Guía para runners: cómo llevar pantalones cortos de compresión

Al aplicar presión a los músculos, la compresión acelera la circulación de la sangre y se envían más nutrientes a los músculos, lo que les aporta todo lo que necesitan para rendir al máximo durante las actividades exigentes.Pero, además, la compresión también puede darte más ventajas.

Correr con pantalones cortos de compresión te da una mejor aerodinámica.La estilizada silueta que te dan los pantalones cortos de ajuste ceñido reduce el arrastre .De acuerdo con un relevante estudio publicado en la revista Medicine & Science in Sports and Exercise, una leve reducción del arrastre aerodinámico puede favorecer un aumento del rendimiento.Y esto resulta particularmente beneficioso en deportes de alta velocidad como el running.

La elasticidad de este tipo de prenda también proporciona sujeción para los movimientos articulares.En un ensayo clínico publicado en el Journal of Sports Science se ha concluido que la elasticidad de la equipación de compresión podría aumentar el par de fuerzas de extensión y flexión, y asistir a los isquiotibiales mientras controlan la pierna al final de la fase de vuelo de los sprints.En estas investigaciones también se demostraba que los pantalones cortos de compresión reducen la fuerza de impacto

y se destacaban otras ventajas potenciales que ofrece este tipo de pantalón.Las articulaciones reciben sujeción durante los movimientos para rendir mejor, al tiempo que se reduce la fuerza de impacto y se limitan los riesgos de lesión.

Para terminar, los pantalones cortos de compresión ayudan a regular la temperatura corporal.Por ejemplo, la tecnología Nike Dri-FIT transfiere la humedad y el sudor a la superficie de la prenda, donde se evapora rápidamente.Esta termorregulación mejorada también puede potenciar el rendimiento deportivo.Cuando te sube la temperatura, el cuerpo tiene que esforzarse más para enfriarse, lo que te fuerza a emplear parte de la energía que podrías estar invirtiendo en el deporte en sí.