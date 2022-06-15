Ventajas de correr con mallas

Ventajas de las mallas de running y cómo ponérselas
Guía de compra
Unas mallas de running hechas en condiciones te aportan comodidad y sujeción, a la vez que ayudan a moderar la temperatura corporal y mantienen la transpirabilidad.
Las mallas de running deberían ser una prenda básica en tu colección de ropa deportiva. Ofrecen distintas ventajas en lo que se refiere a rendimiento, comodidad y funcionalidad. Correr con mallas puede llevar tu running a otro nivel con un movimiento más aerodinámico.
¿Qué son las mallas de running?
Las mallas de running son parecidas a los leggings y están diseñadas para que corras con suma comodidad. Se ciñen al cuerpo, pero ofrecen flexibilidad y un rango de movimiento completo al correr. Para conseguir esta flexibilidad, las mallas de running se confeccionan normalmente con materiales sintéticos compuestos de poliéster o spandex.
¿Qué ventajas ofrecen las mallas de running?
1.Zancadas aerodinámicas
Las mallas de running tienen un ajuste ceñido, por lo que reducen la fricción en cada zancada.
Hay runners que opinan que esto puede mejorar el rendimiento al correr, proporcionar mayor comodidad y reducir las distracciones.
Un cambio aparentemente sencillo en la ropa de running puede repercutir en la velocidad. En palabras de un estudio reciente publicado en Materials Science and Applied Chemistry: "En los deportes en los que cada centésima de segundo cuenta, la resistencia aerodinámica y la pérdida de energía que esta conlleva son muy importantes".
En resumen: cuanto más aerodinámica sea tu silueta, menos fricción se generará y mayor velocidad alcanzarás.
2.Comodidad y elegancia
No hay nada peor que la ropa de running incómoda. Durante una sesión de running, quieres centrarte en el movimiento y no en lo que llevas puesto.
Por eso, necesitas ropa deportiva que aporte sujeción a tu cuerpo y no te desvíe de lo importante.
Las mallas de running y los leggings son la herramienta perfecta para atletas que quieren concentrarse en lo que están haciendo.
Las mallas de running presentan un diseño elegante, suave y sencillo, y se mantienen en su sitio durante los entrenamientos. Te ayudan a sentirte ágil y sin restricciones, y se adaptan de forma natural y constante a tu zancada.
Las mallas de running Nike Dri-FIT cuentan con un diseño elástico que te permite correr sin restricciones y aportan sujeción para que rindas al máximo sean cuales sean las exigencias de tu deporte o entrenamiento. A la cintura elástica revestida se le suma un cordón exterior que te permite regular el ajuste para conseguir la máxima comodidad.
3.Adaptabilidad a los cambios del tiempo
A la comunidad runner no le importa el clima, sale a correr incluso en el invierno más frío. Por eso necesita ropa que esté a la altura.
Las mallas de running están confeccionadas con un tejido transpirable, ligero y suave que facilita la ventilación para mantener la frescura cuando aumentas la intensidad.
La tecnología de capilarización del sudor te ayuda a combatir la formación de humedad y te aporta ligereza y ventilación.
Si hace frío, las mallas de running pueden mantener la calidez en los músculos. Al combinarlas con otras prendas, consigues una capa extra de protección frente a las condiciones externas.
Además, si escoges unas mallas de compresión, también favorecen un efecto de aislamiento. El tejido ceñido ejerce una ligera compresión en el cuerpo para retener el calor corporal y mejorar la circulación sanguínea.
No todas las mallas ofrecen compresión
No olvides que no todas las mallas de running ofrecen compresión, por lo que es algo que debes tener en cuenta. Asegúrate de comprobar la etiqueta antes de comprarte unas nuevas.
La principal diferencia es la tecnología del material. El tejido de las mallas aplica compresión sobre los vasos sanguíneos para aumentar la presión y la circulación de la sangre. Además, se ha demostrado que las mallas de compresión mejoran el rendimiento y la recuperación.
Un estudio realizado en Japón y publicado en Frontiers of Physiology ha demostrado que las prendas de compresión para el tren inferior reducen las lesiones musculares después de una sesión de running para acelerar la recuperación. Esto puede ayudarte a ser más constante con los entrenamientos.
Las mallas Nike Pro Dri-FIT están confeccionadas con un tejido ligero que mantiene la transpirabilidad, la frescura y la sujeción durante todo el entrenamiento, sea cual sea tu temperatura corporal. La tecnología con capilarización del sudor lo aleja del cuerpo para conseguir una evaporación más rápida y mantener la transpirabilidad.
Cuando aumenta tu temperatura corporal durante el entrenamiento, la malla de la parte delantera y la parte superior dejan fluir el aire para regularla. Esto permite a tu cuerpo respirar cuando lo necesita.
Cómo ponerse mallas de running
1.Combina las mallas con otras capas
En lo que respecta a cómo ponerte tus mallas de running, depende sobre todo del tiempo que haga.
En climas cálidos, puedes llevarlas solas perfectamente. Escoge mallas de tejidos transpirables y más ligeros.
Si te incomoda llevarlas sin nada más, prueba con un pantalón corto de deporte o una camiseta de corte largo.
Cuando hace frío, las mallas de running se pueden llevar por encima o por debajo de otras prendas. Por ejemplo, prueba a llevar como capa base, unas mallas y una camiseta de manga larga de compresión, y como capa exterior, una chaqueta y pantalón de running resistente al viento.
2.¿Qué ponerse debajo de unas mallas?
Es posible que te hayas hecho esta pregunta. La respuesta simple es: ponte lo que te resulte más cómodo.
Algunas personas prefieren no llevar ropa interior, pero si no te resulta cómodo, puedes probar con ropa interior sin costuras. A nivel de higiene, ninguna opción es mejor que la otra. La mejor práctica de higiene es ducharse y lavar las mallas de running después de entrenar.
3.Tipos de mallas
Hay muchos tipos de mallas de running para adaptarse a tus necesidades.
Las mallas de Nike Running incluyen de compresión, de talle alto y de tres cuartos, y están disponibles con diversos grosores. No importa cuál sea tu estilo, probablemente haya un par perfecto para ti.
La diferencia entre unas mallas y un pantalón de running es que las mallas se adaptan al cuerpo, mientras que los pantalones son más holgados. Además, puedes ponerte las mallas debajo de un pantalón de running porque tienen un ajuste diferente.
La diferencia entre los leggings y las mallas de running reside en el grosor. Las mallas de running son elásticas y ligeras, mientras que los leggings son más gruesos y no se pueden combinar con más capas.
En resumen
Correr con mallas puede hacer que disfrutes más en tus sesiones y que seas más eficaz. Las mallas adecuadas te darán sujeción y permanecerán ajustadas y adaptadas a ti para mantener una temperatura adecuada y dejar que los músculos se muevan sin restricciones.
Fuentes
- Individualization of tight-fitting sportswear (Individualización de la ropa deportiva ceñida).
- Study of the Market of Compression Products for Sports Purpose (Estudio del mercado de los productos de compresión para finalidades deportivas).
- Lower Limb Sports Compression Garments Improve Muscle Blood Flow and Exercise Performance During Repeated-Sprint Cycling (Las prendas deportivas de compresión para las extremidades inferiores mejoran el flujo de sangre en los músculos y el rendimiento muscular en ejercicios de ciclismo con repetición de esprints).
- Wearing Compression Tights on the Thigh during Prolonged Running Attenuated Exercise-Induced Increase in Muscle Damage Marker in Blood (Llevar mallas de compresión en los muslos durante sesiones de running largas atenúa el marcador en sangre de daño muscular provocado por el ejercicio).