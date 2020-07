Osm tipů na zdravé stravování pro běžce

7. Jez při dlouhých bězích



Vytrvalost a výdrž se buduje tréninkem, ale klíčovou roli hraje i výživa.



„Při dlouhých bězích stálým tempem tělo využívá uložený glykogen, a to současně s energií, kterou mu dodáš před během a při něm,“ vysvětluje Maciel. Zásoby glykogenu jsou omezené a stačí přibližně na dvě hodiny fyzické aktivity. Když začnou docházet nebo se úplně vyčerpají, ztratíš schopnost udržovat nasazené tempo (říká se tomu „náraz do zdi“).



Proto je potřeba před startem dlouhého běhu doplnit zásoby glykogenu na maximum a vzít si s sebou jídlo, kterým budeš energii doplňovat. „Gely, tyčinky a nápoje ti pomůžou svalový glykogen šetřit, takže vydržíš běžet naplno po delší dobu a nezačne ti tak rychle docházet energie,“ říká Maciel. „A to je určitě lepší, než spálit všechen svalový glykogen hned po startu a pak běžet jenom na to, co do sebe dostaneš.“