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Pantalones cortos de baloncesto y de la NBA

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KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Pantalón corto 2 en 1 - Hombre
Materiales reciclados
KD x NOCTA
Nike Pantalón corto 2 en 1 - Hombre
89,99 €
ADN Nike
ADN Nike Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Materiales reciclados
ADN Nike
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 15 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 15 cm - Hombre
59,99 €
Nike
Nike Pantalón corto de baloncesto de 25 cm Dri-FIT Game Classic - Hombre
Materiales reciclados
Nike
Pantalón corto de baloncesto de 25 cm Dri-FIT Game Classic - Hombre
39,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Practice Mesh - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Practice Mesh - Hombre
54,99 €
Kobe
Kobe Pantalón corto de baloncesto 2 en 1 - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de baloncesto 2 en 1 - Hombre
99,99 €
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Chicago Bulls Association Edition
Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre
69,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pantalón corto de punto Nike - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de punto Nike - Hombre
79,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de malla Nike Dri-FIT de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de malla Nike Dri-FIT de 13 cm - Hombre
54,99 €
Ja
Ja Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Materiales reciclados
Ja
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
Ja
Ja Pantalón corto de baloncesto de 35 cm Nike - Hombre
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Pantalón corto de baloncesto de 35 cm Nike - Hombre
99,99 €
Kobe
Kobe Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT - Hombre
59,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Hombre
54,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Crossover
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Dallas Mavericks
Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Boston Celtics
Boston Celtics Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics
Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece Therma-FIT de 36 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece Therma-FIT de 36 cm - Hombre
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Pantalón corto de baloncesto de 10 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
A'ja Wilson
Pantalón corto de baloncesto de 10 cm Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike DNA
Nike DNA Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Niño/a
Superventas
Nike DNA
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Niño/a
39,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre
Materiales reciclados
Chicago Bulls Icon Edition
Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece French terry de 20 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece French terry de 20 cm Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre
69,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Essential
Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto Practice Mesh de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto Practice Mesh de 13 cm - Hombre
44,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de malla de 13 cm - Hombre
Lo último
Ja Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de malla de 13 cm - Hombre
59,99 €
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Milwaukee Bucks Icon Edition
Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
69,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece Nike
WNBA Legends
Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece Nike
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm de tejido Fleece Therma-FIT - Hombre
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm de tejido Fleece Therma-FIT - Hombre
64,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Crossover
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
24,99 €
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Chicago Bulls Courtside
Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
74,99 €
Kobe
Kobe Pantalón corto de baloncesto - Niño/a
Kobe
Pantalón corto de baloncesto - Niño/a
74,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Icon Edition
Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Book Standard Issue
Book Standard Issue Pantalón corto - Hombre
Book Standard Issue
Pantalón corto - Hombre
119,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre
Materiales reciclados
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre
69,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 15 cm - Hombre
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Pantalón corto de baloncesto de 15 cm - Hombre
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Kobe
Kobe Pantalón corto de baloncesto - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Pantalón corto de baloncesto - Hombre
99,99 €
Golden State Warriors Swingman Icon Edition 2024/25
Golden State Warriors Swingman Icon Edition 2024/25 Pantalón corto Replica con tecnología Nike Dri-FIT de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors Swingman Icon Edition 2024/25
Pantalón corto Replica con tecnología Nike Dri-FIT de la NBA - Hombre
69,99 €
Nike Classic
Nike Classic Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Classic
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Pantalón corto Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Pantalón corto Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
69,99 €
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Pantalón corto de la WNBA de tejido de malla fluida
Nike WNBA 30th
Pantalón corto de la WNBA de tejido de malla fluida
69,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Pantalón corto Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Phoenix Suns Icon Edition
Pantalón corto Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
69,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Courtside
Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
74,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT
Materiales reciclados
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Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT
64,99 €
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Los Angeles Lakers Nike Swingman Pantalón corto de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de la NBA - Hombre
69,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Courtside
Pantalón corto de entrenamiento de malla Jordan Dri-FIT de la NBA - Hombre
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Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de talle medio de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
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Pantalón corto de talle medio de 13 cm - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
Superventas
Nike Pro
Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
32,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT de 13 cm - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
29 % de descuento
Nike Crossover
Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
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Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer
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Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto Diamond Dri-FIT de malla - Hombre
Superventas
Jordan Sport
Pantalón corto Diamond Dri-FIT de malla - Hombre
49,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Pantalón corto de baloncesto Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Statement Edition
Pantalón corto de baloncesto Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
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Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto Y2K Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto Y2K Dri-FIT - Hombre
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Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Pantalón corto Jordan Dri-FIT NBA - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Pantalón corto Jordan Dri-FIT NBA - Hombre
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de malla - Mujer
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Pantalón corto de malla - Mujer
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Jordan
Jordan Pantalón corto de malla Diamond - Hombre
Materiales reciclados
Jordan
Pantalón corto de malla Diamond - Hombre
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Luka Dončić
Luka Dončić Pantalón corto Diamond Dri-FIT - Hombre
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Luka Dončić
Pantalón corto Diamond Dri-FIT - Hombre
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Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Pantalón corto Diamond
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Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto estampado de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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Jordan Sport
Pantalón corto estampado de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
44,99 €
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Jordan Pantalón corto de tejido French terryy efecto lavado Brooklyn - Niño/a
Lo último
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Pantalón corto de tejido French terryy efecto lavado Brooklyn - Niño/a
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Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Pantalón corto de 13 cm - Mujer
39,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Pantalón corto de malla Diamond Brasil Dri-FIT - Niño/a
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Pantalón corto de malla Diamond Brasil Dri-FIT - Niño/a
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de malla Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de malla Dri-FIT - Hombre
39,99 €
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
Jordan Sport Quai 54
Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto Diamond de 10 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto Diamond de 10 cm Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Jordan
Jordan Pantalón corto deportivo Dri-FIT Diamond - Niño/a
Jordan
Pantalón corto deportivo Dri-FIT Diamond - Niño/a
37,99 €
Jordan
Jordan Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT Diamond - Niño/a
Jordan
Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT Diamond - Niño/a
44,99 €
Jordan
Jordan Pantalón corto de malla Tie Dye - Niño/a
Jordan
Pantalón corto de malla Tie Dye - Niño/a
49,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Pantalón corto Dri-FIT Y2K - Niño/a
Jordan Quai 54
Pantalón corto Dri-FIT Y2K - Niño/a
44,99 €
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Pantalones cortos de baloncesto: tecnología profesional

