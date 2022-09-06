Cómo combinar tu sudadera con capucha o de chándal para cualquier ocasión

Cómo combinar tu sudadera con capucha o de chándal preferida para cualquier ocasión
Consejos de estilo
Una buena sudadera es lo bastante versátil como para poder llevarla al trabajo, al gimnasio o a una salida nocturna. Te mostramos cómo combinar tus sudaderas favoritas.
Tu sudadera con capucha siempre estará ahí. ¿Sales del gimnasio y hace frío? Póntela. ¿No tienes nada que ponerte para hacer la colada? Puedes crear un conjunto en el que tu sudadera de chándal preferida sea la protagonista. ¿Buscas un look deportivo y con estilo para salir de noche? Vuelve a apostar por este básico de tu armario.
Las sudaderas con capucha y de chándal son tan cómodas y versátiles que querrás tener varias en el armario. La amplia variedad de modelos Nike entre los que puedes elegir te permite lucir un estilo chic con una prenda oversize de tejido Fleece o apostar por una estética impecable con una parte de arriba de cuello redondo y un pantalón chino. Tanto si te gustan las sudaderas con un ajuste corto u holgado, como si prefieres un diseño con estampado tie-dye, capucha o cremallera, tenemos los consejos de estilo que necesitas para crear conjuntos estupendos para cualquier ocasión. Lee nuestra guía de estilo completa para descubrir las ideas de conjuntos que necesitas para conquistar esta temporada.
Looks cómodos e informales para el día a día
Para mujer:
- Ponte una sudadera con capucha oversize, una camiseta y unos leggings negros, unas mallas cortas de ciclismo o unos vaqueros ajustados para lucir un estilo sencillo y chic.
- Para un conjunto deportivo, ponte una sudadera de mangas largas con capucha, una camiseta y unos joggers o un pantalón de chándal. Si buscas un poco más de calidez, ponte encima una chaqueta vaquera o una bomber, y combínala con unas zapatillas deportivas vintage como las Nike Air Max.
- Apuesta por un look monocromático e informal con un pantalón de pernera ancha y una sudadera de chándal o con capucha en tonos similares.
Para hombre:
- Crea un look infalible con tu sudadera de chándal con capucha preferida, unos vaqueros de ajuste entallado y unas zapatillas clásicas, como las Air Force 1 de color blanco o negro.
- Apuesta por otro look increíble con una cómoda sudadera oversize con capucha y unos joggers o leggings a juego. Ponte unas zapatillas deportivas, como las Nike Huarache, para completar el conjunto.
- Un pantalón corto de baloncesto o un pantalón deportivo pueden quedar genial con una sudadera con capucha de color liso y unas zapatillas Nike Air Max para disfrutar de la máxima comodidad.
Look más elegante
Para mujer:
- Ponte una sudadera de cuello redondo metida por dentro de un pantalón de talle alto, una blazer y unas zapatillas de piel elegantes, como las Nike Blazer, si buscas un conjunto ideal para la oficina.
- Una sudadera corta con capucha, de chándal o con media cremallera queda genial con una falda de corte midi o una minifalda y unas zapatillas planas o unas sandalias.
- Una sudadera de chándal con cuello de embudo o de chal es lo suficientemente formal como para lucirla en cualquier ocasión con una falda midi de seda o un elegante pantalón ponte.
- Ponte una sudadera de cuello redondo de mangas largas en tonos sutiles con un pantalón chino y unas zapatillas de piel elegantes para afrontar una presentación con estilo.
- Si deseas crear un conjunto informal para el trabajo, combina una sudadera con capucha negra con un abrigo deportivo, unos vaqueros oscuros y unas zapatillas Nike Blazer.
- Una sudadera de chándal ceñida, un pantalón corto chino y unas gafas de sol forman un conjunto impecable de entretiempo.
Looks vanguardistas de estilo urbano
- Combina un vestido de mangas largas con capucha de color neutro con unas zapatillas contundentes, como las Nike Air Force 1, y despídete del dolor que causan los zapatos de vestir.
- Ponte una sudadera con capucha con una chaqueta de cuero negra y unos vaqueros superajustados en tendencia para crear un conjunto atemporal con un toque innovador.
- Combina un vestido con estampado floral con una sudadera de tejido Fleece con cremallera. Añade unas gafas de sol de aviador y unas zapatillas de perfil alto si quieres un conjunto informal e innovador.
- Combina una sudadera con cremallera y capucha con una camiseta con estampado y una chaqueta de piel o una bomber para lucir un estilo atrevido a la par que clásico.
- Ponte unos vaqueros negros superajustados con una sudadera en un tono suave. Añade una gabardina o un abrigo largo para disfrutar de más calidez. Combina todo con unas Nike Blazer con un toque de color.
- Ponte una camisa de franela debajo de una sudadera con cremallera y capucha, y un pantalón de pana para crear un conjunto clásico de otoño.
Cómo elegir tu nueva sudadera de chándal o con capucha favorita
- Material: para mantener la calidez y la transpirabilidad con los cambios de temperatura, necesitas un material con capilarización de la humedad como Nike Dri-FIT. Está diseñado para que la evaporación sea más rápida y evitar que te empapes de sudor. En los días más fríos, apuesta por un tejido aislante que no añada demasiado peso, como Nike Therma-FIT.
- Ajuste: las sudaderas con capucha y de chándal están disponibles con distintos cortes. Escoge uno que te resulte cómodo y que puedas combinar con otras prendas que tengas en tu armario. Quizá prefieras un ajuste oversize o uno más estilizado que combine con tu look.
- Cuello: hay sudaderas de chándal con capucha regulable, cuello de embudo, cuello de chal, cuello redondo y más. Decide si quieres apostar por la sencillez o si prefieres lucir detalles en tendencia.
- Cremallera: algunas sudaderas con capucha tienen cremallera completa, mientras que otras tienen media cremallera o de un cuarto. Otros modelos no tienen cremallera. Elige uno en función de tus gustos y de las prendas con las que vayas a combinarlo.
- Bolsillos: quizás te decantes por una sudadera con capucha y bolsillos para no tener que llevar ni bolso ni bolsa de gimnasio.
- Capucha: algunas sudaderas tienen capucha y otras no. Lo ideal sería que tuvieras una sudadera con capucha y otra de cuello redondo, ya que se combinan con prendas diferentes y, dependiendo del tiempo, una es más adecuada que la otra.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo se combina una sudadera de chándal?
Una sudadera de chándal es una prenda versátil que se puede combinar con pantalones, vaqueros, joggers, faldas y vestidos. Es fantástica para llevarla con todo tipo de camisetas y chaquetas, y queda genial con muchos tipos de zapatillas. Con la sudadera de chándal apropiada, puedes conseguir un look de estilo urbano e informal o un look profesional y elegante. Echa un vistazo a nuestra guía de estilo completa para obtener más consejos.
¿Qué ajuste deberían ofrecer las sudaderas de chándal?
Eso depende del estilo que busques para tu look. Un modelo holgado y oversize queda bien con leggings o joggers si buscas un look informal, mientras que un diseño corto o ajustado se presta a looks más formales.