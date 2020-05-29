Enseñar a los niños a participar
Movimiento
Por Nike Training
Por qué darles libertad para elegir les ayuda a implicarse más.
¿Buscas maneras de motivar a los más pequeños para que se muevan? En este artículo, te damos una de las 6 claves de orientación para niños: implicarles. El secreto está en darles la oportunidad de expresarse y ayudarles a confiar en sus decisiones.
Cuando tienen tiempo libre, es fácil que los más pequeños de la casa se lo pasen tirados en el sofá. Por eso, hemos seleccionado lo mejor de Made to Play, nuestra iniciativa para que no paren, para darte nuestras 6 claves de orientación. En este artículo, Chaima, una educadora del proyecto Fundació Barça, comparte sus consejos para animar a los niños a hacer deporte en casa.
Ellos deciden
Para empezar, hazles saber que su opinión importa. "En la Fundació Barça, los niños tienen un espacio para expresarse y jugar. Deja que lleven las riendas y que propongan juegos y retos", comenta Chaima.
Al implicarse de forma habitual, aprenden a tomar la iniciativa. "Es importante que sientan que tienen el control de sus decisiones", explica. Si son tímidos o reacios a invertir tiempo pensando en lo que quieren hacer, asígnales funciones y responsabilidades para que todos se sientan partícipes de lo que se hace en casa. Según Chaima, es esencial que "sientan que forman parte de todo el proceso. Les dará confianza en sí mismos y mejorará su autoestima".
"Es importante que sientan que tienen el control de sus decisiones".
Chaima, Fundació Barça
Hazlo interesante
Combina juegos y ejercicios para que se involucren más y se mantengan activos. Según Chaima, hay que dejar que sean sinceros y se expresen para que puedan decir: "Hoy no me apetece jugar al fútbol, quiero hacer algo diferente". No hay una forma correcta de jugar. Es más importante que les apoyes para que digan lo que piensan. Chaima anima a los jóvenes con los que trabaja a "pensar por sí mismos y a no seguir las normas a ciegas". Hay que recordar no tomarse las cosas demasiado en serio. Al fin y al cabo, son niños y lo suyo es jugar.