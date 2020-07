Convierte las chucherías favoritas de tus hijos en alimentos más nutritivos.

Si preparas versiones caseras de los alimentos envasados que tanto gustan a los más pequeños, descubrirán cómo la comida natural en casa puede ser divertida y deliciosa. Te sugerimos cuatro recetas de tentempies para reinventar los clásicos y ayudarte a recargar la energía de tus hijos.



Seguramente hayas convertido tu desayuno y el smoothie de después del entrenamiento en una costumbre. Pero cuando se trata de alimentar a los más pequeños en esos días que no paran, puede que no sepas del todo qué prepararles.



Lo bueno es que no tienes que darle muchas vueltas. Los niños suelen tener reservas de energía ilimitada y es probable que no realicen actividades de alta intensidad durante períodos largos de tiempo. Según Adam Feit, coordinador de nutrición y rendimiento en Precision Nutrition, su dieta debe servir para apoyar su crecimiento y su desarrollo en general. Sin importar la actividad que tengan en un día determinado, eso significa que se debe dar prioridad a las proteínas magras, los carbohidratos procesados al mínimo, las grasas saludables, las verduras y mucha agua, tal y como deberías estar haciendo para ti.