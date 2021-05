Kolikrát se ti stane, že se přistihneš, jak hltáš oběd a stojíš přitom u dřezu nebo projíždíš feed na jedné ze sociálních sítí (anebo, buďme upřímní, děláš oboje naráz)? Jak často se ti podaří vypít smoothie tak rychle, že z toho máš akorát pocit vyhozených peněz?



Než roztočíš spirálu sebezahanbování, uvědom si, že to není všechno tvoje chyba. „Je spousta faktorů, díky kterým do sebe doslova házíme jídlo,“ říká Kathleen Melansonová, PhD, certifikovaná výživový poradkyně, profesorka a ředitelka navazujícího oboru výživy a potravin na katedře zdravotních věd University of Rhode Island College of Health Sciences.



Hlad je jedním z nich. Úzkost, stres a jiné emoce, které v téhle době většina z nás dobře zná, taky napomáhají k tomu, že jíme moc rychle. Pro některé z nás může být rychlé jedení v naší DNA. A pak tu máme naše okolí, což je jedna z hlavních příčin. Spousta z nás se už od raného věku učí, že jíst rychle je efektivní. „Jídlo je jen další bod k odškrtnutí ze seznamu věcí, které je třeba udělat,“ vysvětluje Melansonová.