Nuestros pantalones cortos de baloncesto están diseñados para ayudarte a mejorar tu juego. Los confeccionamos con tejidos flexibles y transpirables, para que se muevan contigo y mantengas la frescura. Además, gracias a una amplia gama de colores y ajustes, encontrarás la opción ideal para ti. Elige colores vivos y llamativos o tonos neutros que combinan con todo. También tenemos modelos con escudos de distintos equipos que te permitirán representar a tus ídolos. Nuestros diseños más largos proporcionan protección extra y un estilo informal, mientras que con los más cortos te parecerá que no llevas nada. Todos lucen nuestro icónico Swoosh, un sello inconfundible de calidad.

¿Por qué los pantalones cortos de baloncesto Nike son perfectos para la cancha? Si estás empezando, los tejidos inteligentes garantizan que puedas desplegar tu mejor juego. Su estructura ligera y elástica te permite moverte con total libertad, para que nada te frene. Las aberturas en los dobladillos y las cinturas elásticas acentúan la sensación de comodidad. Nuestra innovadora tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y lo dispersa por la superficie del material para que se seque rápidamente. Los paneles de malla y las zonas de ventilación favorecen la transpirabilidad al máximo para mantener la frescura y evitar la humedad, mientras que los modelos con bolsillos laterales están pensados para que puedas guardar lo más imprescindible de forma segura.

Cuidar de nuestro planeta es nuestro objetivo más importante. Por eso, elaboramos la ropa y las zapatillas con materiales sostenibles siempre que es posible. Busca prendas confeccionadas con al menos un 50 % de contenido reciclado, como poliéster y nailon obtenidos a partir de botellas de plástico, alfombras y redes de pesca usadas. Todo ello forma parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, nuestro viaje hacia un futuro sin emisiones de carbono ni residuos. Aún no hemos alcanzado nuestra meta, pero vamos por buen camino. Para colaborar, elige pantalones cortos de baloncesto con la etiqueta de Materiales sostenibles.