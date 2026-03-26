Sí, las zapatillas específicas para running son muy útiles para los principiantes, ya que están diseñadas para soportar el tipo de impactos que sufrirás. Elige este tipo de zapatillas en lugar de las de competición, que están diseñadas para ser ligeras y se utilizan con menos frecuencia. Además, asegúrate de reemplazar las zapatillas desgastadas, sobre todo si acabas de retomar el running después de un largo descanso, para que puedas disfrutar de la sujeción adecuada.

Aquí tienes algunas recomendaciones de zapatillas Nike para la vuelta al deporte:

Las zapatillas de running Pegasus son conocidas por su transpirabilidad y su retorno de energía ligero.

Las zapatillas de running Vomero son una de las mejores opciones para disfrutar de protección contra impactos y la máxima amortiguación.

Las zapatillas de running Structure ofrecen estabilidad y amortiguación, con sujeción en el puente del pie y una base ancha y estable.