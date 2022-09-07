Cómo una rutina de ejercicio puede ayudar con la depresión y la ansiedad

Levantar pesas puede ser beneficioso tanto para tus músculos como para tu salud mental. Por ejemplo, un metanálisis publicado en 2018 en JAMA Psychiatry reveló que el entrenamiento de fuerza redujo significativamente los síntomas de depresión en adultos, independientemente del número de repeticiones, series y entrenamientos que hicieran.

Además, una revisión anterior publicada en Sports Medicine demostró que el entrenamiento de fuerza también reduce la ansiedad, tanto en personas sanas como en aquellas diagnosticadas con enfermedades físicas o mentales.

El levantamiento de pesas no se ha estudiado tan exhaustivamente como el cardio o el yoga, pero los mecanismos que mejoran el estado de ánimo pueden ser similares. De hecho, un ensayo clínico publicado en The Journal of Consulting and Clinical Psychology llegó a comparar el levantamiento de pesas con el running y constató que ambos reducen los síntomas de la depresión por igual en mujeres deprimidas.

Prueba diferentes técnicas de levantamiento de pesas hasta que encuentres una que te guste. Te mostramos algunos ejemplos para empezar: