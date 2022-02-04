5 snadných způsobů, jak jíst zdravěji

Jak jíst zdravěji po celý život
Trénink
Když chceš zlepšit svoje stravování, nemusíš si nezbytně nic odpírat. Mrkni se na těchhle pět tipů, které vnášejí do světa jídla zábavu.
- Buď k sobě laskavější a zaměř se na to, jak jíš, nejenom na to, co jíš. A pokroky zaznamenáš i tak!
- Podle odborníků si díky návykům vědomého stravování jídlo opravdu vychutnáš a budeš se po něm cítit líp.
- Vykašli se na odříkání. Místo toho si řekni, kterých potravin potřebuješ jíst víc a kterých budeš radši jíst míň. Vyzkoušej recepty pro první možnost v aplikaci NTC.
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Laskavé chování k vlastní osobě někdy znamená dělat míň, především, když se jedná o trénování a výživu. Jestli chceš provést pozitivní změny ve stravování – ať běháš, posiluješ nebo ani jedno z toho – nejdůležitější je zaměřit se na pokrok, ne na dokonalost.
Podle Johna Berardiho, PhD, spoluzakladatele Precision Nutrition, výživa ve skutečnosti souvisí s tím, jak jíš, stejně jako s tím, co jíš. Coby specialista v oblasti nutriční biochemie sportovcům radí, jak mohou zlepšit svůj výkon a regeneraci díky správnému stravování. Tady je jeho pět zásad zdravého stravování, které nejsou otravné.
1. Jez vědomě
Jak určitě víš, kousání rozmělňuje jídlo na kousky, které jsou líp stravitelné. Možná si ani neuvědomuješ, že když budeš kousat důkladně a pomalu, tak můžeš ve skutečnosti snížit zažívací potíže a zvýšit množství vstřebávaných živin. Taky si jídlo víc vychutnáš. Pokud do sebe jídlo obvykle rychle naházíš, zkus mezi jednotlivými sousty odložit vidličku, jíst nedominantní rukou, použít hůlky nebo z jídla udělat cvičení vědomé pozornosti, kdy se budeš soustředit na každé sousto.
2. Jez jen to, co opravdu potřebuješ
Díky zpomalení taky budeš vědět, kdy už máš dost. Pokud obvykle sníš jídlo například během 10 minut, zkus ho sníst během 13 nebo 15 minut. Přestaň jíst, když budeš mít pocit, že by se dalo sníst víc, ale taky by bylo možné bez pocitu hladu přestat, i když máš ještě jídlo na talíři. Když budeš jíst tak akorát, nebude tvoje tělo nadbytečné kalorie ukládat jako tuk – a ty se vyhneš letargii a nepohodlí, které pocházejí z přejídání.
3. Dělej si poznámky
Nemůžeš změnit, co jíš, když nevíš, co běžně jíš. Ať už si vedeš deník nebo používáš aplikaci, zaznamenej si, co jíš a jak se po každém jídle nebo svačině cítíš. Jakmile objevíš souvislosti, můžeš omezit jídla, po kterých přichází únava, a jíst víc toho, po čem jsi aktivní. Může to vyžadovat trochu úsilí navíc, ale tvoje tělo se ti za laskavost odvděčí.
4. Nejez o samotě
Lidi nejedí živiny, ale pokrmy. A hodně z nás jí během chůze, před televizí nebo s mobilem v ruce. Dát si jídlo s rodinou a přáteli snižuje stres, posiluje společenské vazby a taky ti pomůže jíst pomaleji. Jídlo pak bude víc v centru pozornosti.
5. Nevyšiluj kvůli zmrzlině
Než si některé potraviny démonizovat, zkus si všechna jídla seřadit na škálu od „jíst častěji“ (např. zeleninu) až po „jíst míň často“ (např. zmrzlinu). Zbytečně moc restrikcí se může obrátit proti tobě, takže to nakonec vzdáš a přeženeš to s jídlem, které se snažíš omezovat. Všímavé prožitky ti pomůžou dosáhnout té správné rovnováhy.
Když si dáš za cíl pokrok namísto dokonalosti, můžeš přeskočit spirálu studu, která se až moc často v kultuře stravovacích návyků objevuje – a jídlo si skutečně vychutnáš.
Text: Daniel Menasche
Ilustrace: Gracia Lamová
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