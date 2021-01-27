Disminuye la carga con una barra vacía (es decir, no añadas ningún peso). El peso medio de una barra para mujer es de unos 16 kg y la de hombre de unos 20 kg, así que sigue siendo una carga considerable. Otra opción es levantar mancuernas, pero ten en cuenta que las más pesadas pueden suponer un reto incluso mayor, porque el lado más fuerte de tu cuerpo no puede ayudarte a compensar el peso. Si el rango de movimiento te parece demasiado complicado, haz un press en el suelo tumbándote boca arriba y bajando los brazos hasta que los tríceps toquen el suelo.