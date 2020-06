Co jíst před, v průběhu a po skončení běhu

Chceš běhat rychleji a dál a rychleji se zregenerovat? Zajisti si dostatečný přísun správné energie.

Když ze sebe chceš při běhu vydat maximum, je potřeba vědět, co a kdy je vhodné jíst. Promluvili jsme si o tom s odborníky, kteří ti poradí, jaká výživa je pro tebe jako vytrvalostního sportovce nezbytná, pokud chceš úspěšně zvládnout svůj tréninkový plán.



Správný jídelníček ti pomůže dobře běhat. Není to zjednodušení.



„Správná tréninková strava pomáhá v těle ukládat energii, kterou pak využijete při cvičení. A po skončení cvičení si potřebujete energii zase dobít, aby se tělo zregenerovalo,“ vysvětluje Monique Ryanová, RDN, sportovní výživová poradkyně, která už více než 25 let radí profesionálním a vytrvalostním sportovcům a týmům. Tenhle přístup ti zaručí, že budeš mít vždycky dost energie na svůj příští běh.



Stravovací návyky může ovlivňovat hodně různých faktorů, například délka nebo intenzita tvých běhů. Složení jídelníčku by ale měli mít všichni běžci podobné.



Vytrvalostní běžci by měli získávat víc než polovinu kalorií ze sacharidů, čtvrtinu z bílkovin a zbytek z tuků, říká Ryan Maciel, RD, hlavní kouč pro výkonnostní stravování z projektu Precision Nutrition. Ze sacharidů jsou pro tebe vhodné zdroje bohaté na živiny, jako jsou batáty a další zelenina s obsahem škrobů nebo celozrnné obiloviny. Bílkoviny můžou být zvířecího nebo rostlinného původu: kuře, ryby, jogurt, vejce, semínka, fazole nebo tofu. Dobrým zdrojem tuku může být avokádo, ořechy nebo olivový olej.



Tenhle konkrétní poměr živin je navržený s ohledem na výkonnost. „Při běhu se spalují sacharidy a tuky“, vysvětluje Ryanová. „Čím intenzivnější nebo delší je váš běh, tím větší množství sacharidů potřebujete,“ dodává. Sacharidy jsou uložené ve svalech a játrech jako glykogen a uvolňují se v podobě glukózy, která je nejsnadněji dostupným tělesným zdrojem energie.



Ryanová říká, že po vyčerpání zásob glykogenu výrazně poklesne tvoje tempo a výdrž. „Je to, jako když vrazíte do zdi,“ konstatuje. Podle Maciela k tomu většinou dochází zhruba po dvou hodinách vytrvalostního tréninku bez doplnění energie.