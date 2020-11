3 způsoby, jak být vědomější

Běh na dlouhou trať

Jak to vidí naši odborníci: Výše uvedené příklady jsou podobně efektivní, jako dělání kliků během televizních reklam nebo chození po schodech místo používání výtahu. Stejně jako fyzická zdatnost vyžaduje řádné cvičení, tak i pro získání plných duševních a tělesných výhod všímavosti je nutné se jí věnovat denně nebo alespoň hodně často.



Jako u fyzického cvičení, můžeš si vybrat několik cviků a dělat „cross trénink“. Můžeš třeba před snídaní udělat vnímání dechu a přes den si jednou oskenovat tělo. Další den můžeš udělat plnohodnotnou meditaci s průvodcem. Začni krátkými, pětiminutovými úseky a postupně je prodlužuj (podle doktora Wignalla je dobrý cíl 20 minut).



Zdá se ti to náročné? „Každý efektivní trénink musí být náročný,“ říká doktor Wignall. „Většina lidí bývá rozhozená kvůli tomu, že všímavost je skoro vždycky prezentovaná jako nástroj pro relaxaci a uklidnění mysli. Ve skutečnosti se ale tyhle přínosy dostavují až později, ne při trénování, které by nemělo uklidňovat o nic víc než posilování se 70kg činkou. Účinnost tréninku je podmíněná jeho náročností. Svaly rostou, když je zatěžujete. A stejně tak všímavost posilujete, když postřehnete zatoulanou myšlenku, polapíte ji a soustředíte se znovu na daný okamžik. To je jedno opakování při cvičení všímavosti. A bez opakování svaly nerostou.“



Kdykoli pocítíš frustraci vzpomeň si na tohle: „Když vám jde něco ztuha – ať je to meditace, dřepy na jedné noze nebo jakákoli jiná náročná aktivita – je to dobré znamení, protože to znamená, že pracujete na svojí slabosti. Zjistil jsem, že když si tohle lidé uvědomí, tak jim to celkem rychle docvakne,“ dodává doktor Wignall.