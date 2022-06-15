Se acabó el olor a sudor: cómo cuidar la ropa deportiva sucia

En primer lugar, si quieres alargar la vida útil de tu ropa de entrenamiento, es fundamental que mantengas una rutina. La clave de un cuidado apropiado es lavar las prendas de forma habitual y prestar especial atención a aquellas que están más sucias.

Lava los sujetadores deportivos, los pantalones cortos y los leggings después de cada uso, ya que la ingle y la zona debajo del pecho son propensas a las infecciones por hongos. Las zapatillas también pueden acumular bacterias perjudiciales, por lo que te recomendamos limpiar el forro, si es extraíble, y echar a lavar los calcetines. Aunque una camiseta de algodón se puede utilizar un par de veces si no está muy sudada, los tejidos sintéticos pueden ser imanes para las bacterias. Además, empezarán a coger malos olores con más rapidez, por lo que deberías lavarlas después de cada uso.