Innovation de Estados Unidos se componen de al menos un 25 % de residuos de fabricación reciclados. Y desde 2020, nuestras fábricas de Misuri funcionan íntegramente con energía eólica renovable. Reutilizamos más del 90 % de los residuos producidos al elaborar las suelas Air para crear nuestros sistemas de amortiguación avanzados.
Alto rendimiento y tejidos sostenibles
Las zapatillas Nike Flyknit de running son más sostenibles de lo que parecen. El material Flyknit se elabora con una técnica de tejido de precisión, que produce un 60 % menos de residuos, en lugar del método convencional de cortar y coser. De media, cada parte superior de una zapatilla confeccionada con Flyknit contiene entre 6 y 7 botellas de plástico recicladas. Otro ejemplo es el material Flyleather, que se fabrica con al menos un 50 % de fibras de cuero recicladas, que se mezclan con fibras sintéticas mediante un proceso impulsado por agua. El resultado es un material con la textura y el olor de la piel natural, pero que tiene un menor impacto sobre el clima.
Eso no es todo
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, escoge zapatillas recicladas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.