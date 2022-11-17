¿Cuáles son los mejores alimentos para aumentar volumen?

La calidad de las calorías que consumes y el equilibrio de los macronutrientes también pueden marcar la diferencia. Algunos expertos recomiendan mantener un equilibrio de macros de entre el 55 y el 60 % de hidratos de carbono, entre un 25 y un 30 % de proteína y entre un 15 y un 20 % de grasa. Pero otros abogan por un enfoque más individualizado.



Por ejemplo, en un estudio se ha sugerido que debemos centrarnos en aumentar la ingesta de macronutrientes priorizando la proteína. Es decir, haces una estimación de cuál es tu aporte proteico óptimo y luego procuras que entre un 15 y un 30 % de las calorías restantes que debes consumir procedan de la grasa. Y el resto serían hidratos de carbono.



Ten en cuenta que la cantidad de proteína que tomes es lo más importante durante la fase de volumen y que el cuerpo necesita aminoácidos para construir y mantener masa magra. Estos aminoácidos son las moléculas que se combinan para formar las proteínas. De los 20 aminoácidos que hay, la mayoría se generan en el propio cuerpo. Pero nueve de ellos, que conocemos como esenciales, deben consumirse a través de la dieta porque el organismo no los fabrica de manera natural.



Las guías nutricionales más actualizadas de la International Society of Sports Nutrition (ISSN) sugieren que para construir y mantener masa muscular, la ingesta proteica diaria general debe ser de entre 1,4 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día.



Sin embargo, otras fuentes recomiendan consumir entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso al día. Además, recomiendan repartir este consumo a lo largo del día durante la fase de volumen, en la que se toman más calorías de las que el cuerpo necesita. Fíjate en que la mayoría de especialistas recomiendan ir aumentando la ingesta proteica (a 3 gramos por kilo de peso corporal al día o más) durante la fase de definición, en la que disminuye la ingesta calórica.



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