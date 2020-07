5 snadných způsobů, jak jíst zdravěji

Diety s nízkým obsahem tuku, s vysokým obsahem tuku, s nízkým obsahem sacharidů nebo bez sacharidů. Když lidi mluví o výživě, tak často mluví o tom, co jíst a co ne. „Ale to, jak jíš, může být pro zdraví a celkovou pohodu stejně tak důležité,“ říká John Berardi, PhD, spoluzakladatel společnosti Precision Nutrition a člen Nike Performance Council.