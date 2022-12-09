La mejor ropa de entrenamiento Nike para ir al gimnasio, de pies a cabeza
Guía de compra
En Nike tienes ropa para el gimnasio, desde camisetas con capilarización del sudor hasta capas base de compresión, que te ayudarán a completar con comodidad todo tipo de entrenamientos.
Tu rendimiento en el gimnasio dependerá en parte de la ropa deportiva que elijas. Las mejores prendas de ropa para ir al gimnasio están confeccionadas con materiales que capilarizan el sudor, costuras mínimas que no entorpecen y ventilación para mantener la frescura.
Estas prendas de Nike para el gimnasio son adecuadas tanto para levantar pesas como para hacer cardio. Descubre nuestra mejor selección de ropa de entrenamiento Nike para mujer y hombre.
Las mejores prendas Nike para ir al gimnasio
1. Camisetas de tirantes y camisetas sin mangas Nike Dri-FIT
Estas camisetas de tirantes están disponibles en una gran variedad estilos: desde diseños cortos hasta modelos con una espalda deportiva fina. La característica que todas comparten es el tejido Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad durante las sesiones intensas.
Hay varias camisetas de tirantes hechas de fibras de poliéster reciclado al 75-100 % y tejidos suaves. Elige una camiseta de tirantes ceñida con perforaciones para mantener la frescura, o apuesta por una camiseta holgada y sedosa.
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2. Camisetas Nike Sportswear
Tu camiseta de deporte favorita no tiene por qué ser unidimensional. Las camisetas de manga corta Nike Sportswear están disponibles en una amplia variedad de estilos, desde crop tops hasta diseños oversize. Sus estilos son únicos y dinámicos (algunos están decorados con el logotipo clásico de Nike, llamado Swoosh, mientras que otros presentan estampados llamativos de colores brillantes).
Apuesta por una camiseta Sportswear con tecnología Dri-FIT para las sesiones más intensas, y elige una mezcla de materiales 100 % sostenibles, como el algodón orgánico y el poliéster reciclado, para los días de recuperación.
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3. Camisetas de manga larga Nike Dri-FIT ADV
Lleva la tecnología Dri-FIT más lejos con estas camisetas de manga larga de Nike. La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Estas camisetas de manga larga y ajuste ceñido no escatiman en detalles sofisticados. El tejido de nylon, poliéster y spandex incluye degradados de malla transpirable en los hombros, mangas y laterales para favorecer la ventilación y ayudarte a mantener la frescura. También puedes usarlas como una capa base de compresión para recuperarte después de un entrenamiento agotador.
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4. Pantalón corto Nike Pro Dri-FIT
Las mallas cortas de ciclismo de talle alto son ideales para las sesiones de HIIT gracias a su cintura, que no resbala, y al tiro de la entrepierna de 18 cm, que evita que el tejido se suba al hacer sentadillas y zancadas. El tejido Dri-FIT de poliéster y spandex capilariza el sudor independientemente de lo duras que sean tus sesiones.
Estas mallas de compresión ligeras también pueden usarse como una capa base para llevar al gimnasio. Diseñadas para mantener la frescura y la transpirabilidad, incorporan malla por toda la superficie, incluido un refuerzo doble de malla en la parte delantera para favorecer la ventilación. Además, las costuras planas reducen al mínimo los posibles picores y molestias.
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5. Mallas y leggings Nike Pro Dri-FIT
Los leggings y las mallas son un básico de entrenamiento. La gama Nike Pro Dri-FIT está confeccionada con un tejido compresivo, transpirable y altamente elástico que se adapta a todos tus movimientos mientras estiras, haces zancadas o esprintas. El tejido de malla en los gemelos mantiene la frescura durante los entrenamientos de alta intensidad. Elígelos con una longitud de 7/8 para airear los tobillos y lucir tus zapatillas deportivas favoritas.
O ponte unas mallas Nike Pro de 3/4 debajo de un pantalón corto para añadir más compresión y calidez a tus sesiones al aire libre cuando bajan las temperaturas. La mezcla de poliéster y spandex capilariza el sudor de la piel, mientras que el tejido de malla adicional en el refuerzo aporta transpirabilidad.
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6. Sujetador deportivo de sujeción alta Nike Alpha
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7. Calcetines de entrenamiento con amortiguación Nike Everyday Plus
Los calcetines deportivos Nike Everyday Plus cuentan con una amortiguación extra debajo del talón y el antepié para ofrecerte la máxima comodidad en tus entrenamientos de empuje, tracción y levantamiento de peso. Además, la banda alrededor del puente aporta una mayor sujeción en la planta del pie. El tejido Dri-FIT (algodón, poliéster y spandex) mantiene los pies secos y evita que el sudor se acumule en las zapatillas. Además, están disponibles en distintos cortes: invisibles, cortos y por el tobillo.
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Zapatillas de entrenamiento Nike Metcon
La anchura, el talón plano y la placa interior de estas zapatillas de entrenamiento aumentan su estabilidad, lo que las hace ideales para levantar pesas. Los surcos de la suela permiten flexionar el antepié de forma natural, al tiempo que la parte superior con revestimientos de malla ventila los pies cuando entras en calor.
Los cordones se mantienen en su sitio gracias a los cierres por contacto, y la espuma inferior Nike React aporta una mayor amortiguación. Además, la goma que envuelve el puente del pie ofrece un mayor agarre durante la escalada de cuerda.
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9. Nike Air Zoom Pegasus
Aunque las zapatillas de running no están hechas para levantar pesas, sí que puedes llevarlas al gimnasio. Las Nike Air Zoom Pegasus te vendrán de maravilla para hacer cardio en cinta. Las icónicas Nike Air Zoom Pegasus son ligeras y están confeccionadas con Engineered Mesh (más resistente y flexible que la malla normal) para ofrecer más transpirabilidad.
Las dos unidades Air Zoom en el antepié y el talón proporcionan amortiguación con cada paso. La lengüeta está separada de la parte superior, por lo que se adapta mejor a los pies, independientemente de su forma. Los surcos de goma de la suela ofrecen el nivel necesario de tracción.
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Texto: Emily Shiffer