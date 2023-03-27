Especialistas nos cuentan cómo se hace un plié

Yendo a lo esencial, cualquier persona puede bailar. No obstante, si quieres dominar una forma más tradicional de danza, como el ballet, es fundamental que aprendas los movimientos básicos. Y eso implica aprender a hacer pliés, un movimiento fundamental que se suele enseñar en las primeras clases de ballet.

Los pliés se suelen usar en clases y actuaciones de ballet, además de en otras clases de cardio. Kendall Nielson, que es instructora de danza con certificación AFAA y propietaria de un estudio en Garden City (Ohio, EE. UU.), nos ha contado que suele usar las sentadillas en plié en los entrenamientos que prepara para sus clientes.

"Me gusta mantener el equilibrio entre intensidad y complejidad", nos dice.

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Para hacer un plié hace falta habilidad técnica y es importante hacerlo con la forma correcta si quieres hacer danza más estructurada, tal y como nos cuenta Mahri Relin, máster en Ciencias y entrenadora personal certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM).

Vamos a darte un poco de contexto sobre el plié, algunos errores comunes que debes evitar y consejos para dominarlo.