Dolor en la zona lumbar después de correr: por qué aparece y cómo prevenirlo

Sentir molestias después de correr es normal, sobre todo si estás empezando en el running o volviendo de un descanso. Además de los cuádriceps y los isquiotibiales, puede que también notes tensión en los glúteos, que absorben gran parte del impacto contra el asfalto. Como los glúteos y la zona lumbar están directamente conectados, la tensión en ellos es posible que las lumbares pierdan rigidez tras una sesión.

John Gallucci Jr., entrenador certificado, fisioterapeuta y director ejecutivo de JAG Physical Therapy, afirma que el impacto repetitivo de correr, los cambios de superficie y el uso de zapatillas inadecuadas puede sobrecargar la columna vertebral y los músculos de alrededor provocando tensión o molestias en la zona lumbar. Sin embargo, el experto añade que eso no significa que todo el mundo que corra vaya a tener dolor de espalda. "Una técnica y un entrenamiento adecuados pueden minimizar el riesgo".

Milica McDowell, doctora, fisioterapeuta y vicepresidenta de operaciones de Gait Happens, afirma que el running también elimina el dolor en las lumbares.

Tratar las causas que provocan el dolor lumbar después de correr es fundamental tanto para solucionarlo como para prevenirlo en el futuro.