Si has pasado la mayor parte de tu vida intentando no quedarte embarazada, te puede afectar que no ocurra cuando sí te sientes preparada. Este shock se puede convertir en estrés y ansiedad cuando pasan los meses y ves que no lo consigues. Además, no dejan de repetirte que el estrés es malo para la fertilidad, pero ¿cómo puedes gestionar esta situación tan estresante sin estrés?

Lucy Hutner, psiquiatra de Nueva York (EE. UU.) y editora jefe de Textbook of Women's Reproductive Mental Health, señala que desear algo inalcanzable conlleva un gran estrés. Además, no tener el control sobre las consecuencias de una situación de la que nos sentimos responsables es una garantía total de estrés. Por eso mismo, toma nota: es totalmente normal sentir estrés, pero eso no implica que no haya maneras de sobrellevarlo. En este artículo, varias expertas nos cuentan la importancia real de un factor como el estrés en la fertilidad y nos proponen algunas técnicas para reducirlo.