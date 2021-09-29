Guía para runners: cómo llevar pantalones cortos de compresión

La guía sobre pantalones cortos de compresión para runners
Guía de productos
Mucha gente adora la comodidad y la estabilidad de los pantalones cortos de compresión a la hora de correr.¿Qué ventajas ofrecen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la forma correcta de llevarlos?
Los pantalones cortos de compresión ofrecen ventajas únicas para el running.Añade un par a tu equipación de running y disfruta de una gran comodidad mientras reduces los roces para rendir más.Hay atletas que hasta sienten que los pantalones cortos de compresión son una ayuda para evitar las lesiones, estabilizar las articulaciones y favorecer la recuperación después de los entrenamientos.
Pero siempre hay preguntas que rondan la cabeza de cualquier runner: ¿cómo funcionan?¿Cómo se usan?¿Hay formas correctas e incorrectas de correr con ellos?¿Qué son exactamente los pantalones cortos de compresión?Veámoslo con calma.
¿Qué son los pantalones cortos de compresión?
Son pantalones elásticos que contienen compresión gradual para adaptarse a la forma de tu cuerpo y aplicar presión en los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales.A pesar de parecer pantalones cortos normales, los de compresión se han diseñado específicamente para aplicar una presión mecánica sobre el cuerpo con el fin de dar estabilidad, sujeción y compresión.Por esta razón, son muy populares en la comunidad de runners.
Los mejores pantalones cortos de compresión están hechos con una combinación de poliéster y spandex,materiales duraderos y ligeros que capilarizan el sudor y aportan sujeción.Al ponerte un pantalón de este tipo por primera vez, debes notar que te queda ceñido.Es necesario que sea así.Los modelos más holgados no aplicarán suficiente compresión o no te darán las ventajas que buscamos.
¿Cuáles son las ventajas de la compresión para el running?
Al aplicar presión a los músculos, la compresión acelera la circulación de la sangre y se envían más nutrientes a los músculos, lo que les aporta todo lo que necesitan para rendir al máximo durante las actividades exigentes.Pero, además, la compresión también puede darte más ventajas.
Correr con pantalones cortos de compresión te da una mejor aerodinámica.La estilizada silueta que te dan los pantalones cortos de ajuste ceñido reduce el arrastre.De acuerdo con un relevante estudio publicado en la revista Medicine & Science in Sports and Exercise, una leve reducción del arrastre aerodinámico puede favorecer un aumento del rendimiento.Y esto resulta particularmente beneficioso en deportes de alta velocidad como el running.
La elasticidad de este tipo de prenda también proporciona sujeción para los movimientos articulares.En un ensayo clínico publicado en el Journal of Sports Science se ha concluido que la elasticidad de la equipación de compresión podría aumentar el par de fuerzas de extensión y flexión, y asistir a los isquiotibiales mientras controlan la pierna al final de la fase de vuelo de los sprints.En estas investigaciones también se demostraba que los pantalones cortos de compresión reducen la fuerza de impacto
y se destacaban otras ventajas potenciales que ofrece este tipo de pantalón.Las articulaciones reciben sujeción durante los movimientos para rendir mejor, al tiempo que se reduce la fuerza de impacto y se limitan los riesgos de lesión.
Para terminar, los pantalones cortos de compresión ayudan a regular la temperatura corporal.Por ejemplo, la tecnología Nike Dri-FIT transfiere la humedad y el sudor a la superficie de la prenda, donde se evapora rápidamente.Esta termorregulación mejorada también puede potenciar el rendimiento deportivo.Cuando te sube la temperatura, el cuerpo tiene que esforzarse más para enfriarse, lo que te fuerza a emplear parte de la energía que podrías estar invirtiendo en el deporte en sí.
¿Cómo funcionan los pantalones cortos de compresión?
Este tipo de pantalón ejerce una suave presión en las capas internas de los tejidos.Esta presión acelera la circulación sanguínea. Es decir, el proceso que lleva la sangre desoxigenada de vuelta al corazón.La sangre que va de los músculos al corazón contiene oxígeno y está cargada de nutrientes. Y eso justo es lo que da a los músculos lo que necesitan mientras haces ejercicio.Al mejorar la circulación y el flujo sanguíneo, este tipo de pantalón corto puede favorecer una mejor resistencia, un mayor fortalecimiento y una recuperación más rápida.
Pero ¿cuáles son los mecanismos clave que hacen posibles estas ventajas?Llevar pantalones cortos de compresión puede ayudar a:
- Filtrar el ácido láctico que se forma en los músculos
- Aumentar la producción de trifostato de adenosina (TFA), la energía que usan los músculos para moverse
- Aumentar el flujo linfático para eliminar los desechos y reducir la hinchazón
- Minimizar la oscilación muscular, es decir, las vibraciones que recorren el cuerpo y crean un impacto que provoca microrroturas y daños musculares
- Disfrutar de más comodidad con un alivio de los síntomas asociados al dolor muscular de aparición tardía (DMAT) o lo que es lo mismo, las agujetas.
¿Cómo saber si correr con pantalones cortos de compresión es algo que funcione para ti?
Saber si te vienen bien o no es una cuestión de preferencia personal.No obstante, algunas de estas ventajas son difíciles de ignorar.
Pros
- Mejora en la circulación y reducción de la hinchazón
- Mejora de la aerodinámica
- Sujeción para las articulaciones y reducción de impactos
- Aumento de la termorregulación
Muchas personas sienten que llevar un pantalón de compresión después de correr les sirve para reducir la inflamación y la hinchazón porque aumenta el flujo linfático.La hinchazón después de una sesión de running es algo común y se va calmando durante el tiempo de recuperación.
