Los beneficios del zumo de sandía según los nutricionistas

La sandía también contiene un antioxidante llamado licopeno, que es el que le da ese color rojo intenso característico.

Los antioxidantes son moléculas saludables que neutralizan los radicales libres y evitan que provoquen daños a las células, tal como cuenta Dineen. Los resultados de los estudios epidemiológicos indican que el licopeno, biodisponible en la sandía fresca, puede mejorar el nivel de lípidos en sangre y la presión sanguínea. El concepto de biodisponibilidad hace referencia a la capacidad de absorción de una sustancia por parte del cuerpo. En el caso que nos ocupa, el cuerpo absorbe el licopeno al consumir sandía.

Hay otros componentes de la sandía que también pueden ayudar a reducir la presión sanguínea. La citrulina de la sandía se transforma en un aminoácido llamado arginina en el cuerpo y favorece la síntesis del óxido nítrico, que, tal como comenta Dineen, hace de vasodilatador y ayuda a reducir la presión sanguínea. Aunque la citrulina se encuentra en toda la sandía, Dineen cuenta que es particularmente abundante en la parte blanca de la corteza. Por suerte, la mayoría de zumos de sandía que se venden en las tiendas están prensados en frío y se han elaborado a partir de la corteza y la pulpa de la fruta, así que podrás disfrutar de este beneficio si tomas la bebida.