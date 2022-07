Qué es la tendinitis del manguito rotador y cómo se cura Explicación de expertos

¿Te duele al levantar los brazos por encima de la cabeza?

"La tendinitis del manguito rotador es una patología inflamatoria aguda de uno de los tendones del manguito rotador", afirma Mary Kate Casey, fisioterapeuta y propietaria del PREP Performance Center en Chicago.

¿Cómo aparece la tendinitis del manguito rotador? Puede ocurrir por movimientos repetitivos por encima de la cabeza, como el levantamiento de pesas o el lanzamiento de una pelota de béisbol, pero también al hacer flexiones o dominadas. La Cleveland Clinic explica que estos movimientos repetitivos pueden provocar una irritación que a la larga hace que los músculos del manguito rotador se desgasten al rozar con el hueso. Si no se trata, puede acabar en un desgarro.

Los movimientos repetitivos en el hombro también pueden cambiar la forma en la que se mueve, causando problemas. Casey comenta: "Con el tiempo, la mecánica del hombro se ajusta para volverse un poco más disfuncional, causando un desgaste en el tendón que se puede sentir como un crujido o chasquido en el hombro". Además, puedes desarrollar una tendinitis al caer sobre un brazo estirado o si te golpeas el hombro. La AAOS señala que la tendinitis puede aparecer sin un motivo aparente.

Alejandro Badia, fundador del Badia Hand to Shoulder Center en Doral, Florida, y fundador y director médico de OrthoNOW, dice que, además, algunas personas son más susceptibles a la tendinitis del manguito rotador (así como a los desgarros), probablemente debido a una falta de flujo sanguíneo en la zona. El experto explica que la razón por la que surge la falta de flujo sanguíneo no se conoce bien, pero muchas personas que no hacen ningún ejercicio acuden a él con este dolor en el hombro. Badia recalca que no tienes que estar en el gimnasio todo el tiempo para sufrir una tendinitis del manguito rotador. Un flujo sanguíneo adecuado aporta el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener los tejidos sanos y flexibles.

Badia dice: "Un tendón con poco flujo sanguíneo es similar a un trozo de cuero".