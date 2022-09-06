Cómo combinar tu sudadera con capucha o de chándal para cualquier ocasión

Tu sudadera con capucha siempre estará ahí. ¿Sales del gimnasio y hace frío? Póntela. ¿No tienes nada que ponerte para hacer la colada? Puedes crear un conjunto en el que tu sudadera de chándal preferida sea la protagonista. ¿Buscas un look deportivo y con estilo para salir de noche? Vuelve a apostar por este básico de tu armario.

Las sudaderas con capucha y de chándal son tan cómodas y versátiles que querrás tener varias en el armario. La amplia variedad de modelos Nike entre los que puedes elegir te permite lucir un estilo chic con una prenda oversize de tejido Fleece o apostar por una estética impecable con una parte de arriba de cuello redondo y un pantalón chino. Tanto si te gustan las sudaderas con un ajuste corto u holgado, como si prefieres un diseño con estampado tie-dye, capucha o cremallera, tenemos los consejos de estilo que necesitas para crear conjuntos estupendos para cualquier ocasión. Lee nuestra guía de estilo completa para descubrir las ideas de conjuntos que necesitas para conquistar esta temporada.