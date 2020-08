Por qué la variedad no siempre es mejor

La variedad en el entrenamiento siempre lo hace más divertido, pero puede no ser lo mejor si lo que te interesan son los resultados. Plantéatelo así: la diversión puede venir de dominar una habilidad en particular y de perfeccionarla hasta un nivel profesional. Así lograrás resultados significativos. Sigue leyendo para descubrir cómo incorporar en tu rutina este cambio de mentalidad: de la variedad a la perfección.

Mucha gente incluye un cóctel de ejercicios en los entrenamientos esperando el mejor resultado: hacer running un día, asistir a una clase online de torso otro y levantar pesas el próximo, sin repetir ninguna sesión.



No practiques ejercicios solo por probar algo nuevo. Debes centrarte en otros aspectos: tienes que ser consciente de lo que haces y perfeccionar los movimientos para conseguir el mejor resultado.



Puede que parezca que los programas que diseño no incluyen mucha variedad, pero es algo intencionado.



Entiendo que la variedad puede ser entretenida, porque no te da la oportunidad de aburrirte y siempre hay movimientos nuevos que probar.



Sin embargo, a menudo, mucha variedad no te aportará nada, ya que no dedicas a ningún ejercicio el tiempo suficiente para lograr los efectos deseados.



Tienes que seguir practicando un movimiento hasta que consigas un nivel base de perfección sobre el que seguir trabajando.