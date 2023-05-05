6 looks de hiphop que rinden homenaje a la música y al movimiento
Consejos de estilo
Descubre looks aprobados por expertos que combinan estilo y comodidad.
En 2023 se celebra el 50 aniversario del hiphop, el estilo de danza que ha transformado generaciones y que tiene un papel clave en el estado actual de la música, el movimiento y el estilo. A lo largo de las últimas 5 décadas, el hiphop ha evolucionado bajo la influencia de muchos artistas populares y de renombre. Sin embargo, para la gente que baila música de este género, conseguir un conjunto ideal va mucho más allá de ir a la última.
Traci Copeland, entrenadora de la Nike Training Club (NTC) App y directora de movimiento que ha bailado tanto street jazz como hiphop a nivel profesional, explica que este último se originó entre las comunidades afroamericanas de EE. UU., y que elementos como el rap, los grafitis, el breakdance y la afición a pinchar discos están integrados en los fundamentos de este estilo de danza. Sin embargo, también comenta que no se trata solo de bailar, sino de añadir tu propio estilo y tu propia forma de expresarte.
Tanto en el caso de personas principiantes como de otras más experimentadas, es fundamental tener un conjunto de hiphop adecuado, que sea cómodo y favorezca la expresividad. Además de holgadas, relajadas y cómodas, las prendas también deben tener un buen estilo.
Copeland cuenta que le gusta combinar un crop top corto con un jogger o un pantalón tipo cortavientos de ajuste ancho. También puede llevar una camiseta oversize con un pantalón holgado largo o corto si está en verano.
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Como el hiphop no es solo un medio de expresión, sino también una forma de ejercicio por sí mismo, Copeland recomienda llevar varias camisetas a una clase de danza, porque lo más probable es que acabes sudando más de una. Las zapatillas también son igual de importantes. Para bailar hiphop, necesitarás unas que no solo sean prácticas, sino que complementen tu look y se integren bien en el conjunto. La cultura de las zapatillas goza de una gran popularidad entre la comunidad del hiphop, y todo look de una persona que baile hiphop u otra danza urbana debe incluir un par de zapatillas impecables.
Copeland expresa su esperanza de que cualquier persona que quiera formar parte de la cultura del hiphop, ya sea a través de la danza o de otro medio, se introduzca en ese mundo con curiosidad y humildad. Según la experta, no se puede separar el espíritu de esta clase de danza (y la ropa y las zapatillas que se llevan) de los orígenes de la cultura del hiphop.
A la hora de bailar este género, lo que llevas no solo tiene que ver con el movimiento, sino que se trata de fusionar todos los aspectos (los movimientos, la música, la ropa y las zapatillas) para homenajear el hiphop de forma global.
A continuación te presentamos 6 looks de hiphop que te ayudarán a moverte y a rendir homenaje a esta cultura al mismo tiempo.
6 looks de hiphop Nike
1.Sigue el ritmo
Copeland dice que un crop top corto con un pantalón ancho es una combinación perfecta, ya que quienes bailan hiphop suelen preferir prendas más holgadas.
Tal como señala la experta, el cuerpo necesita espacio para respirar y moverse. Al jugar con las proporciones, harás destacar tu look.
2.Un toque de color
Cuando prepares un look de hiphop, no tengas miedo de inclinarte por colores atrevidos. Tal como cuenta Copeland, en el hiphop y la mayoría de tipos de danza urbana se trata de añadir tu propio estilo a la secuencia de movimientos. De lo contrario, es aburrido.
Así que deja traslucir tu estilo personal en tu look tú también.
3.Un aire resistente
A la hora de elegir looks de hiphop, la prioridad número uno es siempre la comodidad, pero no dejes de lado tu estilo personal. Llevar un chaleco de inspiración militar por encima del conjunto es una forma interesante de jugar con las texturas y las formas sin restringir la libertad de movimiento.
4.Look a capas
Tanto si vas a clases como si bailas a nivel profesional, tus conjuntos de hiphop y danza urbana tienen que absorber el sudor. Para mantener un buen nivel de energía positiva, es importante contar con prendas como una sudadera de chándal con cuello en V o una sudadera con capucha y cremallera completa que te puedas poner y quitar fácilmente.
5.Un buen juego de pies
Para Copeland, las zapatillas son un elemento esencial cuando se trata de combinar un look de hiphop, sobre todo si los movimientos de la danza requieren mucho juego de pies. Los pies tienen que poder moverse, pero también debes poder incorporar tu propio toque al baile, así que el estilo y la funcionalidad deben estar alineados a la perfección.
Unas zapatillas icónicas como las Air Force 1 te permitirán moverte con estilo, tanto si eliges un modelo clásico en blanco como si optas por una versión de colores.
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6.Para todas las edades
Impulsa la pasión de las generaciones más jóvenes por el hiphop con looks de danza que encajen con su estética y que les muestren la historia y el significado del arte.
Copeland explica que el hiphop no se trata solo de danza o música, sino de una combinación de arte y estilo y, en última instancia, de una filosofía de vida. Tal como cuenta la entrenadora, la danza y la cultura del hiphop están pensadas para compartirse.
Texto: Aemilia Madden