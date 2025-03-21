Cómo lavar las sudaderas con capucha: una guía paso a paso de cómo quitarles las manchas, lavarlas y secarlas

No pasa nada si utilizas un detergente normal, pero te recomendamos elegir un detergente suave para alargar la vida de tu sudadera. Los detergentes suaves están fabricados específicamente para materiales delicados como la seda, la lana y el algodón. Si lo que más te interesa es que la sudadera mantenga un color brillante y que no se desgaste, prueba con un detergente específico para preservar el color.

Seguramente habrás oído que el vinagre sirve para todo, desde desatascar desagües hasta lavarte el pelo, y también funciona con la ropa. Solo tienes que añadir un poco a la lavadora, junto con un detergente suave. Este ingrediente evita que los colores destiñan entre sí y sirve como suavizante natural.

Y un pequeño consejo sobre lo que no se debe usar: para que tu sudadera con capucha dure más tiempo, evita el suavizante. Sí, ayuda a eliminar las arrugas y deja un olor fresco en la ropa, pero con el tiempo genera una sustancia con textura de cera en las prendas. Esta sustancia cerosa hace que los tejidos sean menos absorbentes, lo que puede suponer un problema a la hora de lavar prendas de entrenamiento con capilarización de la humedad (como los productos Nike Dri-FIT).