Fuerza sobrehumana
A fondo
Por Nike Training
Sacad al superhéroe que lleváis dentro para que los más pequeños descubran lo fuertes que son en realidad.
Prepárate para un entrenamiento de fuerza muy divertido y desenfadado para toda la familia. Podéis usar cualquier cosa que encontréis por casa, así que sed creativos a la hora de elegir con qué objeto sacar a relucir esa fuerza sobrehumana.
Llegó la hora de poner a prueba los músculos. Este entrenamiento es rápido, intenso y con unas cuantas sorpresas que hará que toda la familia demuestre sus poderes. No tenéis nada que envidiar a cualquier superhéroe.
Movimientos más poderosos
Con este entrenamiento de fuerza alzaréis el ánimo y también los músculos. Empezad por buscar en casa cualquier objeto un poco pesado que podáis levantar con seguridad: botellas de agua llenas, bolsas con la colada o hermanos y hermanas pequeños. Hasta las mascotas pueden servir de excelentes pesas. Cuando estéis listos, empezad el entrenamiento como os hemos indicado.
Cuando lleguéis a la parte de flexiones y sentadillas, elegid a uno de vosotros para que demuestre su fuerza sobrehumana. Esta persona tendrá que seguir haciendo sus movimientos mientras el resto de la familia elige varios objetos para añadir peso a sus ejercicios. ¿Puede mamá hacer flexiones con el perro en la espalda? ¿Puede el más pequeño de la casa levantar la bolsa de la colada mientras hace una sentadilla? Es hora de demostrar qué fuertes sois.
Cuando lleguéis a la parte de flexiones y sentadillas, elegid a uno de vosotros para que demuestre su fuerza sobrehumana. Esta persona tendrá que seguir haciendo sus movimientos mientras el resto de la familia elige varios objetos para añadir peso a sus ejercicios. ¿Puede mamá hacer flexiones con el perro en la espalda? ¿Puede el más pequeño de la casa levantar la bolsa de la colada mientras hace una sentadilla? Es hora de demostrar qué fuertes sois.