Cómo gestionar el cansancio del primer trimestre según los expertos

Consejos para tener más energía y sobrellevar la fatiga del primer trimestre
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¿Tu nivel de cansancio está por las nubes? Que sea algo normal no significa que tengas que sufrirlo. Nuestros expertos están aquí para ayudarte.
- La fatiga del primer trimestre no es imaginaria. Es el resultado de las hormonas del embarazo y del gran esfuerzo que hace tu organismo para formar un bebé.
- Si haces pequeños cambios, como ir picando durante el día o mejorar la rutina de sueño, tendrás más energía y la vida durante el embarazo será más llevadera.
- Y, si te apetece, está demostrado que moverse ayuda. Descubre el programa Nike (M)ove Like a Mother en la NTC para encontrar entrenamientos que se adapten a tus necesidades.
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* Hemos escrito este artículo únicamente para informarte e inspirarte. La información que incluimos no constituye asesoramiento médico ni tampoco puede usarse para realizar un diagnóstico o tratamiento. Consulta siempre con tu médico qué debes hacer para cuidar de tu salud antes, durante y después del embarazo.
Hay un tipo especial de agotamiento que puede invadirte en los primeros meses del embarazo. La Dra. Amanda Williams, ginecóloga colegiada de Oakland (California, EE. UU.) y miembro del consejo asesor de Nike (M)ove Like a Mother, explica que la fatiga que se siente en el primer trimestre no tiene igual. Es cuando el feto y la placenta se desarrollan con más rapidez, por lo que hay una gran demanda metabólica por parte de tu organismo. También es cuando ciertas hormonas, como los estrógenos, la progesterona y la HCG (gonadotropina coriónica humana, la hormona del embarazo liberada por la placenta), aumentan bruscamente, lo que puede hacer que te sientas francamente mal.
Piénsalo de esta manera: tu organismo está empezando a crear un ser humano y a construir su hogar para los próximos nueve meses, así que no es de extrañar que no tengas energía para levantarte del sofá y mucho menos para hacer ejercicio. Incluso las deportistas se sienten fuera de juego en esta etapa. Adia Barnes, atleta Nike, entrenadora del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Arizona, las Wildcats, y madre de dos niños, recuerda haber sentido una "tremenda fatiga" durante el primer trimestre.
Aun así, no tienes que dejar que el cansancio te domine. Te explicamos cómo gestionarlo.
Date un respiro.
La Dra. Williams explica que tienes que ser consciente de que tu cuerpo está haciendo algo increíble. Cuenta que a veces hay mujeres, especialmente las deportistas, que tienen la sensación de que deberían esforzarse más, pero debes recordar que ya estás haciendo algo increíble solo con estar sentada en el sofá desarrollando la placenta. En otras palabras, aunque no corras 5 kilómetros cada día, tu cuerpo siente que los corres con todo el trabajo que hace. Está bien que te relajes, si lo necesitas.
Si puedes, échate siestas.
Seguro que sabes que descansar es saludable. Megan Rosenfeld, Nike Trainer y fundadora de Trimester Fit Body en Doylestown, (Pennsylvania, EE. UU.), sabe que es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso, recomienda reservar huecos en la agenda para echar siestas todos los días. Rosenfeld explica que basta con cerrar los ojos 15 o 20 minutos para sentirse revitalizada, aunque no caigas en un sueño profundo. No te sientas culpable por dedicarte tiempo a ti misma, no es útil ni necesario. Tanto la siesta como el no sentirse culpable son buenas prácticas para la vida posparto.
Come y bebe (agua) con regularidad.
La Dra. Williams afirma que picar algo nutritivo a lo largo del día te puede ayudar a tener más energía así como a reducir las náuseas. Recomienda opciones como tomar un puñado de frutos secos, que son nutritivos y fáciles de llevar. O prueba un poco de queso de leche pasteurizada con galletas saladas, humus en una tostada integral o trozos de manzana untados con crema de nueces. Escucha a tu cuerpo cuando te diga que está lleno, ya que si comes demasiado puedes acabar sintiéndote más cansada. La doctora añade también que la deshidratación puede afectar a la fatiga, así que ve dando traguitos de agua durante todo el día. Si no te apetece beber agua en este momento, prueba a añadirle un poco de limón o menta o a tomar soda.
Sigue una rutina para dormir
La Dra. Grace Pien, profesora adjunta y directora de la asociación de medicina del sueño del hospital Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, EE. UU.), explica que los cambios hormonales del primer trimestre junto con el estrés adicional de estar al principio del embarazo pueden hacer que sea difícil dormir bien, aunque estés muy cansada. Si añadimos las náuseas al cóctel, puede parecer que dormir bien por la noche es algo inalcanzable. La Dra. Pien recomienda bajar las luces, escuchar música relajante y evitar las pantallas antes de acostarse, ya que todo eso ayuda a indicarle al cerebro que es hora de dormir.
En cuanto a las náuseas nocturnas, la Dra. Williams sugiere evitar los alimentos ácidos por la noche, ya que pueden irritar las paredes del estómago. También recomienda tener a mano unas galletas saladas para calmar las náuseas si aparecen en mitad de la noche o disponer de un poco de jengibre encurtido (el que viene con el sushi).
Haz ejercicio.
Rosenfeld explica que, siempre que tu médico lo apruebe, un poco de ejercicio puede darte algo de vida y ayudarte a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que puede evitarte grandes bajones de energía. Incluso en los días en los que solo te apetece estar tumbada, recomienda salir a dar un pequeño paseo, que puede ser de solo 10 minutos. Puedes acabar dando un paseo más largo de lo que te habías propuesto en un principio.
Si no encuentras la motivación para hacer ejercicio, ¡no pasa nada! Intenta dedicar unos minutos a hacer algo de respiración diafragmática, lo que te ayudará a fortalecer el core y el suelo pélvico y te dará un momento para centrarte en ti misma. Para ello, expande la caja torácica y relaja el suelo pélvico al inspirar y céntrate en los abdominales y el suelo pélvico al espirar.
¿Qué otra cosa puede darte energía (aparte de los consejos de arriba)? Saber que este trimestre es normalmente el más agotador. Con casi total probabilidad, te sentirás más normal en breve.
Texto: Rachel Rabkin Peachman
Fotografía: Vivian Kim
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