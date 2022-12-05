¿Por qué deberías probar el yoga preparto? Nos lo explican los expertos

Descubre si el yoga prenatal es el entrenamiento que necesitas
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Tanto si tienes una esterilla para cada día de la semana como si nunca has hecho un saludo al sol, unos pocos minutos de yoga prenatal pueden marcar la diferencia.
- Empezar una práctica de yoga prenatal puede aportarte todo tipo de beneficios físicos, por ejemplo, mejorar la salud del suelo pélvico y aliviar el dolor.
- También tiene beneficios mentales, como fortalecer la importante conexión entre cuerpo y mente y crear una comunidad solidaria
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* Hemos escrito este artículo únicamente para informarte e inspirarte. La información que incluimos no constituye asesoramiento médico ni tampoco puede usarse para realizar un diagnóstico o tratamiento. Consulta siempre con tu médico qué debes hacer para cuidar de tu salud antes, durante y después del embarazo.
¿Oyes "ejercicio durante el embarazo" y lo primero que te viene a la mente es "yoga prenatal"? Tiene sentido. Por un lado, las prácticas de bajo impacto de yoga son versátiles y se pueden ajustar fácilmente a los cuerpos de las embarazadas. Por otro, las clases de yoga prenatal son la única opción de maternidad que ofrecen muchos centros de fitness.
Tal y como explica Dena Zimbel, instructora de yoga en Portland (Oregón), exmatrona y parte del comité experto de (M)uévete como una madre de Nike, el yoga prenatal puede ser una actividad moderada muy potente. Está claro que implica movimiento físico, lo cual siempre es genial. Sin embargo, también ayuda a mantener la conexión entre el cuerpo y la mente, que es fundamental cuando estás desarrollando una nueva vida en tu interior (casi nada). Durante el embarazo, cuesta estar presente en un cuerpo que cambia constantemente, y el yoga ofrece una manera de reconectar con él.
Empezar a hacer yoga prenatal puede imponer un poco, sobre todo si es la primera vez que practicas yoga (o aunque no lo sea). Si nunca te ha interesado demasiado el mundo del yoga o si estás más acostumbrada a darte caña que a tomártelo con calma, quizás no te entusiasme un ejercicio más suave. Sea como sea, pasar un rato en la esterilla aporta beneficios reales (si tu especialista está de acuerdo) y formas de maximizarlos.
1. Trabaja algunos de los síntomas más molestos.
El embarazo suele venir acompañado de mucho malestar físico, explica Zimbel, como el dolor de espalda, dolor del ligamento redondo o hinchazón de las muñecas, pies y tobillos (supersexi). Hay estudios que sugieren que el yoga prenatal puede mitigar algunos de estos dolores, por lo que dedicar unos minutos al día a posturas específicas que trabajen la zona problemática puede ser un alivio. Zimbel aconseja no estirar a fondo, sino quedarse más o menos a la mitad de tu rango máximo de movimiento, ya que, durante el embarazo, algunos cambios hormonales y físicos pueden hacer que las articulaciones sean más propensas a lesionarse o irritarse.
Ahora bien, aunque el yoga prenatal debería hacerte sentir mejor, quizás para ti sea una molestia más. Laurel Proulx, doctora en fisioterapia especializada en la salud pélvica en Colorado, fundadora de FEM Physical Therapy y parte del comité experto de (M)uévete como una madre de Nike, explica que ciertos movimientos resultan más agradables para algunas personas. Si no te gusta o hace que te sientas peor, no pasa nada por decirle "hasta luego" al namasté.
2. Ayuda a calmar la ansiedad del embarazo.
Como señala Zimbel, el yoga profundiza en la conexión entre el cuerpo y la mente, por lo que sus beneficios para la salud mental pueden ser excepcionales. Es el momento que necesitas para soltarte, pisar el freno, escuchar al cuerpo y dedicarte tiempo a ti misma (el que desearás tener más adelante). De hecho, algunos estudios recientes muestran que una sola sesión de yoga prenatal puede reducir los indicadores de ansiedad, las prácticas frecuentes pueden disminuir la sensación de angustia y, en general, las clases pueden hacerte sentir más segura con respecto al parto.
Para empaparte bien de todo, no pases por alto (ni subestimes) la importancia de la respiración durante las sesiones, ya sean presenciales o virtuales. No siempre nos tomamos el tiempo necesario para practicar la conexión con la respiración, que es fundamental para unir cuerpo y mente.
3. Construye esa "red de apoyo" de la que tanto se habla.
Está claro que practicar en casa por tu cuenta está muy bien y, según el estado del mundo y tu tolerancia al riesgo, podría ser la mejor opción. No obstante, si encuentras una clase cerca de casa a la que puedas ir de vez en cuando, le sacarás mayor provecho. Proulx explica que uno de los aspectos que más le gustan de yoga prenatal es que se trata de un espacio común en el que la hora se dedica a la experiencia actual que compartís, porque el embarazo supone una transformación muy importante de la identidad.
Proulx recomienda aprovechar la oportunidad para preguntar cosas sobre tus síntomas mentales y físicos a personas que están en la misma situación. Absorbe la energía de la sala: estar rodeada de otras embarazadas es una sensación alucinante.
4. Prepara el suelo pélvico para el parto y la recuperación.
Durante el embarazo, hacer ejercicios es muy buena idea desde el punto de vista de los músculos de esa zona, pero es fácil olvidarse de sacar tiempo para ello. Proulx explica que, en yoga, practicamos posturas que no solo nos hacen tomar consciencia del suelo pélvico, sino que también ayudan a relajarlo. La postura de la rana, la paloma, la diosa, estiramientos y aperturas de cadera... Son maneras geniales de preparar el suelo pélvico para el parto. Recomienda que te coloques en estas posturas, respires profundamente hacia el suelo pélvico y sientas cómo se relaja.
Proulx revela que, aunque el parto no sea natural, tener un suelo pélvico fuerte y flexible sigue siendo fundamental para la recuperación posparto, ya que esos músculos han soportado mucha tensión durante el embarazo. No está de más empezar a conectar con ellos ahora.
Sea como sea tu práctica de yoga prenatal, no te saltes la mejor parte: la savasana de lado. Si te quedas dormida en esta postura, es porque te lo mereces.
Texto: Sara Gaynes Levy
Fotografía: Vivian Kim
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