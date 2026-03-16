¿Con qué frecuencia debería sustituir las zapatillas de running?

1. La parte inferior de las zapatillas está desgastada

A veces, basta con echar un vistazo a la suela exterior (la parte inferior) y a los laterales para saber cuándo es el momento de comprar unas zapatillas de running nuevas.

El desgaste de la suela es normal, pero la suela exterior suele ser lo último que se deteriora. Si una zapatilla está más desgastada que la otra, puede crear un desequilibrio en tu forma de correr (el patrón repetitivo de tu movimiento, en concreto) o incluso alterar tu zancada. Esto podría provocar molestias, dolor o incluso lesiones más importantes.

2. La amortiguación es plana

Las zapatillas de running tienen una mediasuela diseñada para absorber los impactos. A medida que se van acumulando los pasos, el material de espuma de la mediasuela tiende a aplanarse y comprimirse, lo que reduce la absorción de los impactos y puede aumentar la tensión en las articulaciones.

Para poner a prueba la amortiguación de unas zapatillas, presiona la mediasuela con el pulgar. En las zapatillas mullidas o de máxima amortiguación, la espuma debe comprimirse y recuperarse con rapidez. Si la sensación es de densidad, la recuperación es lenta, presenta irregularidades o arrugas visibles, es posible que la mediasuela se esté deteriorando, aunque la suela exterior parezca intacta. Las líneas de compresión a lo largo de la pared lateral son un primer indicio de que la absorción de impactos ha disminuido.



Cómo saber si tus zapatillas de running para el día a día tienen suficiente amortiguación: unas zapatillas de running para diario deben ofrecer protección sin resultar inestables. Si notas un aumento del dolor en las articulaciones, un impacto más duro en el suelo o fatiga en rutas que recorres con frecuencia, es posible que tus zapatillas ya no proporcionen la amortiguación adecuada. Es importante que ofrezcan una sensación uniforme en ambos pies, ya que una firmeza desigual puede indicar que se están deteriorando.



3. Hace mucho que tienes las zapatillas

Si corres con regularidad, pero no llevas un registro de los kilómetros, puede que el tiempo sea la mejor forma de saber cuándo debes cambiar de zapatillas. La vida útil de unas zapatillas de running suele ser de entre 3 y 12 meses; es más larga en el caso de los corredores ocasionales y más corta para quienes entrenan para carreras de larga distancia.

Independientemente del volumen de entrenamiento, si llevas varios meses utilizando unas zapatillas de running, te vendría bien comprarte otro par.

4. Te duelen los pies o las articulaciones



Una de las señales más importantes de que es hora de cambiar de zapatillas de running no son las zapatillas en sí, sino cómo afectan a tu cuerpo. Si te duelen las articulaciones, especialmente los tobillos, las rodillas, la cadera, la zona lumbar o el cuello, puede significar que el desgaste de tus zapatillas está alterando tu postura y tu zancada.

Por otro lado, a medida que las zapatillas viejas pierden sujeción y amortiguación, es posible que los pies se muevan más y se genere fricción, lo que provoca irritación y ampollas.

Un aumento gradual del dolor en las rodillas, la cadera o los tobillos, especialmente durante sesiones suaves, suele indicar una disminución de la amortiguación de la mediasuela más que un problema de entrenamiento.

5. Correr te resulta más difícil

Presta atención si, de repente, las zapatillas te resultan menos cómodas, te cansas más rápido, sientes más dolor de lo normal o te resulta más difícil correr,

puede que haya habido cambios en tus patrones de sueño, tu entrenamiento o tu nutrición. Pero estas también son señales de que tus zapatillas de running ya no están a la altura. Hazle caso al cuerpo porque unas zapatillas viejas pueden empeorar bastante tu rendimiento físico.

Otras señales que debes tener en cuenta