6 looks de hiphop que rinden homenaje a la música y al movimiento

En 2023 se celebra el 50 aniversario del hiphop, el estilo de danza que ha transformado generaciones y que tiene un papel clave en el estado actual de la música, el movimiento y el estilo. A lo largo de las últimas 5 décadas, el hiphop ha evolucionado bajo la influencia de muchos artistas populares y de renombre. Sin embargo, para la gente que baila música de este género, conseguir un conjunto ideal va mucho más allá de ir a la última.

Traci Copeland, entrenadora de la Nike Training Club (NTC) App y directora de movimiento que ha bailado tanto street jazz como hiphop a nivel profesional, explica que este último se originó entre las comunidades afroamericanas de EE. UU., y que elementos como el rap, los grafitis, el breakdance y la afición a pinchar discos están integrados en los fundamentos de este estilo de danza. Sin embargo, también comenta que no se trata solo de bailar, sino de añadir tu propio estilo y tu propia forma de expresarte.

Tanto en el caso de personas principiantes como de otras más experimentadas, es fundamental tener un conjunto de hiphop adecuado, que sea cómodo y favorezca la expresividad. Además de holgadas, relajadas y cómodas, las prendas también deben tener un buen estilo.

Copeland cuenta que le gusta combinar un crop top corto con un jogger o un pantalón tipo cortavientos de ajuste ancho. También puede llevar una camiseta oversize con un pantalón holgado largo o corto si está en verano.

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Como el hiphop no es solo un medio de expresión, sino también una forma de ejercicio por sí mismo, Copeland recomienda llevar varias camisetas a una clase de danza, porque lo más probable es que acabes sudando más de una. Las zapatillas también son igual de importantes. Para bailar hiphop, necesitarás unas que no solo sean prácticas, sino que complementen tu look y se integren bien en el conjunto. La cultura de las zapatillas goza de una gran popularidad entre la comunidad del hiphop, y todo look de una persona que baile hiphop u otra danza urbana debe incluir un par de zapatillas impecables.

Copeland expresa su esperanza de que cualquier persona que quiera formar parte de la cultura del hiphop, ya sea a través de la danza o de otro medio, se introduzca en ese mundo con curiosidad y humildad. Según la experta, no se puede separar el espíritu de esta clase de danza (y la ropa y las zapatillas que se llevan) de los orígenes de la cultura del hiphop.

A la hora de bailar este género, lo que llevas no solo tiene que ver con el movimiento, sino que se trata de fusionar todos los aspectos (los movimientos, la música, la ropa y las zapatillas) para homenajear el hiphop de forma global.

A continuación te presentamos 6 looks de hiphop que te ayudarán a moverte y a rendir homenaje a esta cultura al mismo tiempo.