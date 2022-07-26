Aumentar o reducir volumen: ¿cuál es la diferencia?

En muchos deportes, incluso el mínimo cambio en el peso o la composición corporal puede suponer un cambio en el rendimiento, la resistencia o la categoría de competición.

Por ejemplo, muchas categorías de boxeo abarcan un rango de unos 3 kg, así que, si quieres pasar de peso supermedio a peso semipesado, con ganar un par de kilos lo podrías conseguir. Ocurre lo mismo en la lucha, el levantamiento de pesas, el culturismo y los deportes de contacto como las artes marciales mixtas. Incluso en deportes sin un objetivo de peso específico, muchos atletas opinan que la composición corporal (es decir, el porcentaje de grasa, hueso y músculo) puede favorecer la aerodinámica en actividades como la natación o el ciclismo.

A continuación te explicamos la diferencia entre aumentar volumen y definirlo. El aumento de volumen corresponde a la fase de musculación, en la que se ingieren más calorías de las que se queman y se hacen entrenamientos con pesas intensos durante un periodo de tiempo establecido. Por otro lado, la definición muscular es la fase en la que disminuyes las calorías para reducir grasa corporal sin perder masa muscular, en la medida de lo posible.

Variar tu composición corporal puede ser útil si te interesa cambiar tus ventajas competitivas o si simplemente quieres ver si de esa forma mejora tu rendimiento general, sea cual sea el deporte o la actividad que practiques.

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El aumento de volumen y la definición muscular pueden ofrecer unas pautas para seguir un enfoque estratégico y saludable, según Kacie Vavrek, doctora en medicina, dietista titulada y nutricionista deportiva en The Ohio State University Wexner Medical Center. Aunque estos términos se suelen asociar con el culturismo, las tácticas que se utilizan pueden aplicarse a cualquier experiencia de fitness.

Según la experta: "No hace falta ser culturista para aumentar o reducir el volumen. Cualquier persona que vaya al gimnasio puede trabajar el volumen o la definición. Solo es cuestión de ajustar las calorías que consumes, asegurarte de satisfacer tus necesidades de nutrición y adaptar el ejercicio que hagas a los objetivos que te hayas marcado".