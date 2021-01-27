Cuando lleguéis a la parte de flexiones y sentadillas, elegid a uno de vosotros para que demuestre su fuerza sobrehumana. Esta persona tendrá que seguir haciendo sus movimientos mientras el resto de la familia elige varios objetos para añadir peso a sus ejercicios. ¿Puede mamá hacer flexiones con el perro en la espalda? ¿Puede el más pequeño de la casa levantar la bolsa de la colada mientras hace una sentadilla? Es hora de demostrar qué fuertes sois.