Enseñar a los niños a participar

Hazlo interesante

Combina juegos y ejercicios para que se involucren más y se mantengan activos. Según Chaima, hay que dejar que sean sinceros y se expresen para que puedan decir: "Hoy no me apetece jugar al fútbol, quiero hacer algo diferente". No hay una forma correcta de jugar. Es más importante que les apoyes para que digan lo que piensan. Chaima anima a los jóvenes con los que trabaja a "pensar por sí mismos y a no seguir las normas a ciegas". Hay que recordar no tomarse las cosas demasiado en serio. Al fin y al cabo, son niños y lo suyo es jugar.