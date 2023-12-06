Cómo quitar manchas de las camisetas blancas

El origen de estas manchas puede estar en los aderezos de ensaladas, el aceite de cocina, los alimentos con grasa, el maquillaje con base de aceite, como algunas máscaras de pestañas o pintalabios, y otros productos aceitosos.

Si la mancha es de aceite, evita usar agua porque estos líquidos se repelen, así que lavar la camiseta con agua fría no servirá de nada. La mejor solución es actuar rápido antes de que la mancha se fije.