Se acabó el olor a sudor: cómo cuidar la ropa deportiva sucia

Eliminar el sudor al lavar las prendas de entrenamiento sucias
Cuidado del producto
La ropa de entrenamiento de alto rendimiento necesita un poco más de cuidado que otro tipo de prendas. Sigue estos sencillos pasos para mantener tu ropa deportiva limpia y con un buen olor.
Rendir al máximo en tus entrenamientos te aporta ventajas de inmediato, como sentir menos ansiedad y dormir mejor. Sin embargo, también implica hacerte cargo de la ropa de entrenamiento sudada y maloliente en casa. Esto ocurre sobre todo cuando utilizas ropa de entrenamiento confeccionada con tejidos de alto rendimiento, como materiales sintéticos que capilarizan el sudor, que requieren especial atención en el lavado.
Te explicamos cómo mantener la ropa de entrenamiento impecable y te damos consejos sobre la mejor forma de cuidarla cuando la lavas.
La limpieza estándar
En primer lugar, si quieres alargar la vida útil de tu ropa de entrenamiento, es fundamental que mantengas una rutina. La clave de un cuidado apropiado es lavar las prendas de forma habitual y prestar especial atención a aquellas que están más sucias.
Lava los sujetadores deportivos, los pantalones cortos y los leggings después de cada uso, ya que la ingle y la zona debajo del pecho son propensas a las infecciones por hongos. Las zapatillas también pueden acumular bacterias perjudiciales, por lo que te recomendamos limpiar el forro, si es extraíble, y echar a lavar los calcetines. Aunque una camiseta de algodón se puede utilizar un par de veces si no está muy sudada, los tejidos sintéticos pueden ser imanes para las bacterias. Además, empezarán a coger malos olores con más rapidez, por lo que deberías lavarlas después de cada uso.
Cómo lavar la ropa de entrenamiento sucia
1.Airea las prendas sudadas inmediatamenteDejar la ropa de entrenamiento en la mochila o en la bolsa de deporte puede provocar la formación de moho y hongos, y la aparición de olores desagradables. En cuanto llegues a casa después de entrenar, tiende la ropa hasta que esté seca o vayas a poner una lavadora.
2.Separa la coladaLava tejidos similares juntos. Separa las camisetas de algodón y las toallas de gimnasio de los leggings y los pantalones cortos de entrenamiento de material sintético. Si no lo haces, las pelusas del algodón se pegarán al resto de tus prendas deportivas. Tampoco deberías mezclar estas prendas con tejidos gruesos, como el denim, ni con ninguna otra prenda con botones o cremalleras. La razón es que pueden causar más abrasión y dañar así los tejidos delicados de la ropa deportiva.
3.Dale la vuelta a las prendas de deportePara que la lavadora actúe sobre las zonas más expuestas a las bacterias, dale la vuelta a las partes de abajo, las camisetas y la ropa interior antes del lavado. De esta forma, la lavadora será más eficaz, ya que las bacterias causantes del mar olor se acumulan principalmente en el interior de las prendas.
4.Sumerge la ropa en vinagre antes de lavarlaSi las prendas mantienen el mal olor incluso después de lavarlas, déjalas en remojo en una mezcla de una parte de vinagre blanco destilado y cuatro partes de agua fría. Mantenlas sumergidas durante 20 o 30 minutos para que la solución actúe. El ácido del vinagre eliminará los aceites, la suciedad y las bacterias del tejido y, de ese modo, la lavadora eliminará de manera más eficaz toda la suciedad.
5.Utiliza la cantidad adecuada de detergenteQuizás piensas que, si la ropa está muy sucia, cuanto más detergente uses, mejor. Sin embargo, la realidad es bastante distinta: esto hará que el jabón se acumule en las fibras de la ropa, lo que atraerá nuevas bacterias causantes del mal olor de forma más rápida. Para evitar este problema, utiliza un poco menos de detergente que con las demás prendas. También se recomienda utilizar detergente en polvo para cuidar adecuadamente la ropa con tecnología Nike Dri-FIT.
6.Añade bicarbonato o un potenciador del aroma de la ropa para reducir los malos oloresAñadir entre cuatro y ocho cucharadas de bicarbonato a la colada neutraliza los ácidos que causan malos olores. Si tus zapatillas no pueden lavarse en la lavadora, espolvorea sobre ellas un poco de bicarbonato para reducir los malos olores. Otra opción es comprar un potenciador de detergente para ropa de deporte. Este producto con agentes que eliminan los malos olores puede echarse en el mismo compartimento que el detergente.
7.Evita el suavizante y las toallitas para secadoraEl suavizante deja un residuo en la ropa de entrenamiento que actúa como pegamento para las bacterias que causan malos olores, sobre todo cuando se acumula. Esto dificulta que el agua y el detergente limpien las prendas. Del mismo modo, las toallitas para secadora pueden obstruir los tejidos, lo que impide que penetre el detergente. Si quieres mantener la sensación de suavidad de la ropa de entrenamiento, te recomendamos que utilices bolas para secadora, que suavizan las prendas y evitan las arrugas.
8.Lava con agua fría en un ciclo delicadoPara no romper las fibras de los delicados tejidos de rendimiento, evita los ciclos con muchas revoluciones por minuto o con altas temperaturas. La ropa deportiva te durará más si la lavas con agua fría y en un ciclo delicado.
9.Si puedes, deja que las prendas se sequen al airePara alargar la vida útil de la ropa de entrenamiento sintética, utiliza el programa de la secadora con menor temperatura o deja que se sequen al aire. El calor puede aumentar los malos olores, dañar el tejido, encoger las prendas o alterar su forma, crear más electricidad estática y reducir la elasticidad. Puedes meter ropa de algodón en la secadora, pero no expongas los tejidos de alto rendimiento, como Nike Dri-FIT, a altas temperaturas.
Preguntas más frecuentes sobre el lavado de la ropa deportiva sucia
¿Por qué el sudor hace que las prendas huelan mal?
¿Qué ocurre si no te quitas las prendas sudadas?
¿Puedes usar la secadora con ropa de entrenamiento?
¿Puedes meter las zapatillas en la lavadora?
¿Qué es el "laundry stripping" o decapado de ropa? ¿Funciona con las prendas de deporte?
El "laundry stripping" es una técnica de limpieza profunda de moda en la que las prendas se dejan en remojo en una mezcla de bórax, detergente, bicarbonato y agua templada o caliente durante hasta 12 horas. Puede servir para limpiar en profundidad la ropa deportiva muy sudada y eliminar la suciedad. Sin embargo, requiere mucho tiempo y no es imprescindible en tu día a día.