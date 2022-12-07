5 formas de combinar un crop top Nike
Consejos de estilo
Hay muchísimas formas de combinar un crop top, tanto para relajarte en casa como para ir a entrenar.
No subestimes la versatilidad de un crop top. Este diseño más corto que suele llegar por encima del ombligo ha ganado cada vez más popularidad simplemente porque se puede llevar de varias formas y en distintas ocasiones.
Un crop top normalmente queda mejor que una camiseta o un sujetador deportivo, pero aun así te ofrece comodidad gracias a que está confeccionado en algodón suave o tejidos elásticos. Durante los últimos años, la moda de las partes de abajo de talle alto ha hecho que los crop top sean prendas imprescindibles, no solo para ir al gimnasio, sino también para trabajar. Puedes combinarlo con unas mallas de running elásticas o con unas cortas para entrenar. También puedes ponerte un pantalón o un vaquero cuando cambie la situación.
No todos los crop tops son iguales. Según la actividad o el lugar al que vayas, deberás tener en cuenta cómo combinar tu crop top, ya sea holgado e informal o ceñido y ajustado. A continuación, te traemos 5 looks diferentes con crop tops para inspirarte tanto si es uno más en tu colección como si es el primero.
1. Combina un crop top de cuello alto con un pantalón corto de talle alto
Imagen: Porsha Ellis
Puede sonar raro que te recomendemos un crop top de cuello alto, pero jugar con proporciones sorprendentes ofrece equilibrio y elegancia. Este modelo marca la línea que separa el estilo elegante y el deportivo, por lo que es un buen básico para combinar con un pantalón de talle alto. Este look monocromático centra la atención en los detalles: la cremallera impecable, el ribete en contraste y unas zapatillas muy llamativas como las VaporMax. El detalle del cuello con cremallera de este crop top no solo hace que sea más fácil de poner y quitar, sino que también podrás enseñar más el cuello si quieres.
2. Ponte un crop top ajustado con unos pantalones holgados
Imagen: Nia Symone
Hay días en los que apetece llevar un look informal, como cuando te quedas en casa con un jogger de algodón suave. Durante esos días tranquilos, un outfit con tonos neutros a juego consigue un look perfecto e impecable. Además, no se necesita mucho esfuerzo para saber si la ropa combina bien. Un crop top ajustado pero un poco elástico contrarresta el estilo holgado del pantalón sin dejar de ofrecer comodidad mientras te tumbas en el sofá o haces algunas tareas domésticas. Además, si quieres darle un toque bonito y cómodo, prueba a ponerte un crop top ceñido.
Si te apetece quedar con alguien para comer o salir a hacer recados, llévate unas zapatillas Nike Blazer blancas, una práctica bolsa de mano y joyas llamativas para completar el look con un aire guay e informal.
3. Luce tu crop top oversize con leggings
Imagen: Dhyani Bella
Si quieres jugar con las proporciones y el ajuste, siempre acertarás si combinas una prenda holgada con un diseño en contraste que se ajuste al cuerpo.
Los leggings son un básico popular para ir al gimnasio pero, si quieres ponértelos cuando no entrenes, combínalo con un crop top holgado de estilo urbano. El dobladillo más corto se diferencia de las camisetas de gimnasio holgadas y muestra un poco la piel al tiempo que mantiene la protección en la zona abdominal. Si no sueles usar crop tops, este modelo te ayudará a dar los primeros pasos en estas prendas.
Para conseguir un look más informal, intenta combinarlo con unas zapatillas en dos tonos y una bolsa de mano que te podrá acompañar en cualquier tipo de plan.
4. Combina un crop top cruzado con unas mallas cortas de talle alto
Imagen: Porsha Ellis
Aunque quieras reservar los crop tops para tus looks athleisure, puedes lucir un estilo diferente con diseños con detalles sorprendentes, como esta versión cruzada en el centro del pecho.
Luce el conjunto lleno de color con unas mallas cortas en la misma tonalidad e incluso unas zapatillas a juego para completar el outfit al instante. Si quieres un poco más de protección con esta combinación colorida, ponte una camisa oversize encima. El toque más formal añade elegancia al estilo y, además, es una capa ligera que te protege.
5. Ponte un crop top de yoga con leggings
Imagen: Naomi Hutchinson
Prepárate para estirar y moverte con un conjunto que incluye un crop top y unos leggings a juego. Si vas a hacer entrenamientos de bajo impacto como el yoga, puedes ponerte un crop top solo con unos leggings o un pantalón corto. Además, puedes combinarlo fácilmente con una chaqueta o una camiseta de manga larga durante el calentamiento. Los colores en dos tonos y las costuras en contraste hacen que este look de entrenamiento destaque durante las clases y sea perfecto para tomar algo después.
Texto: Aemilia Madden