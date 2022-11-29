¿Puedes hacer entrenamientos intensos durante el embarazo?

Si te encantaba ir al gimnasio antes del embarazo, puede que te estés preguntando "¿Debo reducir la intensidad de mis entrenamientos?". Buena pregunta. Muchos de los entrenamientos durante el embarazo te indican que los hagas "con cuidado" y a una intensidad "moderada" aunque no sea lo que te apetezca.

Si estás agotada o te apetece bajar el ritmo, hazlo. Si no, básate en la tasa del esfuerzo percibido (RPE), una escala del 0 al 10 en la que el 0 es estar sentada en el sofá viendo Netflix y el 10 es el entrenamiento más intenso que hayas hecho en tu vida. Amanda Williams, médica y ginecóloga de Oakland (California, EE. UU.) y miembro del comité experto de especialistas de Nike (M)ove like a Mother, recomienda mantener la intensidad por debajo del 7 o el 8 sobre 10. ¿Te parece que es muy diferente de los rangos que conocías? Eso es porque las indicaciones están anticuadas, como señala la experta.

Por supuesto, un 7 o un 8 no significan lo mismo para todo el mundo, y un entrenamiento a una intensidad de 7 a las 18 semanas de embarazo probablemente será muy diferente a un entrenamiento de 7 a las 32 semanas. Catherine Cram, fisióloga del ejercicio en Verona (Wisconsin, EE. UU.) y propietaria del centro Prenatal and Postpartum Fitness Consulting, explica que el embarazo es como llevar una mochila en la que metemos un pedrusco cada semana. Al final del embarazo, hacer el mismo entrenamiento que hacías a las 20 semanas va a ser mucho más difícil porque llevas el peso de esa mochila llena. No es que estés en peor forma, sino más bien que estás entrenando más duro.

Entonces, ¿cómo puedes adaptar tus entrenamientos? En realidad, se trata de escuchar a tu cuerpo. La Dra. Williams advierte de que es algo individual, así que hay que entrenar dentro de nuestro propio espectro de comodidad. Para empezar: