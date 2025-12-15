Los mejores ejercicios y estiramientos para la movilidad de la cadera según los fisioterapeutas

Las caderas impulsan casi todo lo que haces: caminar, sentarte en el escritorio, subir corriendo una colina o hacer posturas de yoga. Dado que la articulación de la cadera es una articulación esférica con un amplio rango de movimiento, mantener los músculos circundantes móviles y fuertes es esencial para moverse con facilidad.

Cuando los flexores de la cadera, los glúteos, los isquiotibiales o los rotadores profundos de la cadera se tensan, la capacidad de acceder a la rotación interna y externa y a la extensión completa de la cadera puede reducirse. Esa limitación puede afectar al rendimiento, ralentizar la zancada o aumentar el riesgo de lesiones, según André Williams, fisioterapeuta. Tanto si eres runner, principiante en HIIT o alguien que simplemente quiere moverse con más facilidad, incorporar algunos ejercicios de movilidad específicos en tu rutina puede mejorar significativamente la flexibilidad y la fuerza funcional.

Estos ejercicios de movilidad de la cadera aprobados por expertos ayudan a mejorar la extensión y rotación de la cadera y la estabilidad de todo el cuerpo. Añade algunos a tu rutina de calentamiento dinámico o de entrenamiento de fuerza.