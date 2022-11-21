Cómo gestionar el cansancio del primer trimestre según los expertos

Hay un tipo especial de agotamiento que puede invadirte en los primeros meses del embarazo. La Dra. Amanda Williams, ginecóloga colegiada de Oakland (California, EE. UU.) y miembro del consejo asesor de Nike (M)ove Like a Mother, explica que la fatiga que se siente en el primer trimestre no tiene igual. Es cuando el feto y la placenta se desarrollan con más rapidez, por lo que hay una gran demanda metabólica por parte de tu organismo. También es cuando ciertas hormonas, como los estrógenos, la progesterona y la HCG (gonadotropina coriónica humana, la hormona del embarazo liberada por la placenta), aumentan bruscamente, lo que puede hacer que te sientas francamente mal.

Piénsalo de esta manera: tu organismo está empezando a crear un ser humano y a construir su hogar para los próximos nueve meses, así que no es de extrañar que no tengas energía para levantarte del sofá y mucho menos para hacer ejercicio. Incluso las deportistas se sienten fuera de juego en esta etapa. Adia Barnes, atleta Nike, entrenadora del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Arizona, las Wildcats, y madre de dos niños, recuerda haber sentido una "tremenda fatiga" durante el primer trimestre.

Aun así, no tienes que dejar que el cansancio te domine. Te explicamos cómo gestionarlo.