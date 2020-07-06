Haz que los más pequeños se llenen de energía de forma saludable
A fondo
Por Nike Training
Convierte las chucherías favoritas de tus hijos en alimentos más nutritivos.
Si preparas versiones caseras de los alimentos envasados que tanto gustan a los más pequeños, descubrirán cómo la comida natural en casa puede ser divertida y deliciosa. Te sugerimos cuatro recetas de tentempies para reinventar los clásicos y ayudarte a recargar la energía de tus hijos.
Seguramente hayas convertido tu desayuno y el smoothie de después del entrenamiento en una costumbre. Pero cuando se trata de alimentar a los más pequeños en esos días que no paran, puede que no sepas del todo qué prepararles.
Lo bueno es que no tienes que darle muchas vueltas. Los niños suelen tener reservas de energía ilimitada y es probable que no realicen actividades de alta intensidad durante períodos largos de tiempo. Según Adam Feit, coordinador de nutrición y rendimiento en Precision Nutrition, su dieta debe servir para apoyar su crecimiento y su desarrollo en general. Sin importar la actividad que tengan en un día determinado, eso significa que se debe dar prioridad a las proteínas magras, los carbohidratos procesados al mínimo, las grasas saludables, las verduras y mucha agua, tal y como deberías estar haciendo para ti.
Versiona sus platos favoritos con ingredientes que puedas controlar.
Según Feit, muchos alimentos pensados para atraer a los niños tienen un montón de azúcar refinado y productos químicos añadidos para conservar su frescura. Aunque esté perfectamente bien comer de vez en cuando una bolsa de patatas fritas o una galleta (no solo para los niños, sino también para ti), deberías darles tantos alimentos completos y nutritivos como sea posible. Una forma de hacerlo es reinventar sus platos favoritos con ingredientes que puedas controlar, en vez de etiquetar la comida como buena o mala, que podría provocar a la larga problemas en torno a cómo ven los alimentos. "Esto les puede ayudar a ampliar su concepto de comida, para que la vean como algo más que los alimentos envasados que ven en televisión. Pero además, se divertirán en la cocina contigo. Así también se puede fomentar una relación positiva con la comida", añade Feit.
Prueba estos alimentos caseros, ricos en carbohidratos saludables, para nutrir sus cuerpos en crecimiento. No se trata de privarles de sus chucherías favoritas, sino de enseñarles que se pueden elaborar snacks y platos igual de ricos y saludables con alimentos naturales en casa.
Avena con fruta fresca
La harina de avena instantánea de sabores puede ser fácil de preparar y sabrosa, pero casi siempre tiene un alto contenido en azúcares añadidos. Feit sugiere que utilices mejor copos de avena y luego añadas una porción de frutos del bosque frescos o unas rodajas de manzana por encima y un toque de canela. Siempre puedes mezclarlo con manteca de frutos secos y leche de avena para añadirle más proteínas y sabor, o incluso un poco de miel o azúcar moreno si tus hijos lo encuentran soso. Pero, según Feit, intenta que la fruta sea la que le dé el toque dulce.
Gofres o tortitas con proteína
Bueno, mejor que no se lo vendas así a tus hijos. Feit sugiere que no utilices la mezcla ya preparada y mejor que hagas la masa con avena, queso fresco, huevos y canela. Esto será un desayuno perfecto para darles energía con algo más que simples carbohidratos. Puedes añadir pepitas de chocolate o arándanos, si quieres.
Mezcla de frutos secos
Las barritas de cereales suelen tener una lista interminable de ingredientes y fuentes de azúcar. En su lugar, haz que tus hijos elijan sus snacks favoritos, como los pretzels, para mezclarlos con los frutos secos y las frutas deshidratadas, como los arándanos. Según Feit, cuantas más opciones tengan, más se divertirán con ello.
"Pizza" de frutas
Los niños tienen más probabilidades de probar nuevas frutas si están disfrutando de la experiencia. En vez de darles zumo de frutas azucarado, haz que tomen su dosis diaria mediante una pizza de frutas. Empieza con una base ancha, como una porción grande de sandía o melón verde, y ve añadiendo capas de varios ingredientes, como arándanos, plátanos en rodajas o semillas de granada.
A medida que vayáis probando con más alimentos, no te olvides de preguntarles si se sienten bien comiéndolos. "Los niños suelen ser notablemente sinceros sobre cómo la comida les hace sentir. Por ejemplo, si les duele el estómago, están llenos o cansados", comenta Feit. Si animas a tus hijos a reflexionar sobre cómo les afectan los alimentos que comen, es más probable que elijan por sí solos los que les hagan sentir, pensar y rendir mejor. Y seguramente te ayudarán en la cocina, por lo que todo son ventajas.
"Pizza" de frutas
Los niños tienen más probabilidades de probar nuevas frutas si están disfrutando de la experiencia. En vez de darles zumo de frutas azucarado, haz que tomen su dosis diaria mediante una pizza de frutas. Empieza con una base ancha, como una porción grande de sandía o melón verde, y ve añadiendo capas de varios ingredientes, como arándanos, plátanos en rodajas o semillas de granada.
A medida que vayáis probando con más alimentos, no te olvides de preguntarles si se sienten bien comiéndolos. "Los niños suelen ser notablemente sinceros sobre cómo la comida les hace sentir. Por ejemplo, si les duele el estómago, están llenos o cansados", comenta Feit. Si animas a tus hijos a reflexionar sobre cómo les afectan los alimentos que comen, es más probable que elijan por sí solos los que les hagan sentir, pensar y rendir mejor. Y seguramente te ayudarán en la cocina, por lo que todo son ventajas.