Si lo que buscas es ir restando segundos a tus tiempos tienes que aprovechar cualquier ventaja.Al tener una mejor aerodinámica, tu ropa opone menos resistencia y eso se puede traducir en un aumento de la velocidad, aunque sea ligeramente.
El running es un deporte de alto impacto.Los pies tocan el suelo con fuerza en cada pisada y se genera presión en los músculos y las articulaciones.Esta fuerza tiene un efecto oscilante que provoca vibraciones en los tejidos blandos, así como algunos daños y fatiga muscular.La oscilación muscular puede provocar lesiones.Los pantalones cortos de compresión pueden reducir la oscilación muscular y dar más sujeción a las articulaciones.
Contras
- Incomodidad debido al ajuste ceñido
- Las ventajas de rendimiento son mínimas
- No todos los pantalones de compresión son iguales
Además, no todo el mundo llega a ser campeón de running por llevar pantalones cortos de compresión.Aunque la mayoría de atletas puede adaptarse al ajuste ceñido con el tiempo, hay runners que no llegan a sentirse bien cuando la ropa queda demasiado ajustada.Si eres de este tipo de runner, quizá te resulte más cómodo un pantalón corto ajustado que quede algo más holgado.
Aunque las ventajas de las que hemos hablado son atractivas, llevar pantalones cortos de compresión no va a ser la panacea. No es un factor decisivo para ganar o perder.
Por último, la calidad del pantalón cuenta.Asegúrate de comprar uno que te dé la comodidad y sujeción que necesitas, además de transpirabilidad y capilarización de la humedad.
Cómo llevar un pantalón corto de compresión
Debido a la naturaleza compresiva de este tipo de prenda, muchas personas tienen dudas sobre cómo se usa.Por eso queremos darte algunos consejos para que lo lleves con comodidad y seguridad.
1. Encuentra la talla adecuada
Un pantalón corto de compresión que te quede holgado no va a ejercer presión en los tejidos.Y, como resultado, no disfrutarás las ventajas asociadas a la ropa de compresión.Dicho esto, también debemos aclarar que un pantalón corto más ajustado no siempre es sinónimo de mejor.Un pantalón corto de compresión demasiado pequeño puede ser restrictivo y molesto.
Debes elegir la talla que uses normalmente y esperar que te quede ceñido en cuanto te los pongas.Esta primera sensación irá suavizándose a medida que el pantalón se adapte a la forma de tu cuerpo. El pantalón corto de compresión Nike Pro está diseñado para que lo notes como una segunda piel.La combinación de poliéster y spandex ofrece una compresión suave al tiempo que se mantienen la flexibilidad y la transpirabilidad.Esto te permite moverte de manera natural mientras disfrutas de una sujeción cómoda.
2. Póntelo sin ropa interior
Las prendas de compresión tienen que ir directamente sobre la piel.Eso quiere decir que si no llevas ropa interior, mejor.De esta forma la presión se aplica directamente sobre los tejidos internos de la piel y no se ve interrumpida por ningún otro material.Además, el pantalón corto de compresión Nike Dri-FIT está confeccionado con tecnología Dri-FIT que capilariza la humedad de la piel para que se evapore rápidamente.Así se favorece una mejor termorregulación para que mantengas la transpirabilidad.
Si el pantalón corto te queda como tiene que quedar, deberías notar un ajuste ceñido y seguro al ir sin ropa interior.Si prefieres llevar más protección, puedes ponerte un pantalón corto o largo Nike de ajuste holgado por encima del de compresión.Así puedes ir con más comodidad si corres en un lugar donde hace frío y prefieres ir con más capas para mantener la calidez durante la sesión.
3. Trátalo con suavidad
Si te lo pones demasiado rápido puede arrugarse sobre la piel.Alísalo primero con las manos y póntelo despacio para que no se formen pliegues.Si se forman, puede aplicarse demasiada compresión sobre los músculos y, con ello, se puede cortar la circulación.Es muy importante, especialmente si vas a ponértelo con más capas, porque no podrás verlo.
Qué ponerte con el pantalón corto de compresión
Puedes ponerte el pantalón corto de compresión solo o con otro más holgado por encima.Ponértelo durante la sesión y también después de ella es un pequeño ajuste que puede marcar grandes diferencias.¡Pruébalo!Si buscas más ropa de compresión, Nike tiene una amplia gama a tu disposición.
Las mallas de compresión Nike Pro vienen en diferentes longitudes y colores.Al igual que ocurre con el pantalón corto de compresión Nike Pro, las mallas ofrecen una capa base de sujeción para ofrecerte firmeza y frescura cuando la sesión se intensifica.El material ligero y transpirable te ofrece comodidad para entrenar o en general.
Si quieres más sujeción, puedes probar unas mangas de compresión Nike.Este tipo de prenda contiene el mismo elástico que aporta compresión a los músculosy está diseñada específicamente para las articulaciones como las rodillas, los codos, los tobillos y las extremidades superiores e inferiores.
Fuentes
- The compression effect on aerodynamic properties of sports fabrics (El efecto de la compresión en las propiedades aerodinámicas de los tejidos deportivos).
- The effect of athletic clothing aerodynamics upon running speed (El efecto de la aerodinámica de la ropa deportiva en la velocidad de running).
- Evaluation of a lower-body compression garment (Evaluación de una prenda de compresión para el tren inferior).
- Effects of lower body compression garment in muscle oscillation and tissular injury during intense exercise (Los efectos de una prenda de compresión para el tren inferior en la oscilación muscular y las lesiones de tejidos durante la práctica deportiva intensa).
- Compression Garments Reduce Muscle Movement and Activation during Submaximal Running (Las prendas de compresión reducen los movimientos musculares y la activación durante el running submáximo).