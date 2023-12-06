Cómo quitar manchas de las camisetas blancas
Cuidado del producto
Sigue estos sencillos consejos para limpiar correctamente las camisetas blancas.
Suministros
- Agua oxigenada al 3 % o vinagre blanco
- Lavavajillas líquido o jabón de Castilla
- Bicarbonato sódico
Herramientas
- Servilleta de papel
- Paño o cepillo de dientes limpio que no usas
- Bol pequeño
- Pulverizador vacío y limpio
- Embudo (opcional)
Mantener impolutas las camisetas blancas puede ser difícil, ya que son prendas que durante el día se enfrentan a salpicaduras de café y a manchas de sudor y maquillaje, entre otras cosas.
Antes de dar por perdida una camiseta blanca manchada y comprar otra, puedes probar algunos consejos para quitar las manchas en casa que son bastante eficaces. Además, es probable que ya tengas a mano muchos de los ingredientes necesarios.
Para empezar, averigua con qué se manchó la camiseta antes de preparar cualquier mejunje para limpiarla. La clave es saber si la mancha es aceitosa o no.
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Cómo quitar manchas de aceite de las camisetas blancas
El origen de estas manchas puede estar en los aderezos de ensaladas, el aceite de cocina, los alimentos con grasa, el maquillaje con base de aceite, como algunas máscaras de pestañas o pintalabios, y otros productos aceitosos.
Si la mancha es de aceite, evita usar agua porque estos líquidos se repelen, así que lavar la camiseta con agua fría no servirá de nada. La mejor solución es actuar rápido antes de que la mancha se fije.
- Pon con suavidad una servilleta de papel seca sobre la mancha para quitar el exceso de aceite y absorberlo rápidamente.
- Después, pon un poco de producto quitagrasas, como lavavajillas, para pretratar la mancha. También puedes hacer tu propio espray quitamanchas casero como te explicamos más abajo.
- Comprueba las instrucciones de cuidado de la camiseta antes de lavarla y sigue las indicaciones de la etiqueta.
- Antes de secar la camiseta, asegúrate de que la mancha de aceite ha desaparecido. Si metes la prenda aún sucia en la secadora, puede que la mancha se fije del todo.
Cómo quitar otro tipo de manchas de las camisetas blancas
Las manchas que no son de aceite, como las de maquillaje con base de agua, café, té, vino, tierra o hierba, se pueden tratar de inmediato con agua fría.
Si sabes que la mancha no es de aceite, sigue estos pasos lo antes posible. Cuanto más tardes en limpiarla, más te costará quitarla.
- Pon la mancha bajo el grifo con agua fría durante uno o dos minutos. Te recomendamos colocar la camiseta de manera que el agua atraviese la mancha de dentro hacia fuera. Moja la camiseta del revés para que el agua fría disuelva la mancha alejándola del tejido en lugar de incrustándola en él.
- Aplica quitamanchas en la zona y utiliza un cepillo de dientes o un paño limpio para hacer que el producto penetre en el tejido. Deja que actúe durante al menos 10 minutos.
- Comprueba las instrucciones de cuidado de la prenda antes de meterla en la lavadora y sigue las indicaciones de la etiqueta.
- Si la mancha no se va, repite los pasos anteriores las veces necesarias antes de secar la camiseta. El calor de la secadora puede hacer que la suciedad se fije más.
Cómo preparar un espray quitamanchas casero
Comprar un quitamanchas puede resultar práctico, pero si quieres hacer uno casero con los básicos que tengas a mano, solo necesitas dos ingredientes para preparar tu propia versión artesanal.
En un bol pequeño, mezcla dos partes de agua oxigenada (cuya concentración sea del 3%) con una parte de lavavajillas líquido según la cantidad de quitamanchas que quieras preparar. Por ejemplo, si echas 2 cucharadas de agua oxigenada, añade 1 cucharada de lavavajillas. Para un pulverizador estándar de uso doméstico, mezcla ⅔ de vaso de agua oxigenada y ⅓ de vaso de lavavajillas.
Vierte con cuidado la mezcla en el pulverizador usando, si lo tienes, un embudo para evitar que se derrame.
Consejo: Si no tienes agua oxigenada, puedes usar vinagre blanco. Y, si necesitas un sustituto del lavavajillas líquido, el jabón de Castilla también funciona.
Cómo quitar manchas secas y menos recientes de las camisetas blancas
Si ya tienes tu mezcla lista, hay diferentes maneras de tratar las manchas antiguas y difíciles que no se han acabado de ir, como las marcas amarillas en la zona de la axila de las camisetas blancas.
Pulveriza primero el producto directamente en la mancha y deja que actúe durante al menos una hora antes de lavar la prenda.
Si la mancha es de aceite y necesitas algo más potente, haz una pasta con bicarbonato sódico. Te contamos cómo:
- Echa un poco de quitamanchas casero en un cuenco.
- Añade un poco de bicarbonato sódico y mezcla los dos ingredientes para hacer una pasta. Ve añadiendo más bicarbonato sódico mientras remueves hasta conseguir una consistencia pastosa.
- Coge pasta con un cepillo de dientes y frota suavemente la mancha.
- Deja que la mezcla penetre en la mancha durante al menos una hora antes de lavar la camiseta.
- Igual que con otras manchas difíciles, repite el proceso tantas veces como necesites antes de secar la prenda.
Texto: Claire Tak