Enseñar a los niños a participar

¿Buscas maneras de motivar a los más pequeños para que se muevan? En este artículo, te damos una de las 6 claves de orientación para niños: implicarles. El secreto está en darles la oportunidad de expresarse y ayudarles a confiar en sus decisiones.



Cuando tienen tiempo libre, es fácil que los más pequeños de la casa se lo pasen tirados en el sofá. Por eso, hemos seleccionado lo mejor de Made to Play, nuestra iniciativa para que no paren, para darte nuestras 6 claves de orientación. En este artículo, Chaima, una educadora del proyecto Fundació Barça, comparte sus consejos para animar a los niños a hacer deporte en casa.