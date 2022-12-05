¿Por qué deberías probar el yoga preparto? Nos lo explican los expertos

¿Oyes "ejercicio durante el embarazo" y lo primero que te viene a la mente es "yoga prenatal"? Tiene sentido. Por un lado, las prácticas de bajo impacto de yoga son versátiles y se pueden ajustar fácilmente a los cuerpos de las embarazadas. Por otro, las clases de yoga prenatal son la única opción de maternidad que ofrecen muchos centros de fitness.

Tal y como explica Dena Zimbel, instructora de yoga en Portland (Oregón), exmatrona y parte del comité experto de (M)uévete como una madre de Nike, el yoga prenatal puede ser una actividad moderada muy potente. Está claro que implica movimiento físico, lo cual siempre es genial. Sin embargo, también ayuda a mantener la conexión entre el cuerpo y la mente, que es fundamental cuando estás desarrollando una nueva vida en tu interior (casi nada). Durante el embarazo, cuesta estar presente en un cuerpo que cambia constantemente, y el yoga ofrece una manera de reconectar con él.

Empezar a hacer yoga prenatal puede imponer un poco, sobre todo si es la primera vez que practicas yoga (o aunque no lo sea). Si nunca te ha interesado demasiado el mundo del yoga o si estás más acostumbrada a darte caña que a tomártelo con calma, quizás no te entusiasme un ejercicio más suave. Sea como sea, pasar un rato en la esterilla aporta beneficios reales (si tu especialista está de acuerdo) y formas de maximizarlos.