¿Cuál es la diferencia entre las sentadillas y el peso muerto? ¿Y cuál es mejor?

Según Reda Elmardi, entrenador y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, las sentadillas fortalecen las piernas, el core, los glúteos y la espalda. Además, el experto asegura que pueden ayudarte a mejorar la postura y el equilibrio, aumentar la flexibilidad y ganar masa muscular. En un estudio se demostró que hacer sentadillas puede ayudarte a ganar masa muscular, mejorar la composición corporal y fortalecer los extensores de la rodilla, lo que puede mejorar el rendimiento en los saltos.

Buena postura: Snyder afirma que la sentadilla ideal debería hacerse con el torso más bien erguido, sin inclinarlo hacia delante ni hacia atrás. Como si fueras a sentarte en una silla: coloca los pies a la distancia de las caderas y dobla las rodillas para bajar poco a poco. Deberías mantener la presión en los dos pies.

Snyder indica: "La técnica perfecta para hacer una sentadilla con una buena postura puede variar de una persona a otra. La forma de moverte en esta postura puede depender de la posición de las articulaciones, sobre todo de la pelvis, y también de los posibles desequilibrios musculares".

Variantes: un aspecto a tener en cuenta con las sentadillas es que se pueden adaptar de muchas maneras. Por ejemplo, puedes abrir más las piernas y apuntar con los pies hacia fuera para hacer una sentadilla de sumo. Jake Harcoff, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, entrenador y kinesiólogo certificado, nos cuenta que otra opción es juntar las piernas y levantar los talones para poner más tensión en los glúteos para trabajar más esta zona.

El experto comenta: "Este tipo de sentadilla es mi ejercicio favorito para entrenar los glúteos". "Si es la primera vez que haces el ejercicio o te cuesta mantener el equilibrio, puedes hacer este mismo movimiento en una máquina de press de piernas".

Aaron Leventhal, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y propietario de Fit Studio, afirma que otra variante popular, sobre todo para los glúteos, es la sentadilla con split en desnivel, es decir, la sentadilla búlgara.

Leventhal añade: "El peso muerto es fantástico, pero es difícil hacerlo con una buena técnica y no se centra solo en los glúteos. Me gusta la postura en split o en zancada baja porque, como es más fácil mantener el torso erguido, es más controlable para las personas con problemas de movilidad y en la zona lumbar. Además, es un ejercicio unilateral, lo que significa que puedes trabajar un glúteo cada vez para que el lado más fuerte no trabaje más que el débil".