Zapatillas sostenibles con al menos un 20 % de contenido reciclado

(101)
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Nike V5 RNR
Zapatillas - Hombre
84,99 €
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Revolution 7
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
64,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Mujer
79,99 €
Nike Promina
Nike Promina Zapatillas para caminar - Mujer
Materiales reciclados
Nike Promina
Zapatillas para caminar - Mujer
69,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Zapatillas - Niño/a pequeño/a
+2
Materiales reciclados
Nike Cosmic Runner
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
44,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Zapatillas de trail running - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 3
Zapatillas de trail running - Hombre
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Hombre
79,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
+2
Materiales reciclados
Nike Revolution 8
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
64,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf - Niño/a
44,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Zapatillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike Air Max Muse
Zapatillas - Mujer
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Zapatillas
Materiales reciclados
Nike Ava Rover
Zapatillas
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike V5 RNR
Zapatillas - Hombre
89,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf - Niño/a pequeño/a
39,99 €
Nike Promina
Nike Promina Zapatillas para caminar - Hombre
Materiales reciclados
Nike Promina
Zapatillas para caminar - Hombre
69,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Pro
Botas de fútbol para césped artificial
159,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
269,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a
Superventas
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a
74,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
44,99 €
Nike Calm
Nike Calm Mules - Hombre
Materiales reciclados
Nike Calm
Mules - Hombre
69,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
Superventas
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
69,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
64,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Team Hustle D 12
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
64,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
59,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
89,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
114,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a pequeño/a
39,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
+7
Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
139,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para terreno firme
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Pro
Botas de fútbol para terreno firme
159,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Zapatillas - Niño/a
+2
Materiales reciclados
Nike Court Borough Low Recraft
Zapatillas - Niño/a
64,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
59,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Quest 7
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
79,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
94,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Team Hustle D 12
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
59,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Star Runner 5
Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
47,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
+3
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
119,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Zapatillas de training - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike Bella 7
Zapatillas de training - Mujer
89,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
39,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
+5
Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
139,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Winflo 12
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
109,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike ACG Pegasus Trail
Zapatillas de trail running - Mujer
149,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Winflo 12
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
109,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
64,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
89,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre
+5
Materiales reciclados
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Zapatillas de training - Hombre
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
99,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
89,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
114,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a pequeño/a
39,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
+7
Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
139,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para terreno firme
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Pro
Botas de fútbol para terreno firme
159,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Zapatillas - Niño/a
+2
Materiales reciclados
Nike Court Borough Low Recraft
Zapatillas - Niño/a
64,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
59,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Quest 7
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
79,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
94,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Team Hustle D 12
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
59,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Star Runner 5
Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
47,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
+3
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
119,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Zapatillas de training - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike Bella 7
Zapatillas de training - Mujer
89,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
39,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
+5
Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
139,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Winflo 12
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
109,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike ACG Pegasus Trail
Zapatillas de trail running - Mujer
149,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Winflo 12
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
109,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
64,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
89,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre
+5
Materiales reciclados
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Zapatillas de training - Hombre
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
99,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
89,99 €

Zapatillas recicladas con al menos un 20 % de materiales sostenibles: grandes pasos para lograr cero residuos

Prestamos gran atención a los componentes con los que fabricamos nuestros productos para que puedas sentirte genial al ponértelos. Al elegir calzado elaborado con plástico, piel y tejidos reciclados, ayudas a reducir las emisiones de carbono y los residuos. Nuestros innovadores ingenieros y diseñadores se esfuerzan constantemente por encontrar formas diferentes de reutilizar los residuos para fabricar las zapatillas Nike. Eso significa que podemos ofrecerte la misma calidad y rendimiento superiores con un menor impacto en el entorno.


Lograr cero residuos comienza por los materiales


Desde las partes superiores de tejidos transpirables hasta la espuma reactiva que colocamos bajo el pie, los materiales constituyen más del 70 % de la huella ecológica de unas zapatillas. Nuestro calzado sostenible está diseñado de forma responsable y utilizamos componentes reciclados procedentes de residuos posconsumo y posfabricación. Por ejemplo, en la campaña Reuse-A-Shoe de calzado reciclado, que lanzamos en 1992, se utilizan zapatillas usadas, que transformamos en los materiales Nike Grind. Desde las suelas de goma y la amortiguación de espuma hasta las partes superiores de piel y textil, se separa todo y se tritura hasta convertirlo en gránulos, que utilizamos para fabricar ingeniosos hilos de alto rendimiento, así como pistas de atletismo y canchas deportivas. Estamos, literalmente, cambiando las reglas del juego desde sus mismos cimientos.


El compromiso cero


Al crear materiales más eficientes y reutilizar plásticos, fibras y tejidos usados, estamos dando grandes pasos en nuestro compromiso de reducir las emisiones de carbono. Nuestro objetivo es fabricar ropa y calzado sostenibles utilizando la mayor cantidad posible de material reciclado, sin sacrificar el rendimiento, la durabilidad o el estilo. Esto implica replantearnos la forma en la que lanzamos nuestros productos al mercado. Ahora los diseñamos para que duren más y, cuando llega el momento, damos a los materiales una segunda vida al utilizarlos para crear otros productos.


Nike Air: ligereza en tus pies y menos residuos


¿Buscas unas zapatillas elaboradas con materiales sostenibles? Las Nike Air Max son un buen comienzo. Desde 2008, todas las suelas Air elaboradas en nuestras instalaciones Air Manufacturing Innovation de Estados Unidos se componen de al menos un 25 % de residuos de fabricación reciclados. Y desde 2020, nuestras fábricas de Misuri funcionan íntegramente con energía eólica renovable. Reutilizamos más del 90 % de los residuos producidos al elaborar las suelas Air para crear nuestros sistemas de amortiguación avanzados.


Alto rendimiento y tejidos sostenibles


Las zapatillas Nike Flyknit de running son más sostenibles de lo que parecen. El material Flyknit se elabora con una técnica de tejido de precisión, que produce un 60 % menos de residuos, en lugar del método convencional de cortar y coser. De media, cada parte superior de una zapatilla confeccionada con Flyknit contiene entre 6 y 7 botellas de plástico recicladas. Otro ejemplo es el material Flyleather, que se fabrica con al menos un 50 % de fibras de cuero recicladas, que se mezclan con fibras sintéticas mediante un proceso impulsado por agua. El resultado es un material con la textura y el olor de la piel natural, pero que tiene un menor impacto sobre el clima.


Eso no es todo


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, escoge zapatillas recicladas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.