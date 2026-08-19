Pantalones cortos de baloncesto: tecnología profesional
Nuestros pantalones cortos de baloncesto están diseñados para ayudarte a mejorar tu juego. Los confeccionamos con tejidos flexibles y transpirables, para que se muevan contigo y mantengas la frescura. Además, gracias a una amplia gama de colores y ajustes, encontrarás la opción ideal para ti. Elige colores vivos y llamativos o tonos neutros que combinan con todo. También tenemos modelos con escudos de distintos equipos que te permitirán representar a tus ídolos. Nuestros diseños más largos proporcionan protección extra y un estilo informal, mientras que con los más cortos te parecerá que no llevas nada. Todos lucen nuestro icónico Swoosh, un sello inconfundible de calidad.
¿Por qué los pantalones cortos de baloncesto Nike son perfectos para la cancha? Si estás empezando, los tejidos inteligentes garantizan que puedas desplegar tu mejor juego. Su estructura ligera y elástica te permite moverte con total libertad, para que nada te frene. Las aberturas en los dobladillos y las cinturas elásticas acentúan la sensación de comodidad. Nuestra innovadora tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y lo dispersa por la superficie del material para que se seque rápidamente. Los paneles de malla y las zonas de ventilación favorecen la transpirabilidad al máximo para mantener la frescura y evitar la humedad, mientras que los modelos con bolsillos laterales están pensados para que puedas guardar lo más imprescindible de forma segura.
Cuidar de nuestro planeta es nuestro objetivo más importante. Por eso, elaboramos la ropa y las zapatillas con materiales sostenibles siempre que es posible. Busca prendas confeccionadas con al menos un 50 % de contenido reciclado, como poliéster y nailon obtenidos a partir de botellas de plástico, alfombras y redes de pesca usadas. Todo ello forma parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, nuestro viaje hacia un futuro sin emisiones de carbono ni residuos. Aún no hemos alcanzado nuestra meta, pero vamos por buen camino. Para colaborar, elige pantalones cortos de baloncesto con la etiqueta de Materiales sostenibles.