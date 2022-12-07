5 formas de combinar un crop top Nike

No subestimes la versatilidad de un crop top. Este diseño más corto que suele llegar por encima del ombligo ha ganado cada vez más popularidad simplemente porque se puede llevar de varias formas y en distintas ocasiones.

Un crop top normalmente queda mejor que una camiseta o un sujetador deportivo, pero aun así te ofrece comodidad gracias a que está confeccionado en algodón suave o tejidos elásticos. Durante los últimos años, la moda de las partes de abajo de talle alto ha hecho que los crop top sean prendas imprescindibles, no solo para ir al gimnasio, sino también para trabajar. Puedes combinarlo con unas mallas de running elásticas o con unas cortas para entrenar. También puedes ponerte un pantalón o un vaquero cuando cambie la situación.