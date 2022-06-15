Ventajas de correr con mallas

Las mallas de running tienen un ajuste ceñido, por lo que reducen la fricción en cada zancada.

Hay runners que opinan que esto puede mejorar el rendimiento al correr, proporcionar mayor comodidad y reducir las distracciones.

Un cambio aparentemente sencillo en la ropa de running puede repercutir en la velocidad. En palabras de un estudio reciente publicado en Materials Science and Applied Chemistry: "En los deportes en los que cada centésima de segundo cuenta, la resistencia aerodinámica y la pérdida de energía que esta conlleva son muy importantes".

En resumen: cuanto más aerodinámica sea tu silueta, menos fricción se generará y mayor velocidad alcanzarás.