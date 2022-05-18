Cómo y por qué hacer fondos de tríceps

2. Salta y estira los brazos, alineando las muñecas, los codos y los hombros. Piensa en llevar la parte superior de los hombros hacia detrás de la clavícula, y lucha contra el impulso de encogerte de hombros.



3. Cruza los tobillos por detrás de ti.



4. Contrae las escápulas e inclínate ligeramente hacia delante. Flexiona los brazos, manteniendo los codos pegados a los costados y apuntando hacia atrás, mientras bajas lentamente hasta que los hombros estén por debajo de los codos.



5. Haz fuerza con las manos y estira los brazos para volver a la posición inicial. Eso sería una repetición. Ahora solo tienes que repetirlo más veces.